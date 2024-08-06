Туркменистан законодательно запретил использование детского труда при сборе хлопка

00:14 08.08.2024

Власти Туркменистана законодательно запретили привлекать детей в возрасте до 18 лет к сбору хлопка. Норма закреплена приказом о внесении дополнений в перечень работ с опасными условиями труда.



Соответствующий приказ министр труда и социальной защиты населения республики Мухамметсейит Сылапов подписал в июле текущего года.



Документом в список запрещенных для подростков профессий введены два новых пункта: сборщик хлопка и хлопковод.



Запрет привлечения детей к работам на хлопковых плантациях - норма, которая входит в "дорожную карту" партнерства на 2024-2025 годы между правительством Туркменистана и Международной организацией труда (МОТ).



Соглашение было подписано этой весной. В нем подробно расписаны меры для предупреждения использования принудительного, в том числе детского, труда при сборе хлопка. Например, механизм жалоб на соответствующие нарушения или вымогательства денег чиновниками для найма посторонних людей, а также размер минимальной оплаты для работников при необходимости сбора урожая вручную.



На протяжении многих лет власти республики активно использовали принудительный труд на хлопковых полях: привлекались школьники, бюджетники, военнослужащие. Зачастую им предлагали либо самостоятельно собирать "белое золото", либо скидываться на наемников.



Только в 2023 году республика начала сотрудничать с МОТ, допустив представителей организации на поля. В итоге стороны разработали "дорожную карту", один из пунктов которой - о запрете использования детского труда - уже выполнен на законодательном уровне.