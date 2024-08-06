Продажа Турцией С-400 нанесет большой ущерб ее отношениям с Россией, - Юсуф Тунчер

00:30 08.08.2024

Aydinlik Gazetesi

Турция



Джавит Чаглар высказался о С-400. Турцию завлекают в ловушку

Aydınlık: продажа Турцией С-400 нанесет большой ущерб ее отношениям с Россией



Турецкий политик Джавит Чаглар заявил, что Анкаре следует продать российские С-400, пишет Aydınlık. Однако, по мнению экспертов, такой ход будет большой ошибкой и нанесет непоправимый ущерб российско-турецким отношениям.



Юсуф Тунчер (Yusuf Tunçer)



Бывший министр Турции Джавит Чаглар (Cavit Çağlar) в интервью турецкому сайту заявил: "Я бы избавился от С-400, мы можем их продать, покупатель есть, Россия нас простит". Мы попросили представителя турецкой партии "Родина" в России, доктора Мехмета Перинчека (Mehmet Perinçek) прокомментировать слова Чаглара. Перинчек отметил: "Во-первых, слова Джавита Чаглара, крайне ошибочны с точки зрения потребностей Турции, а во-вторых, с точки зрения турецко-российских отношений ожидание "Россия простит", к сожалению, тоже заводит Турцию в ловушку".



Чаглар: "Я бы продал С-400"



Бывший госминистр Джавит Чаглар, побеседовавший с сайтом Т24, который ранее упоминался в контексте обвинений о получении иностранных средств от западных центров, упомянул С-400, приобретенные Турцией у России, в то время как западные страны отказались предоставить Анкаре средства противовоздушной обороны. Чаглар сделал резонансное заявление: "Я бы продал С-400".



"Мы не можем использовать против НАТО"



Отвечая на вопрос репортера "Позволит ли Путин?", Чаглар сказал: "Нужно говорить. Я бы вывез их из Турции прямо сейчас. Почему нам не дают F-16? Из-за С-400. Мы должны были купить вторую, третью систему, или даже производить здесь. Но не можем. И будем искать выход. У нас очень хороший диалог с Россией. Нужно сесть и договориться как можно скорее. Мы скажем: "Я член НАТО, по правилам НАТО, мы не можем использовать их против альянса". Спасибо, мы благодарны, но мы не можем использовать системы. Нужно продать их".



"Давайте избавимся от этого, нам нужно договориться с Америкой"



Чаглара, известного в Турции в качестве посредника в урегулировании кризиса, связанного с уничтожением Турцией российского самолета в 2015 году, спросили, будет ли он участвовать в убеждении Путина в случае принятия такого решения. "Это будет делать государство, не я", – сказал бывший госминистр, добавив, что "не может себе этого позволить".



Далее он продолжил: "Это должны делать исключительно те, кто управляет государством. А я как гражданин Джавит Чаглар говорю: давайте избавимся от них. В таком случае мы получим и F-16, и F-35. Нам нужно договориться с Америкой. США заявляют: "Мы не хотим этого, друг". Мы же не можем выйти из НАТО. Надо решить эту проблему через диалог. Россия нас простит. Нам нужно поменять позицию. Причина есть, мы член НАТО. Судя по тому, что мы не выйдем из альянса, необходим разворот".



Перинчек: Турция сталкивается с окружением со стороны НАТО/США



Мы попросили прокомментировать слова Джавита Чаглара представителя турецкой партии "Родина" в России, доктора Мехмета Перинчека, который хорошо знает Россию. По его словам, такие заявления крайне ошибочны с точки зрения потребностей Турции, и они ведут страну в ловушку.



Мехмет Перинчек в интервью Aydınlık дал следующий комментарий:



"Заявления Джавита Чаглара прежде всего следует рассмотреть и оценить с точки зрения потребностей Турции. Нужны ли Турции С-400? Разве нет? Турецко-российские отношения, конечно, важны, но вопрос, который волнует нас в первую очередь, – это наши собственные нужды. Как все мы знаем, Турция сталкивается с окружением со стороны НАТО, со стороны Америки. Эта осада продолжается от Сирии до Восточного Средиземноморья, от Восточного Средиземноморья до Эгейского моря, Фракии и даже Черного моря. Турция, борющаяся с Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии, сталкивается с Америкой. США предоставляют РПК системы противовоздушной обороны. В Восточном Средиземноморье Турция также сталкивается с такими государствами, как США, Израиль, Греция, Франция, Южный Кипр, и это потенциальные зоны конфликта для Турции.



В случае любого вооруженного конфликта здесь Турция не сможет использовать зависимые от НАТО, зависимые от США системы обороны и вооружения. Это предельно ясно. Поэтому Турции необходимо создать независимую от НАТО и США национальную оборонную промышленность. А до тех пор, пока это не сделано, нужно использовать другие альтернативы, независимые от НАТО. Таким образом, покупка С-400 – это больше, чем просто покупка оружия, она отвечает стратегической потребности Турции".



"США хотят оставить Турцию беззащитной"



"США стремятся лишить Турцию С-400, поскольку хотят сделать ее беззащитной", – убежден Перинчек. Он продолжает: "Турция должна отдать С-400 и стать легкой добычей, быть неспособной противостоять угрозам, должна даже сдаться США без боя. Вот почему Вашингтон хочет, чтобы Турция сбыла с рук или не использовала С-400. Ведь С-400 – это линия обороны Турции на атлантическом фронте. Если вы лишите их Турцию, она останется беззащитной и более слабой перед США и угрозами со стороны Атлантики. С этой точки зрения Турции нужна эта система. Другими словами, даже если Россия скажет: "Продавайте, это не мое дело, меня это не волнует", – Турция, определенно, не должна так поступать. Это ловушка, в которую не нужно попадать".



"У России возникнет серьезное недоверие"



"Второй вопрос – турецко-российские отношения. Это тоже важно. После президентских выборов в Турции 2023 года в турецко-российских отношениях возникло серьезное недоверие. Турция сказала "да" вступлению Швеции в НАТО, пошла на уступки в вопросе антироссийских санкций, подчинившись требованиям Америки, передала Украине бойцов батальона "Азов"*, турецкая экономика при Мехмете Шимшеке (министр финансов Турции с 3 июня 2023 года – Прим. ИноСМИ) сильнее привязалась к Западу, и параллельно с этим во внешней политике Турции также произошел уклон в сторону Запада и так далее... Все это привело к серьезному недоверию в турецко-российских отношениях. Если Турция уступит Соединенным Штатам и в вопросе С-400, это, конечно, вызовет серьезное недоверие России.



Такая позиция будет воспринята не только как проблема С-400. Она будет означать, что Турция также уступит США, поддерживающим Израиль и проект Курдистана, станет ближе к Вашингтону. Это будет не просто передача С-400. Это вызовет серьезные проблемы, связанные с отношением России к Турции. "Во-первых, слова Джавита Чаглара ошибочны с точки зрения потребностей Турции, а во-вторых, с точки зрения турецко-российских отношений ожидание "Россия простит", к сожалению, заводит Турцию в ловушку", – подчеркнул Мехмет Перинчек.



* террористическая организация, запрещенная в России