Английский прецедент. Предчувствие гражданской войны: к чему может привести миграционный кризис, - МК

00:44 08.08.2024 Девятые сутки пылает столица Соединенного Королевства и целый ряд иных его населенных пунктов. По большей части, к счастью, в переносном смысле, но кое-где отмечены уже и реальные поджоги. То, что поначалу именовалось "антимигрантскими протестами" или "выступлениями ультраправых", сейчас получило более общее обозначение: "Беспорядки в Великобритании". И есть мнение, что на этом трансформация далеко не завершилась.



"Гражданская война неизбежна", - прокомментировал предприниматель Илон Маск творящееся в Туманном Альбионе в принадлежащей ему соцсети X. И нарвался, ясное дело, на негативную реакцию британского правительства. Правда, отповедь вышла достаточно вялой: пресс-секретарь британского премьера назвал высказывание Маска "весьма прискорбным" и "совершенно неоправданным".



Не те, явно не те слова подобрал пресс-секретарь. Можно спорить по поводу степени вероятности предсказанного Маском: насчет неизбежности это он, пожалуй, загнул. Вполне можно избежать - было бы желание. Но неоправданным такой прогноз никак нельзя назвать. Если события продолжат развиваться в том же ключе, то переход конфликта в категорию гражданской войны - вопрос времени.



Напомним, что беспорядки вспыхнули после массового убийства в городе Саутпорте: 29 июля этого года молодой человек с нехарактерной, скажем так, для автохтонного населения страны внешностью напал с ножом на детей, занимавшихся в местном танцевальном клубе. В результате две девочки - шести и семи лет - умерли на месте, еще одна малышка скончалась в тот же день позднее. Шестеро пострадавших детей и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.



Вечером следующего дня возмущенные резней граждане вышли на улицы. Первые массовые акции были относительно мирными, но уже 31 июля протест перестал, как говорится, быть томным: начались столкновения с полицией и нападения на места размещения мигрантов. А вскоре перешли в контратаку сами "понаехавшие", и конфликт приобрел отчетливый межэтнический характер. К середине текущей недели география беспорядков расширилась до 23 городов.



По версии, за которую ухватилась массовая британская пресса, искрой, распалившей пламя "английского бунта", стало якобы сообщение, распространенное неким малоизвестным информационным каналом (у коего, как водится, "обнаружились" российские корни). Согласно этой информации, убийца был мигрантом-мусульманином, и преступление, соответственно, имело религиозно-экстремистские мотивы.



Власти тут же опровергли это: мол, на самом деле тот родился в Великобритании в христианской семье. Но какое-то время личность нападавшего, который, уточним, был задержан на месте преступления, продолжала оставаться под завесой секретности. И когда в конце концов была раскрыта, неспешность чиновников в этом вопросе стала понятна. Хрен, образно говоря, оказался ненамного слаще редьки.



Да, родился 17-летний Аксель Рудакубана в Великобритании. Но родители - выходцы из Центральной Африки, из Руанды. Да, семья вроде бы католическая. Но точной информации о взглядах на религию самого преступника, равно как и о его мотивах, по-прежнему нет. Для справки: согласно всем энциклопедическим источникам, руандийцы действительно преимущественно католики. Но те же источники сообщают, что в последние десятилетия среди них активно распространяется ислам.



В общем, ничего по-прежнему исключать нельзя. По крайней мере, если исходить из того, что на сегодняшний день известно об этом деле. И это явно не тот случай, когда можно успокоить страсти, призвав дождаться результатов расследования. К чему бы ни пришло следствие, страсти это в любом случае не успокоит.



Во-первых, многие в любом случае не поверят официальной информации. И будут, кстати, правы: в этой ситуации правительство отнюдь не выглядит незаинтересованной, беспристрастной стороной. Даже не старается таковой казаться. Как справедливо заметил тот же Маск, продолжая полемику с британскими властями и комментируя на сей раз слова премьера о недопустимости нападения на мусульман: "Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?"



Но главное: резня в Саутпорте была не причиной, а лишь поводом. Искра упала отнюдь не на сырую почву. Куда больше это напоминает пороховой погреб. Не факт, конечно, что предрекаемый Маском взрыв случится вот-вот. У властей тоже есть еще порох в пороховницах. Как сообщает Би-би-си, со следующей недели в тюрьмах Англии и Северной Ирландии появится более 500 дополнительных мест для содержания задержанных во время беспорядков. Аресты идут по нарастающей: под стражу взяты уже более 400 бунтовщиков.



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В общем, этот пожар с достаточно большой вероятностью будет потушен. Но можно с уверенностью говорить, что на этом все не закончится. Если миграционная политика не претерпит существенных изменений, неизбежно возникнет новый повод. А потом еще и еще... И однажды "пожарная команда" не справится.



Корни "пожарной опасности" известны и очевидны. Приведем лишь несколько иллюстрирующих проблему цифр: в прошлом году "чистая", то есть с учетом выехавших, иммиграция в Великобританию составила 685 тысяч человек. Не намного меньше абсолютного исторического рекорда, поставленного годом ранее (764 тысячи). При этом лишь 10 процентов иммигрантов были гражданами европейских государств. Большая часть прибыли из Азии и Африки.



Известно также, что это не только британская проблема: столь же гостеприимны и другие европейские страны, не исключая, кстати, и Россию. Так что иронизировать над "непутевыми" британцами, пожалуй, не стоит. Не дай бог, конечно, но совсем нельзя исключать, что их погромное миграционное сегодня - это наше завтра.



Количество мигрантов, впрочем, официально нигде не считается главной причиной бед. Главная, мол, в том, что гости, пришедшие "навеки поселиться", должным образом не интегрированы. Вот если бы, мол, удалось их укоренить, вовлечь, приобщить к ценностям новой родины, то царили бы мир и дружба народов. Резон в этом, безусловно, есть. Но при таком наплыве любые разговоры об интеграции становятся маниловщиной.



В общем, истоки ясны. Осталось понять, во что это может вылиться. Сочинение антиутопий на эту тему - дело неполиткорректное и неблагодарное. И "тут", и "там". Тем не менее существуют произведения и в этом жанре. Одно из них - нашумевший в свое время роман российской писательницы Елены Чудиновой, опубликованный впервые в 2005 году.



События его разворачиваются в не слишком далеком будущем, в 2048 году, во Франции, власть в которой, как и большинстве других европейских стран, захватили чужаки-мигранты, установившие свои жестокие порядки. Люди, отказавшиеся принять их обычаи и веру, живут в гетто. В конце концов участники сопротивления поднимают восстание, воздвигают баррикады, в центре Парижа идут жестокие уличные бои между правительственными силами и "катакомбными христианами".



Кульминация романа выглядит так:



"- Вы не смеете меня убить, кафиры! - Имам Мовсар-Али, казалось, набрался вдруг смелости. - Я имам мечети Аль-Франкони...



- Заткнись покуда и послушай. - София зачем-то дунула в ствол револьвера. - Ты не имам мечети Аль-Франкони потому, что с этого дня никакой мечети Аль-Франкони больше не существует... С этого дня и навсегда это снова собор Нотр-Дам".



Сказка, в общем, и ложь. Но намек, содержащийся в ней, пожалуй, все-таки не стоит игнорировать.



Авторы: КИРИЛЛ ИВАНОВ Источник - МК

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