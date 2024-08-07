Что такое "Большая Евразия": замена однополярному миру и новые принципы сотрудничества, - Д.Ашимбаев

00:58 08.08.2024 Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС -



Инициатива не предполагает создание новой международной организации: речь идет о применении принципов БЕП в рамках уже существующих структур, например ЕАЭС и ШОС

АЛМАТЫ, 7 авг - Sputnik. Большое Евразийское партнерство представляет собой амбициозный проект по созданию интеграционного контура на евразийском континенте. Он предлагает альтернативу однополярному миру, многостороннюю архитектуру мировой экономики.

Проект сфокусирован на создании международных торговых и инвестиционных соглашений, развитии общего транспортного и энергетического пространства. Казахстан, находясь между Европой и Азией, играет большую роль в реализации этой инициативы. Рассказываем, что такое Большое Евразийское партнерство и роль Казахстана в нем.

В чем суть "Большой Евразии"

Идея Большого Евразийского партнерства (БЕП), предложенная Россией десять лет назад, стремится создать широкий интеграционный контур на евразийском континенте.

Этот амбициозный проект направлен не только на развитие экономических отношений, но и на культурное и цивилизационное сотрудничество между странами.



Основные направления "Большой Евразии" включают создание международных торговых и инвестиционных соглашений, общее транспортное и энергетическое пространство, сеть экономических коридоров, а также цифровое и финансовое измерение.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что БЕП представляет собой альтернативу однополярному миру, где доминируют США и Западная Европа. В отличие от этой модели, БЕП предлагает более гибкую и многостороннюю архитектуру мировой экономики, основанную на взаимовыгоде государств.

07.08.2024



"В текущем мировом устройстве идет противостояние между концепциями однополярного и многополярного мира. Однополярная модель, продвигаемая коллективным Западом, основывается на военно-политических и финансовых инструментах, а также на глобальном контроле над мировой экономикой.



В противоположность этому, концепция Большого Евразийского партнерства предлагает принципиально новую архитектуру мировой экономики, основанную на взаимовыгоде и отсутствии единого полюса принятия решений", – сказал Данияр Ашимбаев в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.



Это партнерство ориентировано на соблюдение интересов всех стран региона и на развитие взаимовыгодной торговли, логистики и финансовых институтов.

Политолог подчеркивает, что система, основанная исключительно на долларе, работает преимущественно на экономику США, а система, ориентированная на евро, привязана к экономике Западной Европы. БЕП же предполагает полную диверсификацию как торговых, так и финансовых инструментов.

Ашимбаев отмечает, что модель БЕП основывается на принципах деколонизации мировой экономики и рассматривается как альтернатива существующему экономическому устройству мира, поскольку нет доминирующего центра принятия решений.

"Евразийская интеграция продвигалась не спеша и поэтапно. Всегда существуют зоны противоречий, есть определенная конкуренция между различными странами. Однако принципы, на которых строится Большое евразийское партнерство – это равноправие участников и использовании экономических выгод без политического давления со стороны кого-либо", – говорит Ашимбаев.

По его мнению, в условиях санкционной войны, которая никому не принесла выгоды, это особенно важно. Кроме того, санкционная война является следствием сопротивления однополярного мира новой концепции, отмечает политолог.



Ашимбаев уверен, что БЕП как альтернативная площадка, основанная на антиколониальном устройстве мировой экономики, будет набирать популярность и имеет хорошие перспективы.

Интеграция через существующие структуры

Первые результаты реализации Большого Евразийского партнерства уже начинают проявляться, считает казахстанский политолог. Инициатива не предполагает создание новой международной организации: речь идет о применении принципов БЕП в рамках уже существующих структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Инициатива не подразумевает создание какой-то новой организации, речь идет о принципах создания зоны свободной торговли и совместной разработке проектов, которые реализуются в рамках уже существующих организаций", – подчеркивает Ашимбаев.

По его словам, страны евразийского пространства уже обладают опытом взаимодействия в рамках этих организаций. Например, ШОС направлена не только на экономику, изначально создавалась для военно-политического урегулирования и обеспечения безопасности. Аналогично, ЕАЭС расширяется и включает новые страны, создавая новые зоны свободной торговли, а БРИКС привлекает все больше стран, желающих стать наблюдателями или членами.



Несмотря на то, что страны, входящие в БРИКС являются региональными экономическими сверхдержавами, они работают над исключением торговых войн и решением экономических вопросов.

"Проект Большого Евразийского партнерства охватывает уже существующие проекты, которые постепенно будут расширяться. О военно-политическом содержании речи не идет, приоритетом является экономика, торговля, транзит, технологии, инвестиции и гармонизация законодательств. Рано или поздно будет расти доля гуманитарного содержания", – говорит Ашимбаев.

То есть "Большая Евразия" предусматривает расширение этих принципов до более глобального формата, нежели чем каждая из этих организаций.

Эти структуры реализуют различные аспекты БЕП, что подчеркивает гибкость и адаптивность этого интеграционного проекта.

Какие возможности откроют для стран ЕАЭС сопряжения с "Большой Евразией"

ЕАЭС играет ключевую роль в рамках Большого Евразийского партнерства, особенно в развитии транспортных связей на евразийском континенте.



Как отметила Гоар Барсегян, директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии, подходы и принципы БЕП созвучны принципам евразийской экономической интеграции.

"ЕАЭС – объективно ключевой экономический и интеграционный проект на пространстве Евразии. На практике нами сделано уже очень многое – создана эффективная инфраструктура для сотрудничества, формализовано взаимодействие с ШОС, а также с СНГ и АСЕАН, установлен диалог с целым рядом ключевых национальных экономик региона", – подчеркнула она на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.



Она уверена, что идея Большого Евразийского партнерства представляет собой долгосрочный тренд, и для ее реализации потребуется серьезная работа как со стороны государств Евразии, так и со стороны ключевых интеграционных и межгосударственных объединений.



По мнению Александра Ильинского, научного руководителя института глобальных исследований Финансового университета при правительстве России, БЕП представляет собой инициативу, направленную на создание экономического пространства, объединяющего страны Евразии для совместного развития и сотрудничества.



"БЕП предусматривает максимально гибкие формы подключения отдельных стран или их региональных группировок к своей работе. Эти страны могут входить в отдельные измерения партнерства, такие как торговля, финансы, инфраструктура и визовая политика, с учетом своих текущих потребностей и возможностей", – сказал Александр Ильинский Sputnik Казахстан.

По его словам, БЕП направлено на углубление экономической интеграции между странами-участниками ЕАЭС, что должно способствовать более эффективному использованию ресурсов, расширению торговли и привлечению инвестиций.

"В этом контексте Большое Евразийское партнерство играет важную роль в укреплении экономических связей между странами региона, обеспечивая платформу для совместного развития и реагирования на современные вызовы. Успех этой инициативы будет зависеть от способности стран-участников к сотрудничеству и адаптации к быстро меняющимся условиям глобальной экономики", – заключил он.

Роль Казахстана в БЕП

Находясь на стыке Европы и Азии, Казахстан становится важным транзитным узлом для грузов и энергоресурсов. Также его богатые природные ресурсы делают страну значимым игроком на энергетическом рынке.



"Казахстан играет ключевую роль в Большом Евразийском партнерстве благодаря своему географическому положению, экономическому потенциалу и политической стратегии. Казахстан расположен на пересечении Европы и Азии, что делает его важным транзитным коридором для торговли между этими регионами. Это стратегическое положение позволяет стране выступать в роли логистического хаба для транспортировки товаров", – говорит Александр Ильинский.

Эксперт подчеркивает, что Казахстан демонстрирует относительную политическую стабильность в регионе, что делает его привлекательным для иностранных инвесторов и партнеров.

"Это способствует укреплению экономических связей с другими странами. Казахстан инвестирует в развитие транспортной и логистической инфраструктуры, включая проекты по модернизации железных дорог и автодорог".

По его словам, важным элементом инициативы Большого Евразийского партнерства является создание общего транспортного пространства, которое улучшает логистические связи и способствует увеличению объемов торговли.



"Казахстан проводит активную внешнюю политику, направленную на укрепление связей с различными странами и международными организациями. Это позволяет Казахстану играть важную роль посредника и инициатора диалога между участниками БЕП", – подытожил Александр Ильинский.

По мнению Данияра Ашимбаева, Казахстан играет связующую роль в проектах, таких как Транскаспийский маршрут и Трансафганский коридор, которые интегрируются с российской экономикой и привлекают интерес таких стран, как Китай, Азербайджан, Индия, Пакистан, Узбекистан и стран Европы.



"Казахстан благодаря своему географическому положению является связующим центром на направлениях Север-Юг и Запад-Восток. Является коридором между Азией и Европой, между Россией и странами Центральной Азии. Казахстан активно участвовал в процессах интеграции, наработал большой опыт, который может предложить другим странам и вместе с тем является одним из важных линий в этой системе экономики", – считает Ашимбаев.

Развитие логистики и развитие торговли дает возможность Казахстану и наращивать рынки сбыта, и самому создавать новое производство, и привлекать инвестиции. По мнению Ашимбаева, практически со всех точек зрения Казахстану этот проект достаточно интересен и выгоден. Источник - спутник-казахстан

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