 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Под Курском тяжело ранен российский военкор Евгений Поддубный
08:00 08.08.2024

Военкора Поддубного направят в московскую клинику
Корреспондента ВГТРК Поддубного перевезут в клинику Москвы
Александра Ипполитова
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранения в Курской области, будет переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал ВГТРК "Вести".

"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", - говорится в сообщении.

7 августа в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально сообщалось, что Поддубный не выжил, однако позже стало известно, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена нападением на Поддубного.

Подробнее о случившемся - в материале "Газеты.Ru".

Ранее военкор Коц заявил, что Поддубный шутит после тяжелого ранения.

Источник - Газета.Ру
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