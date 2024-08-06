 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Парламент Болгарии запретил гей-пропаганду
08:04 08.08.2024

Олимпиада стала последней каплей для болгар. Парламент страны отменил гей-пропаганду
Игорь Перминов. 07.08.2024 23:56 (Мск) , СофияПросмотров: 1247

Авторская колонка, Болгария, Дзен, Конфликт, ЛГБТ, Общество, Политика, Протесты, Россия, Скандал, Спорт, Франция

Публицист и один из патриархов болгарской журналистики, Велислава Дарева (Велислава Дърева) уверена, что Россия только выиграла от неучастия в Олимпиаде.

"Есть такие мероприятия, находиться на которых позорно", – отметила она.

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Публицист и один из патриархов болгарской журналистики, Велислава Дарева (Велислава Дърева) уверена, что Россия...
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Нынешние Олимпийские игры в Париже, насквозь пропитанные духом нео-либерализма, пропагандой гомосексуализма, трансгендерности и прочих извращений, вызвали в Болгарии активное неприятие.

Болгарское издание Novini.bg задало риторический вопрос своим читателям: "Мир смотрит на Париж, но нравится ли ему то, что он видит"?

Помимо скандального открытия Олимпиады, болгар задела история с алжирским боксером – Иманом Халифом, вышедшем на ринг против женщин-боксеров, на том основании, что он сам себя причисляет к "слабому полу". Оказалось, он участвовал и в турнирах в Болгарии, причем всего несколько месяцев назад. Халиф провел спарринг с лучшей болгарской боксершей нигерийского происхождения Джоанной Нуэамеруэ. Итог их боя был заведомо предрешен. Сама Джоана так прокомментировала их сражение:

"Вдруг он приходит и с улыбкой говорит: "Эй, сейчас я тебя раздавлю, потому что я мужчина, а для других я женщина. Теперь ты поймешь мою мужскую силу". Это отвратительно".

Не секрет, что спортсмены, в особенности олимпийцы, становятся кумирами молодежи и подростков. Потому сегодняшнее решение местного парламента имеет особое значение. Несколько дней назад крупнейшая оппозиционная партия Болгарии (считающаяся пророссийской) "Возрождение" обратилась в парламент страны с проектом закона о запрете гей – пропаганды в болгарских школах, который был одобрен постоянной комиссией по образованию и науке Национального собрания 50-го созыва. Сегодня этот законопроект был принят парламентом, большинством голосов!

Вот, что написал на своей странице в Фейсбуке, один из болгарских парламентариев, Станислав Балабанов:

"Слава Богу, проявив здравый смысл, сегодня мы прекратили пропаганду любых ЛГБТ! Они потратили столько денег на распространение своей гнусной пропаганды в школах! На сегодняшний день это прекращено, что абсолютно правильно. Каждый имеет право быть другим, но не пихать это намеренно в лица наших детей. Сладкая моральная победа над ПП/ДБ и ДПС (ПП/ДБ – проамериканская партия евроатлантического толка, ДПС – партия турецкого меньшинства – авт.), которые остались одни и изолированы этим голосованием".

Мы попросили прокомментировать какое общее впечатление сложилось у болгар от развернувшегося в Париже представления, по недоразумению названого "Олимпийскими играми", заслуженную и широко известную в стране, журналистку из Софии, Велиславу Дареву.

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"Открытие. Факелоносец (в капюшоне и безликий!) летал по крышам Парижа в бесконечном паркуре. Один французский журналист узнал в факелоносце персонажа из компьютерной игры "Assassin’s Creed". Скажу лишь, что Ассасины - это исламская секта VIII века, когда Испания была завоевана Халифатом. Эта отсылка довольно напрягающая.

Следующей была Мария – Антуанетта и ее поющая отрубленная голова, увенчанная кровавым потоком.

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Хорошо, что была приглашена Селин Дион, она немного вернула человеческий образ этому представлению.

Ход самих соревнований, тоже оставляет горький привкус. ЛГБТ вышли на боксерский ринг и без проблем победили некоторых женщин. Это еще одно предупреждение о том, что со временем женщин вообще выкинут из спорта.

Запрет и отсутствие России на Олимпиаде? Есть такие мероприятия, находиться на которых позорно…".

Источник - политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723093440


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