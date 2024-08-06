Парламент Болгарии запретил гей-пропаганду

08:04 08.08.2024

Олимпиада стала последней каплей для болгар. Парламент страны отменил гей-пропаганду

Игорь Перминов. 07.08.2024 23:56 (Мск) , СофияПросмотров: 1247



Авторская колонка, Болгария, Дзен, Конфликт, ЛГБТ, Общество, Политика, Протесты, Россия, Скандал, Спорт, Франция



Публицист и один из патриархов болгарской журналистики, Велислава Дарева (Велислава Дърева) уверена, что Россия только выиграла от неучастия в Олимпиаде.



"Есть такие мероприятия, находиться на которых позорно", – отметила она.



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Публицист и один из патриархов болгарской журналистики, Велислава Дарева (Велислава Дърева) уверена, что Россия...

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Нынешние Олимпийские игры в Париже, насквозь пропитанные духом нео-либерализма, пропагандой гомосексуализма, трансгендерности и прочих извращений, вызвали в Болгарии активное неприятие.



Болгарское издание Novini.bg задало риторический вопрос своим читателям: "Мир смотрит на Париж, но нравится ли ему то, что он видит"?



Помимо скандального открытия Олимпиады, болгар задела история с алжирским боксером – Иманом Халифом, вышедшем на ринг против женщин-боксеров, на том основании, что он сам себя причисляет к "слабому полу". Оказалось, он участвовал и в турнирах в Болгарии, причем всего несколько месяцев назад. Халиф провел спарринг с лучшей болгарской боксершей нигерийского происхождения Джоанной Нуэамеруэ. Итог их боя был заведомо предрешен. Сама Джоана так прокомментировала их сражение:



"Вдруг он приходит и с улыбкой говорит: "Эй, сейчас я тебя раздавлю, потому что я мужчина, а для других я женщина. Теперь ты поймешь мою мужскую силу". Это отвратительно".



Не секрет, что спортсмены, в особенности олимпийцы, становятся кумирами молодежи и подростков. Потому сегодняшнее решение местного парламента имеет особое значение. Несколько дней назад крупнейшая оппозиционная партия Болгарии (считающаяся пророссийской) "Возрождение" обратилась в парламент страны с проектом закона о запрете гей – пропаганды в болгарских школах, который был одобрен постоянной комиссией по образованию и науке Национального собрания 50-го созыва. Сегодня этот законопроект был принят парламентом, большинством голосов!



Вот, что написал на своей странице в Фейсбуке, один из болгарских парламентариев, Станислав Балабанов:



"Слава Богу, проявив здравый смысл, сегодня мы прекратили пропаганду любых ЛГБТ! Они потратили столько денег на распространение своей гнусной пропаганды в школах! На сегодняшний день это прекращено, что абсолютно правильно. Каждый имеет право быть другим, но не пихать это намеренно в лица наших детей. Сладкая моральная победа над ПП/ДБ и ДПС (ПП/ДБ – проамериканская партия евроатлантического толка, ДПС – партия турецкого меньшинства – авт.), которые остались одни и изолированы этим голосованием".



Мы попросили прокомментировать какое общее впечатление сложилось у болгар от развернувшегося в Париже представления, по недоразумению названого "Олимпийскими играми", заслуженную и широко известную в стране, журналистку из Софии, Велиславу Дареву.



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"Открытие. Факелоносец (в капюшоне и безликий!) летал по крышам Парижа в бесконечном паркуре. Один французский журналист узнал в факелоносце персонажа из компьютерной игры "Assassin’s Creed". Скажу лишь, что Ассасины - это исламская секта VIII века, когда Испания была завоевана Халифатом. Эта отсылка довольно напрягающая.



Следующей была Мария – Антуанетта и ее поющая отрубленная голова, увенчанная кровавым потоком.



Выступление ВИП – гостьи – Леди Гаги было оскорбительно неумелым и унылым.



Навязчивый парад трансвеститов и других звезд ЛГБТ (в том числе детей!) стал прелюдией к следующему номеру программы, ставшему вульгарным оскорблением и издевательством над христианской верой.



"Тайная вечеря" Леонардо была представлена ​​взору мира как собрание толстых трансвеститов (апостолов), окруживших столь же толстую лесбиянку, изображающую Иисуса. Я думала о том, что произошло бы, если бы они не Христа, а Мухаммеда изобразили именно так. Сена бы кровоточила…



Некоторые забыли, что случилось с карикатуристом Charlie Hebdo, поглумившимся над образом исламского пророка. Разумеется, те, кто возненавидел эту пошлую сцену, были объявлены жалкими дураками и невеждами…



Во всаднике без лица, мчащемся на металлическом коне по Сене, одни видели Жанну д’Арк, другие думали, что это Дон Кихот, но автор сценария сообщил нам, что это была сама Секуана, богиня Сены. Но есть одна маленькая деталь – Секуана, согласно преданию, не ездила на лошади. Она передвигалась в лодке в форме утки, и с утиной же головой. Мне кажется, между лошадью и уткой есть некоторая разница, пусть и тонкая. Массовый зритель (потому что он, очевидно, туп и прост) безошибочно узнал Коня Бледного из Апокалипсиса…



Хорошо, что была приглашена Селин Дион, она немного вернула человеческий образ этому представлению.



Ход самих соревнований, тоже оставляет горький привкус. ЛГБТ вышли на боксерский ринг и без проблем победили некоторых женщин. Это еще одно предупреждение о том, что со временем женщин вообще выкинут из спорта.



Запрет и отсутствие России на Олимпиаде? Есть такие мероприятия, находиться на которых позорно…".