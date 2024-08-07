Верхушка ХАМАС закрепляет зависимость от Ирана, - И.Субботин

08:10 08.08.2024

Выбор нового главы политбюро палестинского движения стал сигналом Нетаньяху

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Яхья Синвар теперь возглавляет и боевиков в cекторе Газа, и политбюро ХАМАС.

Избрание Яхьи Синвара политическим лидером ХАМАС усиливает иранское влияние на группировку. С таким мнением выступил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Синвар поддерживал теплые отношения с Тегераном, даже когда тот временно сократил помощь палестинским структурам. Его назначение после устранения предыдущего руководителя политбюро Исмаила Хании ставит дипломатию организации в зависимость от ее вооруженного крыла. А это снижает шансы на мирное решение конфликта в секторе Газа.

Исраэль Кац заявил, что "палестинский вопрос теперь полностью контролируется Ираном и ХАМАС". Так он прокомментировал превращение Синвара в лидера не только вооруженного, но и политического крыла группировки.



"Без израильских действий в Газе этот район полностью окажется под контролем ХАМАС", – отметил израильский министр. Он обвинил Тегеран в попытках расшатать ситуацию по периметру границ. "Иран работает над контрабандой оружия в Иорданию, чтобы дестабилизировать иорданский режим и затем наводнить лагеря беженцев в Иудее и Самарии (на западном берегу реки Иордан. – "НГ") и во всем районе оружием и средствами и открыть еще один фронт террора с востока".



На избрание Синвара отреагировал и Иран. "Назначение показало то, какой путь выбрали палестинцы и ХАМАС, – заявил главнокомандующий армией Исламской Республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави. – Это избрание означает, что у сионистского режима (то есть Израиля. – "НГ") не должно быть никаких надежд на будущее". По его словам, все действия Израиля, в том числе устранение Хании, не останутся без ответной реакции – "они получат решительный жесткий ответ".



В свою очередь, и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани отправился с визитом в Саудовскую Аравию для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС). Встреча была созвана во внеочередном порядке по запросу Тегерана, который счел, что произошедшее на его территории убийство главы политбюро ХАМАС требует коллективной дискуссии. Иран добивается "расследования продолжающихся преступлений сионистов против палестинского народа и масштабов агрессии преступного сионистского режима, в результате которой погиб Исмаил Хания и был нарушен суверенитет и национальная безопасность Исламской Республики Иран".



Первоначально новым главой политбюро ХАМАС арабские СМИ со ссылкой на источники назвали Мухаммеда Исмаила Дарвиша, который возглавляет Совет шуры. Однако палестинские источники газеты Le Figaro сочли это элементом информационной игры со стороны тех людей, которые выступали против назначения Синвара. "Именно Синвар принимал первое и последнее решение в ХАМАС в любом случае, – заявил собеседник Le Figaro. – Кто бы ни был во главе политбюро, с 7 октября он должен был обращаться к Синвару. Его назначение – это ответ Нетаньяху". По словам источника издания, на этой кандидатуре настоял другой влиятельный член политбюро – Халил аль-Хайя, который приложил максимум лоббистских усилий.



Синвар считается "архитектором" сухопутного вторжения в Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года. В 2015 году он был включен американским руководством в перечень иностранных террористов. Фактически Синвар стоял у истоков создания боевого крыла хамасовцев, которым он руководит по сей день напрямую из тоннелей под сектором Газа. Достаточно много времени Синвар провел в израильской тюрьме и стал наиболее видным представителем руководства группировки, освобожденным в рамках сделки по обмену палестинских заключенных на захваченного в Газе капрала Гилада Шалита. Принято считать, что физическое устранение Синвара может приблизить Израиль к завершению активной фазы войны в Газе.



Переход политического управления в руки Синвара приведет к ужесточению переговорных позиций ХАМАС, полагают в американском Институте изучения войны (ISW). "Контроль Синвара над заложниками и его командование военными силами на местах означало, что его практическое влияние превосходило влияние Хании: Синвар мог просто отказаться освободить заложников или прекратить военные операции", – констатируют в ISW.



"Назначение Синвара также знаменует собой продолжающееся возвышение проиранских элементов в ХАМАС, и это, вероятно, ускорит движение ХАМАС глубже в орбиту Ирана, – полагают американские эксперты. – У Синвара налажены существенно более крепкие отношения с Ираном, чем у других основных претендентов на лидерство в ХАМАС. Например, таких как Халед Машаль. Сам Синвар, по сообщениям, отверг кандидатуру Машаля на пост лидера ХАМАС, вместо этого призвав к назначению лидера с более прочными отношениями с иранским руководством".



По оценкам ISW, Синвар и те, с кем он планировал атаки 7 октября, включая убитого Израилем Мухаммеда Дейфа, поддерживали отношения с Ираном даже после того, как Исламская Республика в свое время прекратила финансовую помощь политическим институтам в секторе Газа. "Синвар сопротивлялся давлению по поводу необходимости дать согласие на прекращение огня, – отмечают в ISW. – Синвар неоднократно выражал уверенность в выживании ХАМАС как политического и военного образования в секторе Газа, что показывает: он не считает прекращение огня необходимым".



7.08.24