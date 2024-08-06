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В Баку проходит съезд "движений за независимость колонизированных Францией территорий"
08:50 08.08.2024

Съезд партий и движений за независимость колонизированных Францией территорий начал работу в Азербайджане. Мероприятие организованно Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.

В Баку слетелись лидеры более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов. Все эти страны пострадали от французского колониализма.

Организаторы ставят целью привлечь внимание мирового сообщества к преступлениям и незаконным действиям французского правительства в отношении коренных народов т.н. заморских территорий Франции.

Также в работе съезда в качестве почетных гостей участвуют 3 организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.

Партии и движения за независимость колонизированных Францией территорий обсуждают пути координации, направленной на результат деятельности по преодолению французского колониализма. Бороться за независимость против Франции собираются посредством создания единой платформы для проведения более организованной деятельности.

Также представители колоний обсудят наиболее эффективные практики и стратегии борьбы за самоопределение. Одним из первых на съезде выступил генеральный секретарь Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп. Он отметил исторический характер этого съезда в Баку:

"Мы можем вместе бороться против колониализма. Наша цель – привлечь внимание мировой общественности к этому вопросу. Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить нашу солидарность и заявить о себе в мире. Франция – страна, которая совершает преступления против своих колоний. Наша цель – мобилизовать мир, чтобы оказать давление на Францию".

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана участниками конференции "На пути к полной ликвидации колониализма" год назад, в июле 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

Напомним, что азербайджано-французские отношения ухудшились после начала т.н. локальной антитеррористической операции Баку против Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года. Франция поддержала Арцах, обвинив Баку в агрессии, терроризме. После взаимных выпадов стороны отозвали своих послов из Баку и Парижа.

Источник - news.day.az
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