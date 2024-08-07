 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хантер Байден опять отличился - брал "вознаграждение" у румына Поповича
09:27 08.08.2024

Сына Байдена обвинили в получении денег за помощь бизнесмену из Румынии
Речь идет о Габриэле Поповичу, обвиненном в коррупции на родине. Он хотел, чтобы американские власти расследовали его дело, рассчитывая, что это позволит ему избежать преследования. Хантер Байден и его партнер согласились помочь

Сын президента США Джо Байдена Хантер и его деловой партнер "получили вознаграждение от иностранного принципала, который пытался повлиять на американскую политику и общественное мнение", сообщает AP со ссылкой на судебные документы, которые представила команда специального прокурора Дэвида Вайса.

Речь идет о румынском бизнесмене Габриэле Поповичу, обвиненном в коррупции на родине. По словам прокуроров, последний хотел, чтобы американские власти расследовали его румынское дело, рассчитывая, что это позволит ему избежать преследования на родине. Поповичу был приговорен к семи годам тюремного заключения в 2017 году по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Он отрицал свою вину.

Прокуроры утверждают, что сын Байдена договорился со своим партнером помочь Поповичу с предъявленными ему обвинениями. Однако они были обеспокоены тем, что "лоббистская работа может вызвать политические последствия" для Джо Байдена, поэтому "скрыли истинный характер работы", заявили прокуроры.

Поповичу платил Хантеру Байдену и его партнеру под видом "услуг по управлению недвижимостью в Румынии". Фактически Поповичу и партнер сына президента договорились, что им будут платить за их работу по "попытке повлиять на правительственные учреждения США с целью расследования румынского дела" бизнесмена, утверждают прокуроры. По их словам, партнер получил более $3 млн, которые были разделены с Хантером и еще одним партнером.

Адвокаты Хантера Байдена заявили, что он стал "объектом политически мотивированных нападок и теорий заговора", следует из судебных документов.

В сентябре в Лос-Анджелесе начнется суд над сыном Байдена по делу о неуплате налогов на $1,4 млн в течение четырех лет. Команда Вайса сообщила, что партнер Хантера Байдена будет давать показания на суде о договоренностях с румынским бизнесменом. По словам прокуроров, доказательств того, что сыну американского лидера напрямую платило иностранное правительство "или того, что обвиняемый получил вознаграждение за действия, предпринятые его отцом, которые повлияли на внутреннюю или внешнюю политику", нет. Однако, утверждают они, согласие Хантера Байдена помочь Поповичу имеет значение, поскольку оно "демонстрирует его состояние, мысли и намерения" в течение тех лет, когда он уклонялся от уплаты налогов.

В июне присяжные в суде штата Делавэр признали сына Байдена виновным в том, что он солгал по поводу употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

В феврале был арестован бывший информатор ФБР Александр Смирнов по обвинению в даче ложных показаний. Он утверждал, что украинская фирма Burisma выплатила по $5 млн Джо Байдену и его сыну. На суде Смирнов заявил, что информацию об этом он получил от российской разведки.

Источник - рбк
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