Казахстанского нефтемагната Тугельбаева обязали погасить многомиллионный ущерб за потерю сырого газа

09:48 08.08.2024

08 августа 2024

Зарина Файзулина



Компанию "Anaco", принадлежащую одному из богатейших бизнесменов Казахстана Сагату Тугельбаеву, обвинили в нерациональном использовании ресурсов недр, сообщает Orda.kz.



Как выяснила прокуратура, нефтедобывающего ТОО "Anaco" в период с 2018 по 2023 годы допустило потерю свыше четырех миллионов кубометров сырого газа.



"Это является серьезным нарушением статей 125 и 147 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании". Добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов. По результатам проверки, западное межрегиональное управление государственной инспекции нефтегазового комплекса оценило ущерб в 673 130 278 тенге",

сообщили в надзорном органе.

На сегодня компания добровольно оплатила лишь 285 миллионов тенге ущерба, добавили прокуроры.



Единственный участник ТОО "Anaco" - швейцарское АО "First Montana Capital AG", президентом которого выступает Сагат Тугельбаев с стопроцентной долей участия в уставном капитале. Его нефтедобывающая компания является оператором месторождения Кырыкмылтык.



По данным казахстанского Forbes, Тугельбаев занимает 68 место в списке богатейших бизнесменов РК с состоянием 85 миллионов долларов. Также он контролирует ТОО "Атыраунефтемаш", трейдинговое ТОО "Premium ANACO" и инжиниринговое ТОО "Белкамит".



Кроме того, бизнесмен при Нурсултане Назарбаеве был политической фигурой. В 90-х Сагат Тугельбаев работал акимом Атырауской области, был депутатом Верховного Совета РК, а также заместителем председателя по Экономической реформе, финансам и бюджету.