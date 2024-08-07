Бывший вице-министр энергетики РК (был уволен за безделие и развал хоз-ва) Жандос Нурмагамбетов возглавил ассоциацию Kazenergy

09:50 08.08.2024

08 августа 2024 1

Никита Дробны



Генеральным директором Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "Kazenergy" назначили Жандоса Нурмагамбетова - бывшего замминистра энергетики. Он сменил на этом посту Алибека Куантырова, который перешел на работу в МИД, сообщает Orda.kz.



О назначении г-на Нурмагамбетова сообщил в своем телеграм-канале эксперт нефтегазовой отрасли Нурлан Жумагулов. Прежний гендиректор ассоциации Алибек Куантыров занимал должность с апреля по конец июля, пока не был назначен заместителем главы Министерства иностранных дел.



Жандос Нурмагамбетов родился в 1981 году, окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, Университет международного бизнеса, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, АО "Университет КИМЭП". С 2003 года работал в частных компаниях, с 2005 по 2010-й был гендиректором АО "Кызылординская РЭК", в 2011-2013 годах возглавлял АО НК "СПК "Кызылорда". С 2013 по 2019 годы работал в коммерческом секторе. С 2020 года занимал должность управляющего директора по стратегии и развитию АО "KEGOC", в конце 2021 года был назначен вице-министром энергетики.



Как отмечает аналитик нефтегазовой отрасли Олег Червинский, г-н Нурмагамбетов покинул должность замминистра в декабре 2023 года на фоне череды аварий на энергетических объектах в Экибастузе, Риддере, Темиртау и других городах. С того момента он больше не занимал должностей на госслужбе.



Ассоциация Kazenergy объединяет компании, работающие в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и атомной промышленности. Должность председателя этой организации формально не предполагает оплаты, но открывает большие возможности для лоббистской деятельности. Не случайно раньше этот пост занимали олигарх Тимур Кулибаев и экс-глава КМГ Магзум Мирзагалиев.