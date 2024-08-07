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Как подмосковная Балашиха превратилась в гастарбайтер-ГЕТТО
12:04 08.08.2024

"Банда из Балашихи готовится к бунтам, как в Англии": Группировка из мигрантов держит город в заложниках

Ольга Антонова

Соцсети приводят множество примеров злодеяний многонациональной шайки из Подмосковья, которые каждый раз сходят им с рук. Они избивают людей в магазинах, на улицах и выкладывают свои подвиги в интернет. Даже смелые ребята из "Русской общины" признаются, что не могут с ними справиться: полиция проявляет какую-то непонятную пассивность (или слабость?). Сами члены банды, не стесняясь, выставляют посты, в которых английские мигранты избивают белых. Значит, хотят повторения такого же в России? Подробности в материале Царьграда.

Город Балашиха - это более полумиллиона жителей и удобное расположение относительно столицы - всего 25 км. Окруженная лесами, Балашиха до недавних времен манила к себе москвичей из-за тишины и покоя. Но в январе 2023 года в балашихинском микрорайоне Павлино открыли миграционный пункт. "Все для удобства и комфорта", сообщал ролик, на кадрах которого довольные чиновники бодро перерезали ленточку.

Для чьего удобства и комфорта? Приезжих, конечно, потому что жизнь местных комфортной быть перестала. Мигранты в Павлине обосновались капитально и начали кошмарить район, насаждая свои порядки.

Делят территорию

В августе 2023 года Царьград сообщал, что мигрантские разборки на улицах стали привычной картиной, но полиция не спешит вмешиваться в разгул этнокриминала. На жалобы запуганных жителей Балашихи отреагировала только "Русская община". Активистам тогда местные рассказали, что на детских площадках не встретишь местных, что школы переполнены агрессивными подростками из многодетных семей. Они сбиваются в группы, нападают на русских детей, пристают к русским девочкам.

А что полиция? Павлино в народе считался "микрорайоном кагэбэшников". В Балашихе дислоцируются воинская Отдельная дивизия оперативного назначения (ОДОН), Центр специального назначения ФСБ, учебная база ФСО и прочие подразделения, не говоря уже о полиции. Многие силовики - из местных. Но силовой поддержки местные не получили.

Бои местного значения

Прошел год, ничего не изменилось. Банды из Балашихи держат город в заложниках. Мигрантов боятся все; в соцсетях полно роликов о выходках этнобандитов: устраивают бои в супермаркетах, поливают матом местных жителей.

Подростки-мигранты берут пример со взрослых соплеменников, по улицам передвигаются толпами, с гордостью выставляя фото в соцсетях: руки в карманах сжаты в кулаки, подбородки воинственно задраны. Берегись, русские, мы здесь власть!

Члены Русской общины сообщают:

Хулиганов не останавливает даже тот факт, что многие из них уже имеют условные сроки и постановки на учет. Только в прошлом году банда организовала погром в микрорайоне Балашиха-2 и избила толпой несколько человек. В этом году, в День Великой Победы, устроили массовую пьяную потасовку, избили русских парней. Да и чего бояться? Диаспора отстоит.

Искривленное понятие дружбы народов

Балашихинская этническая ОПГ разношерстная - плечом к плечу в ней стоят узбеки, таджики, киргизы. Такое вот искривленное понятие "дружба народов". В главарях, например, значится владелец местной парфюмерной лавки; мигрант ходит с пистолетом и, по словам активистов "Русской общины", любит угрожать оружием местным.

По всем правилам ОПГ банда этнопреступников придумала себе название. В 1990-е подмосковный город кошмарили местные отморозки, сейчас их место заняли мигранты. Они именуют себя "хесовскими" по вывеске кафе, в котором собираются на сходки.

А что полиция? Там недавно разоблачили оборотней, втянутых в коррупционные схемы "обналичивания" нелегальных мигрантов. По данным СК, начальник отдела по вопросам миграции МВД "Балашихинское", двое подчиненных и стажер поставили фиктивно на учет более 1,5 тысячи мигрантов, получив миллион рублей. И выдавала на потоке бумаги для легализации. Всего в преступном сообществе было 14 человек. Идет расследование.

За тарелку плова

Свежих историй, как в Балашихе, по стране множество, словно трагедии в "Крокусе" и не было. В мае в Россию через Тюмень планировала заехать группа педофилов: проверка показала, что сразу десять мигрантов оказались любителями детской порнографии. Зачем они ехали к нам, понятно.

В июне во Владивостоке пятеро выходцев из Узбекистана, угрожая ножом, изнасиловали 21-летнюю девушку. В июле в Екатеринбурге суд вынес приговор мигрантам, готовившим теракты: в банде было 15 человек.

Недавно Александр Бастрыкин назвал страшные цифры:

Заметно возросло количество сексуальных преступлений, в сфере наркотиков. Преступления экстремистского характера - на 147%. Рост за год особо тяжких преступлений - на 32%.

Сегодня каждый десятый житель России - мигрант. И нет точных данных, сколько их - 14,5 млн или 16,5 млн. И на этом фоне высокопоставленные чиновники заявляют: мы не можем прекратить миграцию, мы - за дружбу народов. Блогер Сергей Колясников в ответ подчеркивает, что никто и не запрещает миграцию:

Речь о том, чтобы перестать раздаривать гражданство за тарелку плова и продавать его по 70 тысяч рублей.

Речь про упорядочивание миграции, перевод ее в трудовую и отказ от замещающей миграции по программам ООН, итоги которых мы сегодня видим в Великобритании.

Оторванность верхов от низов у нас страшная. Они из окон лимузинов и с территорий охраняемых дворцов не видят, что происходит "на земле". Не говоря о том, что до сих пор верят в "дружбу народов",

- горько резюмирует блогер.

В Приморье по решению губернатора Олега Кожемяко из ветеранов СВО создан специальный отряд в помощь полиции и Росгвардии для противостояния мигрантскому беспределу. Скоро военизированные патрули появятся во всех регионах, раз "дружба народов" превыше всего.

Что с того?

Неделю назад на детскую танцевальную студию в Великобритании напал мигрант, вооруженный ножом: погибли три девочки, восемь детей, двое взрослых были ранены.

После в стране будто подожгли бикфордов шнур: в больших и малых городах местное население взбунтовалось против перекошенной мигрантской политики. Мигранты в долгу не остались и ринулись толпами в тысячи человек избивать белых.

В Сети полно роликов: улицы британских городов заполнили разъяренные бородачи. Власти королевства заявили, что миграционные процессы бунты не остановят. Людей арестовывают за публикации в соцсетях с призывами поддержать акции протеста.

Кстати, под постом "Русской общины" в ВК про террор банды из Балашихи пользователи пишут:

В их телеграм-чатах творится эйфория, обсуждают события в Англии и готовятся к подобному…

Многие сейчас пишут, мол, так британцам и надо, наигрались в толерантность и сейчас получают. Киноактер Юрий Батурин считает, что злорадствовать по поводу событий в Англии не стоит.

Чему вы радуетесь? В ближайшие три-пять лет нас ждет то же самое, если власти страны всерьез не возьмутся за миграционную политику. И не помогут ни полиция, ни Росгвардия. Мигрантов в десятки раз больше. Вы останетесь один на один с ними. И спасет вас наличие огнестрельного оружия дома. Пока правительство будет снимать войска с фронта для подавления мятежей внутри страны, вы хотя бы сможете себя защитить,

- написал Батурин на своей странице.

Может, заявление об огнестрельном оружии и перебор, ведь получить его не так просто и не каждому дадут. Но иметь при себе перцовый баллончик может и должен каждый. Нужны ли они, спросите у жителей Балашихи, которые оказались на родной земле как чужаки…

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723107840


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