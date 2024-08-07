Когда и как грянет ракетный шторм над Тель-Авивом

12:09 08.08.2024 Какой с военной точки зрения удар нанесет Иран и как его сможет парировать Израиль?



Алексей Михайлов



Уже почти неделю весь мир ожидает ответа Ирана на убийство израильскими спецслужбами главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хания. Он погиб 31 июля, но пока Тегеран не спешит с ответными действиями, но обещает. В тоже время Израиль и Соединенные Штаты уже вовсю готовятся к отражению предстоящего удара. Попробуем разобраться - какие с военной точки зрения будут действия Ирана и смогут ли их парировать израильские военные?



Выбор оружия



Сейчас большинство экспертов предполагают, что Иран нанесет по Израилю комбинированный удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Именно так 14 апреля нынешнего года Тегеран мстил Тель-Авиву за ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, где жертвами стали 16 человек. В том числе и старший офицер сил "Кудс" генерал Мохаммад Реза Захеди.



В настоящее время Иран занимает в мире одно из лидирующих мест в разработке баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности. Линейка такой продукции очень обширна. Известно, что в разработке, на этапе испытаний и уже серийно выпускается около двадцати семейств различных ракет - от изделий с дальностью полета от нескольких десятков до полутора тысяч километров.



Часть иранских ракет оснащена средствами преодоления противоракетной обороны - отстреливаемыми во время полета ложными целями и малогабаритными комплексами радиоэлектронной борьбы. Также в Иране разработаны и внедрены в производство несколько линеек высокоточных самонаводящийся боеголовок.



В частности, уже достоверно известно, что речь идет об изделиях, которые корректируют свой полет с помощью оптических приборов, а также малогабаритных радиолокаторов. Сомневаться в точности иранских ракет не приходится. В феврале 2020 года, в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес массированный удар по американским объектам в Ираке. Тогда все намеченные цели были поражены. Было ранено более сотни американских военных и гражданских специалистов, но погибших не было.



Такая же ситуация в Иране и с производством ударных дронов. Достаточно сказать, что широко известное сейчас семейство российских беспилотников "Герань/Гербер" было создано на базе иранских БПЛА Shahed-13. Как и в случае с ракетной программой, у иранских военных в различной стадии готовности есть более десятка линеек ударных дронов.



Анатомия удара



Апрельский иранский удар возмездия хотя и выглядел масштабным, но по факту не нанес Израилю больших потерь. Это получилось по двум причинам. Первая - иранский Генштаб сделал ставку на массированный удар беспилотниками, несколько разбавив его пусками баллистических ракет. При этом последние были не самыми современными изделиями и к тому же не оснащенными выскоточными боеголовками. Хотя средства прорыва ПВО на них стояли.



Скорее всего баллистические ракеты были использованы для отвлечения внимания израильских средств противовоздушной обороны. ПВО должно было расстрелять свои ракеты, а ударные дроны смогли бы более свободно поражать цели.



Здесь мы видим, что иранские военные воспользовались российским военным опытом. Так, в мае и в декабре прошлого года по похожему сценарию прошли удары ВС РФ по Киеву. Тогда украинские системы ПВО Patriot израсходовали весь боекомплект, пытаясь перехватить гиперзвуковые ракеты "Кинжал". И когда к целям подошли крылатые Х-101 и дроны "Герань", по большем счету перехватывать их было нечем.



Вторая причина - это неожиданная реакция со стороны Великобритании, Франции и Иордании. Благодаря истребителям этих стран, а в случае с Иорданией еще и системам ПВО, было сбито подавляющее большинство иранских дронов. Поэтому до Израиля долетело минимальное количество беспилотных камикадзе.



Готовность к перехвату



В настоящее время Израиль и Соединенные Штаты, а возможно и Великобритания, готовятся к повторению именно сценария ракетно-дронового удара. Так, в регионе уже действуют две авианосные группировки ВМС США. В составе каждой не менее двух эскадрилий многофункциональных истребителей F-18 Hornet. Плюс у американских военных на наземных базах развернуто несколько десятков истребителей F-16 и F-22. Также Великобритания может помочь четырьмя-пятью истребителями Typhoon с авиабазы Акротири на Кипре.



В то же время пока не понятно, готовы ли участвовать в отражении налета Франция и Иордания. Так, два дня назад министр иностранных дел Иордании Айман Сафади совершил визит в Тегеран. Утверждается, что он попытался убедить Иран воздержаться от нападения на Израиль.



Но о чем договорились страны, пока не понятно. Ведь Амман прекрасно понимает, что в отличие от ситуации в апреле, сейчас Тегерану нанесен серьезнейший имиджевый удар. И иранская сторона будет реагировать достаточно жестко. А во Франции проходит Олимпиада, и Елисейский дворец не хочет портить торжество своим участием в воздушно-ракетных боях.



В свою очередь, можно предположить, что иранский генштаб сделал выводы. И тут надо понимать, какую цель преследует Тегеран. Это реальный ответ, хотя и без пересечения красных линий - или попытка создать мощную медийную картинку?



В первом случае иранские военные скорее всего изменят план удара. С медийной точки зрения жужжание иранских дронов-камикадзе над израильскими городками очень хорошо.



Но в реальности, никакого военного эффекта это не принесет. Поэтому ставка может быть сделана на масштабный ракетный удар.



Дроны, скорее всего использованы не будут. Выберут две-три цели - либо объекты критической инфраструктуры, либо так называемые "центры принятия решения". Будет несколько ракетных налетов с интервалом не более пяти минут.



Первый будет состоять из ракет устаревших типов, но оснащенных средствами преодоления ПВО. Они должны заставить израильское ПВО максимально израсходовать боекомплект. Второй налет уже будет нанесен высокоточными ракетами непосредственно по позициям систем противовоздушной обороны, прикрывающих выбранные цели. Далее последует два-три налета уже непосредственно по целям.



При таком раскладе вся авиационная группировка союзников Израиля будет бесполезна. В тоже время Тель-Авив располагает одной из самых современных эшелонированных систем противоракетной обороны в мире. В ее состав входит большое количество радиолокаторов, предупреждающих о налете и с высокой точностью отлеживающих ракеты (несомненно, израильтянам еще помогут и американцы), а также стационарные и мобильные комплексы ПВО/ПРО.



Пробить такую систему можно именно массированным ударом всего по нескольким точкам. Тогда на локальном участке систему защиты можно перегрузить, вывести ее из строя и уже затем поразить цели. Но такие точки надо выявить, а здесь нужна очень точная работа разведки, а также оперативного отдела иранского генштаба. Не исключено, что взятая Тегераном пауза как раз и нужная для такого ювелирного планирования.



Но Тегеран может выбрать и второй сценарий. В этом случае мы увидим зеркальное повторение апрельского удара. Залп баллистическими ракетами, налет дронов и последующий их перехват. Надо понимать, что в таком сценарии Ирану важен не результат, а именно картинка - тарахтящие над Израилем в ночном небе иранские дроны.



Есть нюансы



В то же время есть вероятность того, что Иран вообще откажется от ракетного удара в пользу некой наземной операции или совместит их. В пользу такой версии говорит тот факт, что Тегеран всегда следует принципу "асимметричного ответа".



Сейчас уже известно, что Исмаил Хания был ликвидирован израильскими диверсантами, которые использовали модифицированный противотанковый ракетный комплекс семейства Spike.



Пуск был произведен с дальности всего в несколько километров. Ранее озвучения версия о ракетном ударе ВВС Израиля не подтвердилась. Как утверждает ряд иранских и арабских СМИ, точка пуска уже найдена.



Примечательно, что буквально за шесть дней до ликвидации Исмаила Хания глава министерства информации и национальной безопасности Ирана Исмаил Хатиб заявил, что демонтаж сети проникновения "Мосада" в Иране его величайшее достижение.



Израильский удар опроверг это заявление и очень серьезно ударил по престижу Ирана. Тегеран уже длительное время старается показать, что эффективно борется с израильской разведкой не только на своей территории, но и в других странах.



В этой ситуации иранское правительство может пойти на более жесткий вариант ответа. К примеру, также провести диверсионный рейд на израильской территории.



Важно, что эту акцию проведут именно иранские спецслужбы, а не боевики движения "Хезболла" или ХАМАС. Источник - СвободнаяПресса

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