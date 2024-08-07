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"Это за гранью понимания. США еще никто так не унижал": Китайцы порвали американцев на Олимпиаде
12:12 08.08.2024

Андрей Ревнивцев

Американцы сели в лужу. Сначала их протесты по поводу допинга китайцев продинамило WADA, а потом команда из Поднебесной раскатала сборную США, которые с 1960 года брали золото в комбинированной эстафете. О грандиозном фиаско американской сборной читайте в материале Царьграда.

Все началось три года назад, когда 23 пловца из Китая провалили допинг-тест. В их в пробах обнаружили триметазидин - это антиангинальный препарат, который назначают для профилактики стенокардии. В России он стоит около ста рублей за упаковку. Считается, что действующее вещество повышает выносливость. Именно из-за употребления триметазидина на четыре года была дисквалифицирована русская фигуристка Камила Валиева. Тогда в WADA не церемонились: русская - значит, виновата.

А вот с китайцами на подобное хамство они не решились. Претензию антидопингового агентства китайское ведомство рассмотрело и ответило в духе "ничего про триметазидин не знаем, возможно, спортсмены случайно его проглотили во время обеда". Поразительно, но WADA такой ответ вполне устроил. Для верности они даже привлекли независимого прокурора и вынесли вердикт:

В конечном итоге мы пришли к выводу, что нет никаких конкретных оснований оспаривать предполагаемое бытовое загрязнение.

На какое-то время история забылась, пока на фоне Олимпиады в Париже американские коллеги WADA - организация USADA не обвинила "собрата" в саботаже. Якобы безобразное попустительство WADA ставит под сомнение священные принципы антидопингового движения.

Прискорбно видеть, как WADA опускается до угроз и тактики запугивания, когда сталкивается с вопиющим нарушением правил, регулирующих антидопинг. Если отбросить их риторику, факты останутся следующими: WADA не смогло временно отстранить спортсменов, аннулировать их результаты и публично раскрыть положительные пробы. Это вопиющие провалы,

- заявил генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

Китайский человек-амфибия

Разразился грандиозный скандал. Американцы вылили ушаты помоев на "предателей из WADA", ведь они-то думали, будто Международное антидопинговое агентство - это их карманная организация, которую по щелчку пальцев можно использовать против неугодных спортсменов. А тут такая "зрада". Конфликт даже рассматривался в конгрессе США, однако международные антидопинговые чиновники прекрасно чувствуют, куда дует ветер, и поэтому спокойно допустили китайских пловцов до Игр, а американцы внезапно утерлись и с непривычки пришли в ярость.

Но впереди их ждал еще более чудовищный удар. Для сборной США победа в комбинированной эстафете 4 по 100 метров - дело чести. С момента введения этой дисциплины на Олимпийских играх в 1960 году они ни разу не проигрывали.

В Париже присутствовали два китайских пловца из "расстрельного списка USADA", и как раз они участвовали в эстафете. Американские болельщики от такого щелчка по носу (скандал широко освещался в СМИ) свистели, ревели и рвали на себе волосы. Однако у них была надежда, что "морские котики" - пловцы их сборной - по традиции возьмут золото.

И поначалу все к этому шло, пока в воде не появился китайский человек-амфибия Пань Чжаньлэ. Он принял эстафету на третьей позиции с отставанием в примерно 0,7 секунды от французов и американских пловцов. И случилось немыслимое - спортсмен совершил фантастический рывок и обогнал пловцов со второго и третьего мест на секунду!

США еще никто так не унижал. Пань Чжаньлэ стал первым в мире человеком, который выплыл из 46 секунд и между делом унизил все американское плавание.

Такого не было, наверное, со времен Джонни Вайсмюллера. Это что-то невероятное. Для меня это за гранью понимания абсолютно,

- написал пловец, двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников.

Кстати, самое интересное, что именно Пань Чжаньлэ в допинговом скандале как раз не значился, поэтому у американцев не было возможности закричать, мол, это все проклятый триметазидин.

А сильнее всех разозлился британский пловец Адам Пити, его команда стала четвертой и вообще осталась без медалей. Он обвинил китайцев в мошенничестве, проклял WADA и потребовал вышвырнуть 23 "триметазидиновых" пловца из спорта.

Что с того?

Антидопинговые скандалы, ядовитая река Сена, бесконечные жалобы на условия жизни и кражи - норма на Олимпиаде. Чего только стоит недавняя история с замминистра спорта Южного Судана, у которой в пригороде французской столицы Вильжюифе украли сумку с 35 тысячами долларов, документами и драгоценностями. В результате спортсмены из Южного Судана остались без денег - деньги нужны были для расходов на сборную.

Обращает на себя внимание и отсутствие солидарности между спортсменами разных сборных: они шумно ссорятся, дают едкие комментарии в СМИ и соцсети и даже пытаются друг друга покалечить.

Так, например, американская теннисистка Даниэль Коллинз изо всей силы зарядила мячом в живот свой сопернице - польке Иге Свентек, когда та подходила к сетке. В общем, никакого единомыслия между коллегами по НАТО. Пока это касается в основном спорта, но скоро "парижская Олимпиада" может накрыть и политическую жизнь Запада, особенно после выборов в США.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723108320


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