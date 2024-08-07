Древнейший в мире календарь нашли в Турции

12:14 08.08.2024

7 августа 2024



Археологи обнаружили в Турции древнейший в мире календарь. Об этом пишет Daily Mail. Выгравированным на каменной колонне записям около 12 тыс. лет, передает телеканал "Известия". Находка говорит о том, что древние люди вели отсчет времени до того, как это было задокументировано у древних греков в 150 году до нашей эры.



