Классовый анализ хаоса в Англии, - Д.Марьянович

12:54 08.08.2024 Advance

Хорватия



Классовый анализ хаоса в Англии: британская власть притворно возмущается, хотя сама создала условия для фашистского насилия, а теперь ей и "гражданская война" не помешает

Advance: британская власть сама создала условия для насилия в стране



Великобританию, которую власти наблюдают на улицах, создали они сами, пишет Advance. Власть сама формирует тенденции для насилия, рассчитывая потом ими воспользоваться. Больше всего она боится гнева рабочего класса. Способ его избежать заключается как раз в том, что сегодня и происходит.



Д. Марьянович



Новый британский премьер Кир Стармер резко осудил правые группировки и насилие, которое мы видим в последние несколько дней в Англии. Его министр внутренних дел Иветт Купер, заявила, что эти шайки не "представляют Великобританию". Но она не права. Эти нападения неофашистских группировок в полной мере репрезентируют Великобританию, потому что такую Великобританию создают и консервативные и лейбористские власти в низах.



Лейбористы, которые недавно пришли к власти, осуждают "насилие ультраправых" и одновременно легко выделяют миллиарды фунтов, которые оказываются в руках членов неонацистских группировок. Те держатся рядом с украинской армией, а при Зеленском вообще ассимилировались с ней. Та же администрация Стармера, как и Суннака прежде, откровенно защищает и поддерживает ультраправую власть в Израиле, которая в ходе агрессии в Газе уже истребила почти 40 тысяч человек, в основном женщин и детей.



Великобритания, которую они создали, - это Великобритания, которую они видят на собственных улицах.



В такой Великобритании, которая откровенно поддерживает империализм и максимальную капиталистическую эксплуатацию рабочего класса, в том числе за счет целенаправленного завоза мигрантов, которых потом эксплуатируют в самой жестокой форме, происходит именно то, что и можно было предвидеть. В такой Великобритании один хулиган вроде Томми Робинсона может стать "национальным героем", которым сейчас восхищаются обманутые массы. Ничего удивительного и ничего нового, но очень разочаровывает.



Правые группировки, такие как те, которые сейчас орудуют в Великобритании, всегда умели использовать народное недовольство, а общество в Великобритании не удовлетворено по многим причинам.



20% населения Великобритании живет в бедности (!), и 25% из них дети. Почти три миллиона живут благодаря продовольственным банкам. Для самых бедных десяти процентов в Великобритании уровень жизни упал на целых 20% по сравнению с периодом с 2019 по 2020.



Политический класс полностью предал британский народ. При Тони Блэре и Гордоне Брауне лейбористы отказались от политики социальных реформ и превратились в тэтчеровскую партию финансовых олигархов. Рабочий класс лишился политических прав, и Блэр заявил, что "с классовой войной покончено".



Только одна сторона классовой войны пострадала. Богатство миллиардеров выросло более чем на 1000% с 1989 года, а число миллиардеров утроилось с 2010 года. За тот же период средний рабочий потерял 10 200 фунтов из-за сокращения зарплат, к которому привело рекордно низкое число забастовок под контролем профсоюзной бюрократии.



Тони Блэр пять раз отдавал британским военным приказ идти в бой, а это больше, чем какой-либо другой премьер в британской истории. Исламофобию используют как оружие для оправдания военных преступлений, включая незаконное вторжение и оккупацию Ирака в 2003 году. Внутри страны "войной с терроризмом" пользуются для разрушения базовых демократических и законных прав на фоне политики вроде "Стратегии профилактики", которая демонизирует мусульман.



Кампания перед Брекситом привела к подъему "Партии независимости Соединенного Королевства Фараджа, а в конечном счете и к приходу Бориса Джонсона на место премьер-министра. Консерваторы затем сделали еще больший крен вправо.



Британский народ пытался спастись, как только мог, в том числе возлагая надежды на лейбористского лидера Джереми Корбина, который предавался левой риторике, но каждый раз, когда нужно было проявить принципиальность, легко шел на попятную. Миллионы в Великобритании мечтали очистить левый центр от сторонников Блэра, но Корбин вместо того, чтобы жестко проводить эту линию, шел на уступки по многим вопросам, в том числе в оказании поддержки НАТО. В конце концов он капитулировал под давлением тех, кто принялся его и левое течение лейбористской партии обвинять в "антисемитизме". Так появились все предпосылки для сценария, в котором такой человек, как Кир Стармер, получает огромную власть.



Что касается радикальных правых и людей вроде Томми Робинсона, то они оправдываются тем, что группы мусульманских мигрантов (но и мусульманских британцев) организуют опасные банды, а зачастую курируются пакистанскими группировками. Это так. Но когда такие люди говорят о том, что эти банды промышляют в городах продажей наркотиков, проституцией и подобными криминальными занятиями, то на самом деле они лишь жалеют, что иностранцы заняли их "хлебное" место.



Что это за люди, мы все могли убедиться в последние дни, когда они распустили слухи о том, что убийцей трех девочек в школе танцев в Саутпорте был эмигрант мусульманин. Те же группировки цинично заявят, что "были недалеко от истины", так как выяснилось, что убийца - 17-летний парень родом из Руанды, но родившийся в Великобритании. Не стоит даже отдельно говорить о том, сколько эти люди способны наврать, и данный случай - очередное тому подтверждение.



Можно задаться риторическим вопросом: откуда тогда столько насилия и нападений на мечети, мусульманские компании, отели и хостелы с мигрантами? В этом никто не признается, но сейчас уже совершенно ясно, что за их гневом стоит чистый расизм.



А если бы выяснилось, что убийца был "одним из них"? Послужило бы это страшное преступление пусковым крючком к погромам? Конечно же, нет.



Собравшиеся у входа на Даунинг-стрит, 10 в центре Лондона, выражают протест в ходе демонстрации Хватит 31 июля 2024 года, которая стала реакцией на действия правительства на поножовщину со смертельным исходом в Саутпорте 29 июля - ИноСМИ, 1920, 05.08.2024



Однако многие возмущены - не только группы хулиганов, которые едва дождались, когда можно начать крушить, жечь, громить и красть. Люди возмущены, потому что чувствуют - система врет; преступность, особенно в среде мигрантов и групп меньшинств, намеренно игнорируется. И они правы, вот только они как будто не могут или не хотят видеть, что эти новые "герои нации" тоже врут им и пытаются раздуть паранойю, преследуя собственные интересы.



Правые и неофашистские группировки все же являются побочным продуктом системы.Абсурдно наблюдать, как власть имущие читают нотации и предупреждают об отправке еще большего числа солдат на улицы, не признавая, что именно сама власть и формирует фашистские тенденции. Власть в них нуждается, даже если порой эти молодчики бьют по ней, ведь однажды они ей понадобятся, чтобы бить по другим.



Когда система грабежа и непрерывного обнищания британского рабочего класса достигнет пика, они с большим удовольствием будут смотреть на сцены, которые мы видим сейчас. Ведь во всех городах, где зафиксированы подобные правые нападения, немедленно оказано противодействие, а во многих городах антифашистских сил оказалось даже больше. В то же время и сами мусульмане, которые обоснованно видят угрозу для себя, начали готовиться к сведению счетов.



Кое-кто злорадно прогнозирует "гражданскую войну" в Великобритании, а власть подобному конфликту даже негласно обрадуется, так как думает, что сможет им управлять. В итоге подобный конфликт был бы, по определению, внутренним конфликтом внутри самого британского рабочего класса, а те, кто устроил этот взрыв гнева, переживут его без последствий для себя.



Да, в случае максимальной эскалации последствия могут затронуть и их, если воскреснет фашизм, который смог бы повторить приход к власти, как почти сто лет назад Гитлера и Муссолини. Но и эта часто упоминаемая двоица, как и фашистское и нацистское движение в первой половине ХХ века, были осознанной реакцией правящего класса на то, чего он больше всего боялся, - на прорыв социализма.



Чего они боятся сегодня? Всего, но всегда и больше всего они боятся гнева рабочего класса, которому все труднее сносить навязываемые ему жестокие правила. Главный способ избежать подобного сценария заключается как раз в том, что мы и наблюдаем. Собственному народу навязывают радикализацию, чтобы воспользоваться ею для нового милитаризма и империализма, а британский правящий класс только и жаждет этого и не стыдиться скрывать.



Только руководствуясь здравым смыслом, британцы могут избежать горькой участи, которую им уготовали, и именно сейчас решается их судьба и самое ближайшее будущее. Источник - ИноСМИ

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