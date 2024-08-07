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В Узбекистане запланировали поэтапную ликвидацию 17 видов государственной монополии
13:11 08.08.2024

Власти Узбекистана разработали Концепцию развития конкуренции, в рамках которой поэтапно будут ликвидированы 17 видов государственной монополии. Процесс затронет такие сферы как энергетика, нефтегазовый сектор, водное хозяйство, дорожное строительство, обслуживание железных дорог и аэропортов. Соответствующий план действий был представлен президенту страны Шавкату Мирзиееву 5 августа, передает его пресс-служба.

Отмечается, что основными задачами работы чиновников в данном направлении являются сокращение участия государства в экономике, либерализация рынка и создание равных условий для предпринимателей.

Концепция развития конкуренции также предполагает:

- отмену избыточных требований, затрудняющих свободный доступ к рынкам;

- введение послаблений, направленных на снижение регуляторной нагрузки;

- замену разрешительных процедур и лицензий на обязательное страхование ответственности.

Кроме того, в сферах естественных монополий внедрят институт независимых рыночных регуляторов. При этом будут сокращены объемы прямых госзакупок, а процесс переведут на конкурентные методы. В дальнейшем планируется отмена предоставления определенным компаниям государственной помощи индивидуального характера, включая эксклюзивные права, льготы и преференции.

Чиновникам поручено наладить цифровой мониторинг всех звеньев цепочки ценообразования социально значимой продукции. Они также разработают систему неразглашения и поощрения граждан, предоставивших в надзорные органы информацию о случаях антиконкурентных соглашений и сговоров.

На совещании отмечалось, что принимаемые в республике меры по сдерживанию крупных монополий показывают свою эффективность. Так, за последние пять лет улучшилась конкурентная среда по более чем 25 товарным категориям, отменены эксклюзивные права по семи видам деятельности.

Число предприятий с государственным участием сократилось на 42%, а количество субъектов частного предпринимательства возросло в 1,6 раза.

Тем не менее изучение рынка выявило, что в отдельных организациях принимаются антиконкурентные решения, заключаются прямые договоры, используется доминирующее положение в торговле.

По данным чиновников, за последние три года зафиксировано свыше двух тысяч актов, противоречащих законодательству о конкуренции. В большинстве случаев речь идет о документах местных хокимиятов (администраций) и министерств. Поэтому Комитету по развитию конкуренции поручено активизировать работу своих территориальных управлений и повысить квалификацию сотрудников ведомства.

Источник - fergana
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723111860


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