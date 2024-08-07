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|Шавката Мирзиеева наградили высшей госнаградой Казахстана "Алтын Кыран"
15:37 08.08.2024
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву высшую государственную награду страны - орден "Алтын Кыран" ("Золотой Орел"). Ею награждаются государственные деятели "за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном".
В рамках программы президента Узбекистана пребывания в Астане состоялась церемония награждения Шавката Мирзиеева орденом "Алтын Кыран" ("Золотой Орел") Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.
Высшую государственную награду страны лидеру Узбекистана торжественно вручил президент Касым-Жомарт Токаев.
Шавкат Мирзиеев выразил слова благодарности от имени народа Узбекистана. Он отметил, что высокая награда является "оценкой совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов, а также признанием общих устремлений по выведению отношений Узбекистана и Казахстана на новый исторический уровень - стратегического партнерства и союзничества".
"Высшим орденом „Алтын Кыран" награждаются государственные деятели за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном", - говорится в сообщении.