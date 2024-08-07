Шавката Мирзиеева наградили высшей госнаградой Казахстана "Алтын Кыран"

15:37 08.08.2024

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву высшую государственную награду страны - орден "Алтын Кыран" ("Золотой Орел"). Ею награждаются государственные деятели "за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений с Казахстаном".



