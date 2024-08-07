 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.08.2024
17:51  О "старом" и "новом" календарных стилях в России, - П.В.Густерин
17:42  Жена Зеленского купила у Стинга винодельню в Тоскане
17:32  Сын маршала Саддам Хафтар вырос и путает все карты в Ливии
17:31  Ипотечный кризис может в любой момент взорвать экономику России
16:12  Астана. Экс-министра КазМВД Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти
15:56  Здравствуй, линия нового фронта, - Александр Проханов
15:37  Шавката Мирзиеева наградили высшей госнаградой Казахстана "Алтын Кыран"

13:11  В Узбекистане запланировали поэтапную ликвидацию 17 видов государственной монополии
13:07  50 лет трагедии в горах Памира. Как покорила пик Коммунизма и погибла женская команда ЭлиШатаевой
12:54  Классовый анализ хаоса в Англии, - Д.Марьянович
12:14  Древнейший в мире календарь нашли в Турции
12:12  "Это за гранью понимания. США еще никто так не унижал": Китайцы порвали американцев на Олимпиаде
12:09  Когда и как грянет ракетный шторм над Тель-Авивом
12:07  Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
12:04  Как подмосковная Балашиха превратилась в гастарбайтер-ГЕТТО
09:50  Бывший вице-министр энергетики РК (был уволен за безделие и развал хоз-ва) Жандос Нурмагамбетов возглавил ассоциацию Kazenergy
09:48  Казахстанского нефтемагната Тугельбаева обязали погасить многомиллионный ущерб за потерю сырого газа
09:27  Хантер Байден опять отличился - брал "вознаграждение" у румына Поповича
08:50  В Баку проходит съезд "движений за независимость колонизированных Францией территорий"
08:43  К.Токаев: "Роль ЦА на новом витке развития" (статья)
08:10  Верхушка ХАМАС закрепляет зависимость от Ирана, - И.Субботин
08:04  Парламент Болгарии запретил гей-пропаганду
08:00  Под Курском тяжело ранен российский военкор Евгений Поддубный
00:58  Что такое "Большая Евразия": замена однополярному миру и новые принципы сотрудничества, - Д.Ашимбаев
00:44  Английский прецедент. Предчувствие гражданской войны: к чему может привести миграционный кризис, - МК
00:30  Продажа Турцией С-400 нанесет большой ущерб ее отношениям с Россией, - Юсуф Тунчер
00:14  Туркменистан законодательно запретил использование детского труда при сборе хлопка
00:04  Индия готова помочь Бангладеш преодолеть анархию, - В.Скосырев
00:02  В Каталонию возвращается главный сепаратист - предатель Пучдемон
00:00  Мигранты-убийцы и англичане-расисты. Как британцев довели до погромов, - А.Миронова
Среда, 07.08.2024
19:49  Спойлер! Финал приквела "Игр престолов" "Дом драконов" разочаровал фанатов из "Известий"
18:09  Санду отдала молдавские аэродромы под украинские F-16, - С.Гамова
17:47  Иранское возмездие: Спасение народа Израиля возложено на Путина и Мессию, - СП
17:39  Шавкат Мирзиеев прилетел с визитом в Астану
16:52  Путин назвал атаку Суджи "провокацией" и позвал полководцев Шойгу, Герасимова... посовещаться
15:23  Штатный комплект: Харрис выбрала Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США
15:19  Бенгальские игры: что произошло в Бангладеш, - А.Кузмак
15:14  Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером олимпиады-2024
15:13  США решили провести над Арменией эксперимент. Для начала - на АЭС
15:08  Почему Европейский союз не спешит отказываться от российского газа?
14:50  Книга о колонизации Казахстана в XVIII веке пропала из продажи, а ее издателю теперь угрожают неизвестные
14:25  Иранский саспенс. Противники Израиля "разминаются" перед ударом, - Э.Байназаров
14:18  Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки, - "Взгляд"
14:16  В России предложили формировать из коррупционеров генеральские батальоны на СВО
13:32  Феномен! Кубинский борец-вольник Михаин Лопес выиграл золото 5-й олимпиады и ушел непобедимым
11:36  Главарь ЛДПР Слуцкий предлагает взимать с мигрантов до 30% налога на доходы
10:06  В Астраханской области продолжает работу архео-экспедиция "В поисках Сарай-Бату: раскопки памятников Золотоордынского периода (XIII-XIV вв.)"
09:55  Ш.Мирзиеев подписал закон о признании прав на самозахваченные (до 1 мая 2018) участки земли
09:41  Запад уводит Центральную Азию из-под влияния России и Китая, - А.Курманов
08:18  Токаев утвердил "Национальный план развития страны до 2029 года". Снова пятилетка?
07:06  Горы за океан: американцы нарастили присутствие в Армении, - Игорь Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Здравствуй, линия нового фронта, - Александр Проханов
15:56 08.08.2024

Ткач истории
здравствуй, линия нового фронта
Александр Проханов

Историческое время ткется из множества нитей, складывается из бесчисленных событий, и лишь малая их доля становится известна современникам. Большинство бесследно исчезает в недрах исторического времени. И среди них главные - потаенные, тщательно скрываемые, творимые магами, секретными службами, диверсантами и фальшивомонетчиками. Эти неявленные события делают историю необъяснимой, таинственной. Мы живем в явной истории, за которой скрывается неявная, таинственная.

Между Америкой и Россией открылся обменный пункт, где обмен проходил по курсу десять к шестнадцати. Русских нелегалов, томившихся в американских тюрьмах, встречал на аэродроме президент Путин. Они спускались с самолета по красной дорожке и попадали в объятия президента. Их славили как героев, сынов Отечества, лучших русских людей, принявших тюремные муки во имя сбережения и благополучия Родины.

В то же время с другого самолета по другой красной дорожке спускались освобожденные из русских тюрем представители либеральной оппозиции. Они мнили себя великомучениками, что жертвовали собой ради блага российских граждан, добывая ценой своих мук им свободу.

Россия вызволяла из американских тюрем тех, кто страдал во имя России, был важен России, извергался из американских тюрем в результате огромных, невидимых миру усилий, компромиссов и договоренностей. Это были офицеры России, работавшие в тылу противника, добивавшиеся его ослабления и величия Родины.

Вырванные Америкой из русских тюрем оппозиционеры были драгоценны для Америки, были ее агенты, были те, кто способствовал ослаблению России, ее деградации и возвеличиванию Америки. Они были сыновьями американского отечества, героями Америки. И теперь по возвращении из русских тюрем они продолжат сражаться с Россией, ослаблять ее из Америки, во имя Америки, которая ведет против России жесточайшую войну, посылая на украинский фронт свои танки, ракеты и самолеты. Меняли предателей Родины на ее героев.

И в случае повторного пленения предатели не смогут рассчитывать на обмен.

Одних изменников Родины выпускают на свободу, других сажают под арест. Этими изменниками являются воры в генеральских и полковничьих погонах. Они обкрадывали армию, оставляя ее без бронежилетов, касок, беспилотников, без оборонительных сооружений. Уворованные ими состояния прямо пропорциональны потерям русских войск: растерзанным снарядами солдатам, подбитым русским вертолетам и танкам, надгробным рыданиям вдов. Эти генералы - убийцы собственной армии. Их наказание должно быть пропорционально горю и страданиям, которые они причинили народу, родным и близким убитых, пропорционально проклятиям, которые посылает армия в адрес продажных командиров.

Уже несколько заместителей министра обороны сидят под стражей. Сам же экс-министр Шойгу, переведенный с одной должности на другую, сумрачно наблюдает за чисткой. И каждый арест делает его собственное положение все менее безопасным. Так артиллеристы, стремясь поразить цель, осыпают ее снарядами. И каждый снаряд, даже не попав в цель, вносит поправку в прицел наводчика.

В Тегеране, в столице мощного суверенного государства, киллерами Израиля был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Это убийство пополнило бессчетное множество жертв, растерзанных в Газе детей, женщин. Этим убийством Израиль перенес войну с территории Газы на территорию Ирана, оно дает старт ирано-израильской войне.

Я был знаком с Ханией, он принимал меня в секторе Газа, мы пили чай. И он рассказывал мне о туннелях, которые построил ХАМАС на случай израильского вторжения. Он говорил: если еврейские танки "Меркава" вторгнутся в Газу, из-под земли поднимутся шахиды и гранатометчики и сожгут танки.

Израилю предстоит воевать на четыре фронта: с палестинским ХАМАС, с хуситами Йемена, с ливанской Хезболлой и с Ираном. Эта война не будет походить на ту давнишнюю шестидневную, победную, когда молодой Израиль воевал, прикрываясь щитом Холокоста. Сегодня этот щит разрушен. Израиль предстает миру как кровавый палач Палестины, а израильский лидер Нетаньяху - как ближневосточный мясник. Предстоящая война мыслится как тотальное уничтожение противника. И эта формула записана на корпусах ядерных бомб, которыми обладают Израиль и Иран.

Ельцин, рассекая Советский Союз, создал миф о мирном разводе супругов. Этот миф рассеяли новые, образовавшиеся из союзных республик государства, многие из которых оказались враждебными России. Теперь этот миф окончательно улетучивается. Армения Пашиняна становится враждебна России. Армения выходит из Договора о коллективной безопасности, высылает со своей территории русских пограничников, ставит под сомнение нахождение в Армении российских военных баз, представляет Россию виновной в своем поражении в Карабахе. НАТО приобретает в лице Армении союзника, и ее территория станет плацдармом для развертывания НАТО в Закавказье.

Где ты, прекрасный Бюракан, где я вместе с армянскими астрономами ночью в могучие телескопы рассматривал галактики? Где весенние сады Зангезура, среди которых я шел, окруженный цветением дерев и блеском текущих арыков, и сидящие под яблонями армянские крестьяне приглашали меня вкусить свои чудесные лепешки и выпить огненную чачу, и мы любили друг друга? Где ты, величественный и сумрачный Эчмиадзин, где я ставил свечу в древнем армянском храме? Где ты, сияющий, как лазурит, Севан, над которым летели сладкие холодные ветры и мяли мою широкополую шляпу? Кто защитит Армению, когда азербайджанские танки начнут прорубать коридор в Нахичевань?

Прощай, Армения, здравствуй, линия нового фронта.

Ткач истории ткет свой половик. В нем много голубого, зеленого, белого, но все больше - красного. И этот красный, вплетенный в половик лоскут начинает хлюпать.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723121760


Новости Казахстана
- Вопросы планирования
- Казахстан и Узбекистан нацелены достичь взаимного товарооборота в $10 млрд
- ООН укрепляет сотрудничество с Центральной Азией
- Что такое "Большая Евразия": замена однополярному миру и новые принципы сотрудничества
- Кадровые перестановки
- В АФМ созданы специальные подразделения для выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий
- МВД: В Алматы и Шымкенте задержаны члены преступной группировки
- Осужден экс вице-президент АО "Әскери құрылыс"
- Прокурорами ликвидированы незаконные религиозные пансионаты
- Апелляционной инстанцией рассмотрены жалобы по уголовному делу в отношении работников КТЖ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  