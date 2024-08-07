Здравствуй, линия нового фронта, - Александр Проханов

15:56 08.08.2024

Ткач истории

здравствуй, линия нового фронта

Александр Проханов



Историческое время ткется из множества нитей, складывается из бесчисленных событий, и лишь малая их доля становится известна современникам. Большинство бесследно исчезает в недрах исторического времени. И среди них главные - потаенные, тщательно скрываемые, творимые магами, секретными службами, диверсантами и фальшивомонетчиками. Эти неявленные события делают историю необъяснимой, таинственной. Мы живем в явной истории, за которой скрывается неявная, таинственная.



Между Америкой и Россией открылся обменный пункт, где обмен проходил по курсу десять к шестнадцати. Русских нелегалов, томившихся в американских тюрьмах, встречал на аэродроме президент Путин. Они спускались с самолета по красной дорожке и попадали в объятия президента. Их славили как героев, сынов Отечества, лучших русских людей, принявших тюремные муки во имя сбережения и благополучия Родины.



В то же время с другого самолета по другой красной дорожке спускались освобожденные из русских тюрем представители либеральной оппозиции. Они мнили себя великомучениками, что жертвовали собой ради блага российских граждан, добывая ценой своих мук им свободу.



Россия вызволяла из американских тюрем тех, кто страдал во имя России, был важен России, извергался из американских тюрем в результате огромных, невидимых миру усилий, компромиссов и договоренностей. Это были офицеры России, работавшие в тылу противника, добивавшиеся его ослабления и величия Родины.



Вырванные Америкой из русских тюрем оппозиционеры были драгоценны для Америки, были ее агенты, были те, кто способствовал ослаблению России, ее деградации и возвеличиванию Америки. Они были сыновьями американского отечества, героями Америки. И теперь по возвращении из русских тюрем они продолжат сражаться с Россией, ослаблять ее из Америки, во имя Америки, которая ведет против России жесточайшую войну, посылая на украинский фронт свои танки, ракеты и самолеты. Меняли предателей Родины на ее героев.



И в случае повторного пленения предатели не смогут рассчитывать на обмен.



Одних изменников Родины выпускают на свободу, других сажают под арест. Этими изменниками являются воры в генеральских и полковничьих погонах. Они обкрадывали армию, оставляя ее без бронежилетов, касок, беспилотников, без оборонительных сооружений. Уворованные ими состояния прямо пропорциональны потерям русских войск: растерзанным снарядами солдатам, подбитым русским вертолетам и танкам, надгробным рыданиям вдов. Эти генералы - убийцы собственной армии. Их наказание должно быть пропорционально горю и страданиям, которые они причинили народу, родным и близким убитых, пропорционально проклятиям, которые посылает армия в адрес продажных командиров.



Уже несколько заместителей министра обороны сидят под стражей. Сам же экс-министр Шойгу, переведенный с одной должности на другую, сумрачно наблюдает за чисткой. И каждый арест делает его собственное положение все менее безопасным. Так артиллеристы, стремясь поразить цель, осыпают ее снарядами. И каждый снаряд, даже не попав в цель, вносит поправку в прицел наводчика.



В Тегеране, в столице мощного суверенного государства, киллерами Израиля был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Это убийство пополнило бессчетное множество жертв, растерзанных в Газе детей, женщин. Этим убийством Израиль перенес войну с территории Газы на территорию Ирана, оно дает старт ирано-израильской войне.



Я был знаком с Ханией, он принимал меня в секторе Газа, мы пили чай. И он рассказывал мне о туннелях, которые построил ХАМАС на случай израильского вторжения. Он говорил: если еврейские танки "Меркава" вторгнутся в Газу, из-под земли поднимутся шахиды и гранатометчики и сожгут танки.



Израилю предстоит воевать на четыре фронта: с палестинским ХАМАС, с хуситами Йемена, с ливанской Хезболлой и с Ираном. Эта война не будет походить на ту давнишнюю шестидневную, победную, когда молодой Израиль воевал, прикрываясь щитом Холокоста. Сегодня этот щит разрушен. Израиль предстает миру как кровавый палач Палестины, а израильский лидер Нетаньяху - как ближневосточный мясник. Предстоящая война мыслится как тотальное уничтожение противника. И эта формула записана на корпусах ядерных бомб, которыми обладают Израиль и Иран.



Ельцин, рассекая Советский Союз, создал миф о мирном разводе супругов. Этот миф рассеяли новые, образовавшиеся из союзных республик государства, многие из которых оказались враждебными России. Теперь этот миф окончательно улетучивается. Армения Пашиняна становится враждебна России. Армения выходит из Договора о коллективной безопасности, высылает со своей территории русских пограничников, ставит под сомнение нахождение в Армении российских военных баз, представляет Россию виновной в своем поражении в Карабахе. НАТО приобретает в лице Армении союзника, и ее территория станет плацдармом для развертывания НАТО в Закавказье.



Где ты, прекрасный Бюракан, где я вместе с армянскими астрономами ночью в могучие телескопы рассматривал галактики? Где весенние сады Зангезура, среди которых я шел, окруженный цветением дерев и блеском текущих арыков, и сидящие под яблонями армянские крестьяне приглашали меня вкусить свои чудесные лепешки и выпить огненную чачу, и мы любили друг друга? Где ты, величественный и сумрачный Эчмиадзин, где я ставил свечу в древнем армянском храме? Где ты, сияющий, как лазурит, Севан, над которым летели сладкие холодные ветры и мяли мою широкополую шляпу? Кто защитит Армению, когда азербайджанские танки начнут прорубать коридор в Нахичевань?



Прощай, Армения, здравствуй, линия нового фронта.



Ткач истории ткет свой половик. В нем много голубого, зеленого, белого, но все больше - красного. И этот красный, вплетенный в половик лоскут начинает хлюпать.