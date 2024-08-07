 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Астана. Экс-министра КазМВД Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти
16:12 08.08.2024

Межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны осудил на пять лет условной бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, сообщает Zakon.kz.
Суд вынес приговор Т. за превышение власти.

"Данное дело под грифом "СЕКРЕТНО" поступило с процессуальным соглашением в форме признание вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве. В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. При этом на основании ст.63 УК наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.362 УК РК, и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет.

Поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании ст.63 УК постановлено считать назначенное наказание условным.
Суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые.
В соответствии с ч.2 ст.49 УК, судом решено внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении Т. специального звания и государственных наград.
Приговор не вступил в законную силу.

Диана Абдуллаева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723122720


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