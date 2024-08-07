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Ипотечный кризис может в любой момент взорвать экономику России
17:31 08.08.2024

Ипотечный кризис может в любой момент взорвать экономику России - Штаты не дадут соврать
Стройкомплекс должен служить стране, но почему-то пока все наоборот

Иван Рыбин

Продажи новостроек упали до совсем уж символических показателей, в целом по стране простаивает несколько миллионов готовых квартир, еще сотни тысяч на подходе. Застройщики придумывают различные "финты ушами" дабы впарить эти неликвиды гражданам, однако хватает и тех, кто против дальнейшего раскручивания ипотечного маховика. Ведь еще немного, и все посыплется - стране угрожает системный финансовый кризис.

Первые два года процент будет низким, далее… тоже приемлемым. Наверное. Такие завлекалочки нынче в моде, ипотека под 5−6% годовых в сегодняшних реалиях выглядит фантастикой. Что произойдет через два года заемщикам, конечно же, не говорят - успокаивают, дескать, все будет хорошо. Но не будет. Точно не будет.

Пятнадцать лет назад в США случился так называемый "ипотечный кризис", в результате которого разорились миллионы домовладений. Проценты по кредитам с "плавающей" ставкой подняли с 1% годовых более чем до 5%, и люди не смогли обслуживать свои долги. Стоимость такой ипотеки привязана к ставке рефинансирования ФРС, а тогда она росла. У нас нынче происходит то же самое, причем по ухудшенному в разы сценарию.

"Сейчас некоторые банки по соглашению с застройщиками начали программу по выдаче ипотеки под 8%, хотя ставка ЦБ на сегодня составляет 18%. То есть финансовым организациям такое кредитование по определению выгодным быть не может. Но они рассчитывают, что через некоторое время ключевая изменится: повысится или понизится. Под это отдельно оговаривается пункт в договоре с заемщиком

Данная практика вызывает серьезную озабоченность, так как напоминает схему с выдачей ипотеки в долларах США и в евро, что в свое время привело к формированию в нашей стране тысяч заемщиков, оказавшихся неспособными расплатиться по долгам после резкого скачка валютного курса.

Мы все помним, к каким негативным социальным и экономическим последствиям привела та ситуация", - считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

И предлагает законодательно запретить ипотеку с "плавающей" ставкой, дабы в нашей стране не случился кризис по типу того, что произошел в Штатах. С ипотекой и так все очень неладно, ситуация на грани. Неплатежи стремительно растут, цены на находящуюся в залоге недвижимость быстро падают, и раскачивать лодку тут явно не стоит.

Так как сие грозит обрушением всей российской финансовой системы, гиперинфляцией, "острым ростом социальной напряженности" в масштабах всей страны и неизбежным поиском ответственных по самому жесткому сценарию. Чиновники, понятное дело, против.

Правда, как остановить находящийся на самом краю пропасти ипотечный воз, непонятно. После отмены "льготной" программы кредитования на покупку недвижимости продажи новостроек упали сразу на 40−50%. И это, как несложно догадаться, официальные данные, скорректированные в сторону повышения благолепия информации.

Стоит также понимать, что эти минус 40−50% отсчитываются практически от нуля.

"Какие-то сделки - очень немногочисленные - идут только на вторичном рынке, где и покупатель, и продавец понимают, что торг уместен. Цены потихоньку идут вниз, это неизбежно. А на "первичке" застройщики стоимость квадратных метров не снижают.

Активность там давно на нуле, наверное, кто-то что-то и покупал, хотя в условиях падения цен это странное решение. Сейчас продаж стало наполовину меньше? Быть может и так. Но тут стоит вспомнить школьный курс арифметики - при умножении любого числа на ноль получается ноль", - говорит частный риелтор Татьяна Иванова.

При этом власти продолжают давить на рынок недвижимости. Так, параметры IT-ипотеки значительно ухудшили, и из программы выкинули Москву и Питер. Все в шоке.

"Рынок недвижимости не был готов к текущим изменениям, потому что IT-ипотека у нас должна была действовать до конца 2024 года. Но параметры изменились. И здесь встает вопрос о том, что будут делать IT-специалисты в Москве и Санкт-Петербурге, потому что по факту IT-ипотека для них станет недоступна.

И самая интрига, наверное, заключается в том, что будет с ранее одобренными заявками. Банки их принимали. В связи с новыми изменениями как банки будут трактовать новые условия? Либо отменят предыдущие заявки, либо все-таки найдут возможность, договорятся с Минфином для того, чтобы выдать по старой заявке по текущим условиям, а уже новым клиентам будут новые условия для получения ипотеки", - рассуждает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.

Между тем стройки продолжаются, причем никому не нужные многоэтажки возводят на месте разрушенных предприятий. Например, в столице на Пресненском валу недавно уничтожили Московский электромашиностроительный завод, строения которого охранялись государством как архитектурные памятники. Вместо него хотят отгрохать три уродливые 150-метровые башни. Для кого, кто это купит?

Судя по всему, застройщики свято уверены, что все их творения так или иначе купят. Или, как вариант - в наше время, по сути, единственный - за все эти неликвиды им заплатит государство.

До недавнего времени все именно так и происходило, та же "льготная" ипотечная программа была запущена исключительно в интересах олигархов от строительной индустрии. То есть не отрасль для страны, а страна для отрасли - как-то неправильно, все поставлено с ног на голову…

Есть ли что строить взамен никому не нужных кварталов-"человейников"? А как же! России требуются десятки тысяч новых заводов и фабрик взамен уничтоженных, нужно практически заново отстраивать коллапсирующую инфраструктуру ЖКХ, необходимо срочно ремонтировать дороги и мосты, восстанавливать структуру профтехобразования - возводить ПТУ и техникумы. Иными словами, задач много - все бы успеть.

Другое дело, что новая индустриализация не в интересах российской компрадорской "элитки", чиновники и олигархи не горят желанием восстанавливать и развивать российскую экономику.

По сути, это под запретом, о чем неоднократно уже говорилось совершенно открыто, с трибуны Госдумы. Но власти предержащие такая ситуация почему-то устраивает.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723127460


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