Жена Зеленского купила у Стинга винодельню в Тоскане

17:42 08.08.2024

СМИ узнали о продаже Стингом винодельни в Италии компании жены Зеленского



Гордон Самнер



Бывший фронтмен группы The Police Гордон Самнер, известный также как Стинг, продал свою винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане компании, связанной с Владимиром Зеленским. Стоимость продажи оценивается примерно в €75 млн. Об этом сообщает издание Dataвase Italia со ссылкой на данные итальянского кадастра.



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Согласно документам, которые приводит издание, Гордон Самнер продал свою винодельню в июне 2024 года. Новым владельцем винодельни стала итальянская компания San Tommaso S.R.L. По данным издания, San Tommaso S.R.L. зарегистрирована в Италии. Компания попала в новости в 2019 году, когда Зеленский, будучи кандидатом в президенты, по сообщениям СМИ, не задекларировал виллу в итальянском Форте-дей-Марми, которую приобрела эта фирма. Бенефициаром компании San Tommaso S.R.L. (Италия) была указана жена Владимира Зеленского - Елена.



Ссылаясь на данные итальянского кадастра, издание пишет, что винодельня стала собственностью компании San Tommaso S.R.L. 28 июня, через две недели после визита Зеленского на саммит G7 в Италии.



Винодельня Tenuta Del Palagio Wines была создана на месте исторической виллы XVI века. Ее приобрели британский певец и его жена, продюсер и режиссер Труда Стайлер, в 1997 году.

По данным сайта винодельни, у компании около 100 га земли, 25 га из которых - виноградники. Винодельня производит 15 различных вин. Виноградники компании расположены в небольшой микрозоне Камполи, в муниципалитете Сан-Кашано-Валь-ди-Пеза, в той же зоне, где производятся одни из самых известных итальянских вин в мире. По собственным данным, винодельня производит около 130 тыс. бутылок в год.