15 документов подписали Казахстан и Узбекистан

18:37 08.08.2024

15 документов подписали Казахстан и Узбекистан, фото - Новости

8 августа 2024 года Акорда в официальном Telegram-канале опубликовала список документов, которые подписали Казахстан и Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, что по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали следующие документы:



Совместное заявление президента Казахстана и президента Узбекистана;

Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;

Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении положения о совете министров иностранных дел.



Также в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:



Соглашение между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;

План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между правительством Казахстана и правительством Узбекистана на 2024-2025 годы;

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством сельского хозяйства Узбекистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Казахстана и Министерством экономики и финансов Узбекистана;

Протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана;

Соглашение между Министерством здравоохранения Казахстана и Министерством здравоохранения Узбекистана о сотрудничестве в области здравоохранения;

Протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана в области конкурентной политики;

Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;

Соглашение о взаимопонимании между Фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Узбекистана;

План практических действий ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.



Шавкат Мирзиеев прибыл в Казахстан с государственным визитом 7 августа 2024 года. В аэропорту Астаны его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.



На следующий день состоялись переговоры. Кроме того, Токаев по итогам заседания первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана наградил Мирзиеева высшим орденом Казахстана – "Алтын кыран" ("Золотой орел").



Анастасия Московчук