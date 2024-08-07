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|15 документов подписали Казахстан и Узбекистан
18:37 08.08.2024
15 документов подписали Казахстан и Узбекистан, фото - Новости
8 августа 2024 года Акорда в официальном Telegram-канале опубликовала список документов, которые подписали Казахстан и Узбекистан, сообщает Zakon.kz.
В сообщении отмечено, что по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали следующие документы:
Совместное заявление президента Казахстана и президента Узбекистана;
Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;
Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении положения о совете министров иностранных дел.
Также в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:
Соглашение между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;
Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;
Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;
План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между правительством Казахстана и правительством Узбекистана на 2024-2025 годы;
Соглашение между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством сельского хозяйства Узбекистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Казахстана и Министерством экономики и финансов Узбекистана;
Протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана;
Соглашение между Министерством здравоохранения Казахстана и Министерством здравоохранения Узбекистана о сотрудничестве в области здравоохранения;
Протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана в области конкурентной политики;
Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;
Соглашение о взаимопонимании между Фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Узбекистана;
План практических действий ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.
Шавкат Мирзиеев прибыл в Казахстан с государственным визитом 7 августа 2024 года. В аэропорту Астаны его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.
На следующий день состоялись переговоры. Кроме того, Токаев по итогам заседания первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана наградил Мирзиеева высшим орденом Казахстана – "Алтын кыран" ("Золотой орел").
Анастасия Московчук