Проверка на непрочность: массовые акции в Британии обрушили рейтинг Стармера, - Л.Самуна

18:42 08.08.2024 8 августа 2024,



Что происходит в Великобритании и к каким политическим последствиям могут привести антимигрантские погромы

Леонид Самуна



Рейтинг премьера-лейбориста Кира Стармера обрушился на 16 пунктов на фоне протестов ультраправых активистов. Они вызваны недостоверной информацией об убийстве мигрантом трех девочек в Саутпорте. Новый кабинет министров не может справиться с первым серьезным кризисом уже неделю. Более 400 участников демонстраций и беспорядков были задержаны. Антимигрантские акции породили ответную реакцию приезжих, которые также вышли на улицы нескольких городов. Почему правоохранительные органы не могут решить вопрос и как это отразится на позициях Лейбористской партии - в материале "Известий".



Как протесты в Великобритании сказались на рейтингах Стармера

На фоне продолжающихся беспорядков популярность новоиспеченного премьер-министра Великобритании от лейбористов Кира Стармера стремительно пошла вниз. Рейтинг одобрения хоть и остался положительным, но упал на 16 пунктов, а именно с +19 до +3. При этом 53% британцев относятся к новому премьеру неблагоприятно (рост на четыре пункта), положительное отношение высказали 37% (снижение на три пункта), что дает чистый рейтинг благоприятствования -16. Об этом говорят недавние опросы агентств Opinium и YouGov.



YouGov также добавило, что непосредственно перед выборами чистый рейтинг одобрения Стармера составлял -18, а после победы его партии стремительно вырос до -3.



Эксперты считают, что падение рейтинга Стармера - тревожный звонок для нового правительства и партии.



- Как правило в Британии, да и других западных демократиях, пришедшая к власти партия, особенно с таким большинством, пользуется так называемым медовым месяцем в отношениях с избирателями, когда у них есть некий карт-бланш на реализацию той политической платформы, которую они озвучивали во время предвыборной кампании. Он может длиться несколько месяцев или год и более, но в этой ситуации мы видим, что такая неблагоприятная ситуация в Великобритании сокращает период этого медового месяца, - поделился с "Известиями" старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.



Он также добавил, что ситуация опасна и для самого премьера, так как своим приходом к власти он обязан исключительно провалам политики консерваторов.



- Это тревожно для самого Стармера, который не является каким-то харизматичным политиком, или тем, кого избрали из-за того, что у него есть какая-то уникальная политическая программа. Его и лейбористов избрали, потому что консерваторы очень сильно надоели. При этом и сами лейбористы сейчас ни рыба ни мясо с точки зрения своих внутриполитических и внешнеполитических программ. Поэтому я думаю, что это сокращает ту избирательную коалицию, которая привела лейбористов к власти, - рассуждает эксперт.



Но не все разделяют мнение, что снижение рейтинга действующего премьер-министра связано с протестами, так как в подобных вопросах и тори, и лейбористы придерживаются схожих позиций.



- Жаркая погода, как правило, является фоном для протестов, которые часто переходят в насилие. Я не думаю, что есть разница в том, какое правительство находится у власти. По сути, между двумя основными политическими партиями нет никаких различий в этом вопросе, поэтому я сомневаюсь, что падение рейтинга одобрения Кира Стармера связано с беспорядками, - поделился с "Известиями" действующий член палаты лордов лорд Ричард Эндрю Балф.



Реакция Стармера на протесты

Глава правительства Великобритании уже выступил с несколькими обращениями по поводу происходящего в стране. В частности, 5 августа он назвал протесты бандитизмом и пригрозил всем принимающим в них участие серьезными последствиями.



- Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этом беспорядке - напрямую или как подстрекатель к этому беспорядку в интернете. Это не протест, это организованный жестокий бандитизм, - заявил Стармер для SkyNews.



Ранее Стармер сделал акцент на недопустимость атак на мусульманские общины и мигрантов.



- Люди в этой стране имеют право на безопасность, и тем не менее мы стали свидетелями нападений на мусульманские общины и мечети, преследований других меньшинств, нацистских приветствий на улицах, нападений на полицию, беспричинного насилия наряду с расистской риторикой, - заявил глава правительства.



Некоторые западные эксперты полагают, что Кир Стармер некомпетентен, когда дело касается серьезных кризисов, так как его реакция заключается исключительно в последовательном обвинении ультраправых сил.



- Риши Сунак назначил выборы как раз вовремя, чтобы насладиться сезоном террас на озере Комо, а Стармер все еще пытается понять, где на работе находятся уборные. Поэтому на вопрос о причинах беспорядков он просто отвечает "ультраправые", чтобы снова сосредоточиться на заучивании расписания кормления Ларри, кота, который пережил нескольких премьер-министров в официальной резиденции и, вероятно, справился бы с управлением Великобританией лучше любого из них на данный момент, - поделилась с "Известиями" колумнист, политический стратег, и ведущая независимых ток-шоу Рэйчел Марсден.



Она также добавила, что британский премьер судя по всему не собирается предпринимать какие-то конкретные шаги.



- Тот факт, что Британия пытается держать мигрантов на барже, потому что у нее закончилось жилье для них, а также просит Руанду сделать грязную работу по обработке просителей убежища, уже говорит о том, что проблему хотят замять, чтобы продолжать заниматься глобалистской пропагандой добродетели, - считает Марсден.



Беспорядки в Великобритании не стихают

Протестная активность в Великобритании продолжается уже неделю. Триггером беспорядков стала трагедия, которая произошла в Саутпорте - приморском городе неподалеку от Ливерпуля. Тогда подросток напал на детей в танцевальной студии. В результате атаки трое погибли, а 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Практически сразу полиция арестовала некого Акселя Рудакубана, уроженца Великобритании руандского происхождения. Ввиду несовершеннолетнего возраста правоохранители не сразу разгласили подробности биографии убийцы.



Из-за недостатка информации о происшествии в сети начали распространяться различные слухи, в частности говорили, что убийца - мусульманский мигрант, нелегально прибывший в Великобританию на лодке. Позже эту версию опровергла британская полиция.



Однако уже 30 июля, несмотря на обнародованные правоохранителями данные, в Саутпорте начались антимигрантские протесты, переходящие в настоящие погромы с использованием кирпичей и "коктейлей Молотова". Демонстранты атаковали мечеть и оказали силовое сопротивление полиции. Атакам были подвержены и отели, где проживают мигранты.



Впоследствии массовые акции вспыхнули и в других городах Соединенного Королевства. Протестующие были замечены на улицах Лондона, Ливерпуля, Манчестера, Болтона, Ноттингема и Мидлсбро. В ответ мигранты также начали выходить в некоторых городах Соединенного Королевства, в частности в Бирмингеме, что провоцировало стычки и еще больший уровень насилия и беспорядков. Протестная активность не стихает и по сей день.



В результате нестабильности задержано уже свыше 400 человек. Полиция возложила ответственность за начало и координацию беспорядков на ультраправую группу "Лига английской обороны". Сами правоохранительные органы подверглись критике оппозиционных сил и некоторых общественных деятелей.



- Полиция была застигнута врасплох, но, похоже, она вернула себе инициативу, так что, если повезет, все успокоится. Несколько участников первых протестов были отправлены в тюрьму, это также поможет стабилизировать ситуацию. Наконец, конечно, будет много матерей, которые будут отговаривать своих сыновей от участия в протестах и указывать на возможные последствия, - считает лорд Ричард Эндрю Балф.



Российские же эксперты считают, что проблема этого вопроса лежит глубже, чем просто наказание зачинщиков беспорядков.



- У лейбористов нет решения миграционного вопроса, они акцентируют внимание именно на наказании зачинщиков, а не на комплексном решении проблемы, - рассуждает Сергей Шеин.



Специалист также добавил: несмотря на то, что как такового миграционного кризиса в Великобритании пока нет, важно обратить внимание на внутреннюю реакцию и поляризацию общества в ответ на миграционную проблематику. Она важна для британцев, а правящие партии, особенно лейбористы пытаются увести повестку в сторону. Источник - известия

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