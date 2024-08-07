Борьба за украинский титан входит в решающую фазу

18:53 08.08.2024

7.08.2024

Предприятия отрасли выставляются на продажу

Наталья Приходко



Сообщения о том, что заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма заменит на должности спецпредставителя Соединенных Штатов по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, ранее публично продвигавшей в Киеве американские энергокомпании, показательно совпали с публикацией киевских аналитиков о приватизации стратегической титатановой отрасли. Причем главную угрозу они увязали с возможной покупкой профильных объектов российскими игроками.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что спецпредставителя Соединенных Штатов по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, назначенную на эту должность в сентябре 2023 года на годичный срок, заменит его заместитель по управлению и ресурсам Ричард Верма, в среду активно комментировали также киевские СМИ. Как они отметили, в американской администрации поспешили освободить Прицкер даже до истечения срока его работы, видимо, рассчитывая сохранить на указанном посту своего человека в преддверии ноябрьских президентских выборов.



При этом в числе заслуг Прицкер, шесть раз посетившей Украину за время пребывания в должности, местные журналисты, в частности, упомянули содействие в обеспечении страхования от военных рисков для налаживания торговли по Черному морю, а также проведение переговоров с более чем 100 американскими компаниями по инвестированию в украинскую экономику. Примечательно, что в ходе последнего визита в Киев (см. "НГ" от 30.07.24) она одновременно пролоббировала энергетическую атомную повестку вместе с задействованными в ней американскими компаниями, отметив, что для быстрого решения проблемы производства электроэнергии "наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением". Тогда как украинские наблюдатели неоднократно указывали, что заявленные проекты по переводу украинских АЭС на американский атом (при активном участии американской же компании Westinghouse Electric Company) носят заведомо долгосрочный и затратный характер.



Но в таком случае нельзя исключить и активного подключения нового спецпредставителя США также к "титановой" повестке.



Практически одновременно с известием о назначении нового спецпредставтеля США в одном из ведущих киевских изданий была опубликована статья под названием "Украина рискует остаться без стратегически важного производства титана". Ее авторы – эксперт по странам Азии и Латинской Америке Александр Савченко и соучредитель Центра изучения и противодействия гибридным угрозам Анна Борщевская – прокомментировали принятое правительством Украины решение выставить на продажу через онлайн-аукцион Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК) и включить в объекты большой приватизации Демуринский горно-обогатительный комбинат. И хотя они подчеркнули, что не выступают противниками приватизационных мероприятий, однако напомнили, что за 1995–2021 годы из более чем 1,5 тыс. стратегических предприятий страны, переданных решением украинского кабмина на приватизацию, около 42% подверглись ликвидации или банкротству. В наибольшей степени это проявилось в перерабатывающей промышленности, где потери составили до 50%, а также в добывающей промышленности и карьерах (почти 47%).



Хотя здесь следует уточнить, что украинские производители не занимаются выпуском непосредственно металлического титана, а производят для этого основу в виде губчатого титана (титановой губки). Всего его производят семь стран мира: Китай (220 тыс. т в год), Россия (более 50 тыс. т), Казахстан (около 15 тыс. т), Япония (60 тыс. т), Саудовская Аравия (производитель которой принадлежит японской компании, 12 тыс. т), Индия (300 т) и Украина (проектная производственная мощность 20 тыс. т). И теперь, как предупредили авторы, заинтересованная в получении контроля над титановым сырьем российская сторона намерена заполучить выставленные на приватизацию объекты.



К слову, еще в январе 2023 года СМИ сообщили, что в случае победы Украины в упомянутом конфликте западные союзники получат новый канал добычи титана. Притом что для США он признан одним из 35 полезных ископаемых. А около 90% всей необходимой руды поступает в Штаты из-за рубежа, отметили в издании.



Фундаментальные причины конфликта в Украине обуславливались известным желанием коллективного Запада во главе с США вытеснить Россию из зон традиционного влияния, и прежде всего из Украины, определил в комментарии для "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. А затем уже, продолжил он, также начинали действовать и экономические резоны вкупе с соображениями о возможном получении контроля над перспективной украинской собственностью – от плодородных земель (еще с 2014 года в значительной мере перешедших во владение американских и канадских агрохолдингов) до той же титановой отрасли, обладание которой стало бы дополнительным приятным бонусом.



А в таких условиях, по его определению, и информация о том, что Россия через какие-то офшоры способна завладеть производством губчатого титана, могла быть запущена для утверждения тезиса о недопустимости свободной продажи соответствующих объектов. Исходя из чего далее следовало бы заранее определить правильного победителя. "А потом, думаю, будет объявлено, что этот актив продают такой-то компании. Хотя, возможно, какие-то представители украинских элит попытаются получить долю в совместном предприятии с американцами. Но, вероятно, рискуют ничего не получить", – пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.



Любопытно, что в заключение своей статьи Савченко и Борщевская призвали власти пересмотреть целесообразность проведения приватизации или как минимум не выставлять на продажу все стратегические месторождения титаносодержащих руд и производства концентратов. А кроме того, предложили законодательно установить, что допуск претендентов к участию в аукционе по продаже самых крупных в стране месторождений стратегических материалов возможен только после тщательного мониторинга специальными службами, вроде Службы внешней разведки (СВР), с рассмотрением этот вопроса Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).