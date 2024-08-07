Путин легализовал майнинг и внешнеторговые расчеты в криптовалюте

19:05 08.08.2024

Президент Владимир Путин подписал два закона, касающихся криптовалют в России. Первый легализует майнинг с 1 ноября. Второй позволит с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте.



Благодаря первому закону заниматься добывать криптовалюты смогут как физические, так и июидические лица. Юрлицам и ИП для майнинга будет необходимо зарегистрироваться в реестре Минцифры. Физлицам можно будет заниматься майнингом без включения в реестр, если они не будут превышать лимиты потребления энергии, установленные правительством. Регулировать майнинг в России будет правительство по согласованию с Центробанком.



Второй закон обеспечивает возможность в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в этой сфере.