Китайцы заняли американское место. Теперь уже CHINADA обвиняет USADA в сокрытии допинговых нарушений, - Къ

19:07 08.08.2024

Противостояние Всемирного антидопингового агентства (WADA) и выступающего его ситуационным союзником Антидопингового агентства Китая (CHINADA) с одной стороны и Антидопингового агентства США (USADA) - с другой входит в новую фазу. В ответ на обвинения американцев в том, что WADA и CHINADA покрывали китайских пловцов, употреблявших допинг, WADA заявило, что американцы сами нарушали регламент, предоставляя попавшимся на запрещенных субстанциях спортсменам статус информаторов в период с 2011 по 2014 год и избавляя их от ответственности. По версии китайской стороны, USADA от прежней практики не отказалось и закрыло глаза на допинговое нарушение легкоатлета Эрриона Найтона. Утверждается, что тест он провалил в июне этого года, но все равно выступил на Играх в Париже. До конца августа WADA может рассмотреть вопрос о соответствии USADA Всемирному антидопинговому кодексу. В теории это может грозить США лишением права на проведение международных соревнований.



USADA не стало наказывать попавшегося на допинге Эрриона Найтона, согласившись с утверждением, что запрещенный препарат попал в пробу спортсмена с загрязненным мясом



Конфликт, в котором действующими лицами являются сразу три крупные антидопинговые структуры мирового спорта, а именно WADA и CHINADA, выступающие, так вышло, на одной стороне, и USADA, которому досталась роль их противника, вышел на новый уровень. Причем на этот раз участники спора поменялись ролями. Если раньше в роли обвинителя выступало USADA, то теперь инициативу перехватывают WADA и CHINADA. В заявлении главной структуры, ответственной за антидопинговую политику, отмечается, что, оказывается, USADA само нарушало регламент, используя схему, позволявшую попавшимся на допинге спортсменам продолжать выступления в обмен на переход в разряд информаторов. Так, WADA сообщило, что в период с 2011 по 2014 год три американских спортсмена, уличенные в использовании запрещенных препаратов, избежали ответственности в обмен на работу "агентами USADA". Отмечается, что все они уже завершили карьеру, а также что их имена названы не будут. Стоит отметить, правда, что если принять на веру утверждения WADA о виновности USADA, то и само WADA следует привлечь к ответственности как соучастника. Ведь в WADA признали, что знали о действиях американской стороны.



"Эта схема USADA угрожала целостности спортивных соревнований. Применяя ее, USADA явно нарушало правила. WADA не одобряло практику, позволяющую попавшимся на допинге спортсменам годами участвовать в соревнованиях благодаря показаниям против других,- говорится в заявлении международной структуры.- Ирония и лицемерие в том, что USADA возмущается, когда подозревает, что другие антидопинговые организации не соблюдают правила, в то время как оно годами не объявляло о случаях применения допинга и позволяло нарушителям продолжать соревноваться. WADA задается вопросом: знали ли совет директоров USADA или Конгресс США, который его финансирует, об этой практике?" При этом в WADA попытались выставить себя в роли жертвы. В заявлении организации упоминается о случае, когда американец "элитного уровня" попался на допинге, но его не наказали на том основании, что, по мнению USADA, это могло бы поставить под угрозу безопасность спортсмена. "WADA оставалось только согласиться",- говорится в заявлении WADA.



Следом в атаку на USADA перешла и китайская антидопинговая структура. В четверг CHINADA сообщило, что участник парижской Олимпиады американский легкоатлет-спринтер Эррион Найтон незадолго до старта Игр попался на допинге (это сугубо конфиденциальные данные, и получить их можно было либо через шпионов в WADA, либо напрямую от руководства последнего). Но независимый арбитр, выбранный для разбирательства, постановил, что положительный тест спортсмена на тренболон был, "скорее всего", вызван употреблением в пищу загрязненного мяса. Этот вердикт был принят USADA. Иными словами, американская сторона сделала ровно то же, в чем обвиняет китайскую. При этом CHINADA призвало WADA дополнительно расследовать дело Найтона, указав на серьезные нарушения антидопингового кодекса с американской стороны. Отметим, что с такой оценкой, похоже, согласны и в WADA, где отмечали, что действия USADA вступают "в прямое противоречие с антидопинговым кодексом".



Противостояние антидопинговых структур, похоже, скоро перейдет в решающую стадию. Ожидается, что WADA до конца августа рассмотрит вопрос о соответствии USADA Всемирному антидопинговому кодексу. Напомним, что в 2019 году WADA вынесло вердикт о несоответствии кодексу в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что вылилось в то, что Россия лишилась права проводить топовые международные турниры, а также была вынуждена выступать на Олимпиадах под нейтральным флагом.



Американцам такое вряд ли грозит (США примут летние Игры 2028 года и зимние 2034-го). Хотя Ричард Паунд, один из создателей и первый президент WADA, заявил еще в июле, что США все же могут столкнуться с неприятностями. По его словам, нынешнее противостояние антидопинговых структур является следствием принятия в США "закона Родченкова" в 2020 году (назван в честь сбежавшего в США бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявления которого легли в основу допингового скандала вокруг российского спорта). Закон фактически дает американским структурам право вмешиваться в антидопинговые дела по всему миру, и именно это, считает господин Паунд, спровоцировало атаку USADA на CHINADA. "Это законодательство не соответствует антидопинговому кодексу. Я предполагаю, что одним из шагов, которые WADA собирается предпринять на данном этапе, будет передача этого конкретного вопроса в комитет по проверке соответствия",- сказал господин Паунд.



Александр Петров

Газета "Коммерсантъ" №142 от 09.08.2024, стр. 12