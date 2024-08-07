 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.08.2024
19:34  Хуситы атаковали два эсминца США и коммерческое судно в Красном море
19:07  Китайцы заняли американское место. Теперь уже CHINADA обвиняет USADA в сокрытии допинговых нарушений, - Къ
19:05  Путин легализовал майнинг и внешнеторговые расчеты в криптовалюте
18:53  Борьба за украинский титан входит в решающую фазу
18:42  Проверка на непрочность: массовые акции в Британии обрушили рейтинг Стармера, - Л.Самуна
18:37  15 документов подписали Казахстан и Узбекистан
17:51  О "старом" и "новом" календарных стилях в России, - П.В.Густерин

17:42  Жена Зеленского купила у Стинга винодельню в Тоскане
17:32  Сын маршала Саддам Хафтар вырос и путает все карты в Ливии
17:31  Ипотечный кризис может в любой момент взорвать экономику России
16:12  Астана. Экс-министра КазМВД Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти
15:56  Здравствуй, линия нового фронта, - Александр Проханов
15:37  Шавката Мирзиеева наградили высшей госнаградой Казахстана "Алтын Кыран"
13:11  В Узбекистане запланировали поэтапную ликвидацию 17 видов государственной монополии
13:07  50 лет трагедии в горах Памира. Как покорила пик Коммунизма и погибла женская команда Эли Шатаевой
12:54  Классовый анализ хаоса в Англии, - Д.Марьянович
12:14  Древнейший в мире календарь нашли в Турции
12:12  "Это за гранью понимания. США еще никто так не унижал": Китайцы порвали американцев на Олимпиаде
12:09  Когда и как грянет ракетный шторм над Тель-Авивом
12:07  Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
12:04  Как подмосковная Балашиха превратилась в гастарбайтер-ГЕТТО
09:50  Бывший вице-министр энергетики РК (был уволен за безделие и развал хоз-ва) Жандос Нурмагамбетов возглавил ассоциацию Kazenergy
09:48  Казахстанского нефтемагната Тугельбаева обязали погасить многомиллионный ущерб за потерю сырого газа
09:27  Хантер Байден опять отличился - брал "вознаграждение" у румына Поповича
08:50  В Баку проходит съезд "движений за независимость колонизированных Францией территорий"
08:43  К.Токаев: "Роль ЦА на новом витке развития" (статья)
08:10  Верхушка ХАМАС закрепляет зависимость от Ирана, - И.Субботин
08:04  Парламент Болгарии запретил гей-пропаганду
08:00  Под Курском тяжело ранен российский военкор Евгений Поддубный
00:58  Что такое "Большая Евразия": замена однополярному миру и новые принципы сотрудничества, - Д.Ашимбаев
00:44  Английский прецедент. Предчувствие гражданской войны: к чему может привести миграционный кризис, - МК
00:30  Продажа Турцией С-400 нанесет большой ущерб ее отношениям с Россией, - Юсуф Тунчер
00:14  Туркменистан законодательно запретил использование детского труда при сборе хлопка
00:04  Индия готова помочь Бангладеш преодолеть анархию, - В.Скосырев
00:02  В Каталонию возвращается главный сепаратист - предатель Пучдемон
00:00  Мигранты-убийцы и англичане-расисты. Как британцев довели до погромов, - А.Миронова
Среда, 07.08.2024
19:49  Спойлер! Финал приквела "Игр престолов" "Дом драконов" разочаровал фанатов из "Известий"
18:09  Санду отдала молдавские аэродромы под украинские F-16, - С.Гамова
17:47  Иранское возмездие: Спасение народа Израиля возложено на Путина и Мессию, - СП
17:39  Шавкат Мирзиеев прилетел с визитом в Астану
16:52  Путин назвал атаку Суджи "провокацией" и позвал полководцев Шойгу, Герасимова... посовещаться
15:23  Штатный комплект: Харрис выбрала Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США
15:19  Бенгальские игры: что произошло в Бангладеш, - А.Кузмак
15:14  Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером олимпиады-2024
15:13  США решили провести над Арменией эксперимент. Для начала - на АЭС
15:08  Почему Европейский союз не спешит отказываться от российского газа?
14:50  Книга о колонизации Казахстана в XVIII веке пропала из продажи, а ее издателю теперь угрожают неизвестные
14:25  Иранский саспенс. Противники Израиля "разминаются" перед ударом, - Э.Байназаров
14:18  Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки, - "Взгляд"
14:16  В России предложили формировать из коррупционеров генеральские батальоны на СВО
13:32  Феномен! Кубинский борец-вольник Михаин Лопес выиграл золото 5-й олимпиады и ушел непобедимым
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хуситы атаковали два эсминца США и коммерческое судно в Красном море
19:34 08.08.2024

Мятежники утверждают, что операция "достигла своей цели"

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американским эсминцам USS Cole и USS Laboon, а также контейнеровозу Conship Ono в Красном море. Об этом говорится в заявлении сформированных хуситами вооруженных сил.



Как в нем отмечается, хуситы провели "военную операцию против американского эсминца USS Cole в Аденском заливе с использованием нескольких беспилотников". Мятежники утверждают, что операция "достигла своей цели". Кроме того, члены "Ансар Аллах" нанесли удар баллистическими ракетами по эсминцу ВМС США USS Laboon, говорится в сообщении.

Также хуситы атаковали контейнеровоз Conship Ono в акватории Красного моря с применением баллистических ракет и беспилотников. Как утверждают в "Ансар Аллах", цель была поражена. Хуситы обстреляли судно якобы из-за того, что компания - владелец контейнеровоза нарушила установленный мятежниками запрет на проход в порты Израиля через воды Красного моря.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. По информации хуситов, с ноября прошлого года они атаковали по меньшей мере 170 связанных с Израилем судов, а также нанесли удары по 72 американским и 12 британским судам.

В марте лидер движения Абдель Малик аль-Хуси заявил, что его сторонники намерены атаковать коммерческие суда, которые будут следовать через Индийский океан в обход мыса Доброй Надежды на юге Африки. Затем хуситы объявили о "четвертом этапе эскалации", пригрозив атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море.

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723134840


Новости Казахстана
- Вопросы планирования
- Казахстан и Узбекистан нацелены достичь взаимного товарооборота в $10 млрд
- ООН укрепляет сотрудничество с Центральной Азией
- Что такое "Большая Евразия": замена однополярному миру и новые принципы сотрудничества
- Кадровые перестановки
- В АФМ созданы специальные подразделения для выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий
- МВД: В Алматы и Шымкенте задержаны члены преступной группировки
- Осужден экс вице-президент АО "Әскери құрылыс"
- Прокурорами ликвидированы незаконные религиозные пансионаты
- Апелляционной инстанцией рассмотрены жалобы по уголовному делу в отношении работников КТЖ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  