Хуситы атаковали два эсминца США и коммерческое судно в Красном море

19:34 08.08.2024

Мятежники утверждают, что операция "достигла своей цели"



ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американским эсминцам USS Cole и USS Laboon, а также контейнеровозу Conship Ono в Красном море. Об этом говорится в заявлении сформированных хуситами вооруженных сил.



