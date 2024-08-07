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Российский "Искандер" под Харьковом, похоже, похоронил 3-х генералов ВСУ - Драпатого, Гнатова и Горбатюка
21:28 08.08.2024

Стало известно об уничтожении трех генералов ВСУ, стоявших за атакой на Курскую область
"Изнанка": ВС РФ уничтожили "Искандерами" трех генералов ВСУ под Харьковом
Игорь Рябов
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Министерство обороны РФ
Российские военные ударили ракетами оперативно-тактического комплекса "Искандер" по украинскому командному пункту ПВО и обороны в населенном пункте Малиновка Харьковской области, уничтожив трех заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал "Изнанка" со ссылкой на источники.

По данным канала, удар двумя ракетами был произведен в ночь с 6 на 7 августа, в результате чего были ликвидированы 20 военнослужащих, еще 14 получили ранения.

"В момент удара там находились следующие лица из руководства ВСУ: Драпатый, Гнатов и Горбатюк", - отмечается в сообщении.

Перечисленные генералы являются заместителями начальника Генштаба ВСУ. Также был уничтожен командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, указано в записи. "Изнанка" называет их людьми, которые являются "штабом операции "Суджа", то есть лицами, которые разрабатывали план нападения ВСУ на Курскую область.

Официально эту информацию не подтверждали ни в украинском, ни в российском министерстве обороны.

Ранее журналисты выяснили, сколько солдат потеряли ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Газета.Ру
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