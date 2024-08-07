В США по обвинению в кибермошенничестве арестованы граждане РФ и Казахстана

00:01 09.08.2024

В американском штате Флорида по обвинению в кибермошенничестве арестованы гражданин России Павел Кублицкий и гражданин Казахстана Александр Ходырев. Американские власти считают их причастными к администрированию даркнет-форума WWH Club, посвященного краже денег с кредиток, и продаже незаконно полученной информации.



О задержании Павла Кублицкого накануне, 7 августа, сообщило издание Court Watch и опубликовало материалы ордера на арест (.pdf), подписанного специальным агентом ФБР Грегори Т. Кристофером. Статус Павла Ходырева в публикации не назывался. Сегодня, 8 августа, "РИА Новости" сообщило, что они оба были арестованы во Флориде.



В документах прокуратуры, которые опубликовало Court Watch, говорится, что гражданам России и Казахстана вменяется сговор с целью владения "15 или более несанкционированными устройствами доступа". ФБР считает, что они отвечали за администрирование форума WWH, на котором можно купить инструкции по взлому банковских баз данных и краже деньги с банковских счетов.



По данным ФБР, Павел Кублицкий и Александр Ходырев приехали в США в декабре 2022 года и запросили убежище. Они проживали в Южной Флориде. Из материалов дела следует, что официально ни господин Кублицкий, ни господин Ходырев, трудоустроены в США не были.



Милена Костерева