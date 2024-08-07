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Контейнерный поезд из Китая в Узбекистан прибыл за рекордно короткие сроки - 5 cуток
00:06 09.08.2024

Мадина Усманова

АСТАНА /Trend/ - Контейнерный поезд по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан из Сианя в Ташкент прибыл за рекордно короткие сроки.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, в церемонии в связи с прибытием поезда приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Так, в рамках достигнутых в апреле этого года договоренностей в Хиве об организации грузовых перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан и развитию Трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов.

Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4486 км за рекордные 5 суток. Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сиань через территорию Казахстана в Ташкент.

Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры.

Отметим, что в прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2 процента по сравнению с 2022 годом.

Источник - trend.az
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