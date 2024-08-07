Хватит воевать постами Медведева! - Дм.Попов

00:10 09.08.2024

Заявление Медведева о ситуации в Курской области вызвало болезненные для элиты вопросы

Заместитель Путина призвал идти до Одессы и Киева



Старшее поколение помнит фразу: "Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича". Сейчас ее можно перефразировать: "Хватит воевать постами Медведева". Именно сейчас, в разгар "курской ситуации", Дмитрий Анатольевич собрался на Одессу.



Заместитель Путина призвал идти до Одессы и Киева



Вот Медведев пишет, что после вторжения ВСУ в Курскую область должны измениться действия России: "Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов".



И тут начинаются путаница и вопросы.



Вопросов много. Сейчас, получается, Россия каким-то образом признает границы "украинского рейха"? А с чего вдруг? Как-то в 2022 году не заметно этого было. Но потом Россия начала признавать границы, хотя бы на уровне "дипломатических реверансов"? Зачем? Почему? Перед кем реверансы-то делали? И это случилось после, например, стремительной "перегруппировки" из Изюма и Балаклеи или все же еще до?



Далее. Медведев, напомню, заместитель Путина в Совбезе. Путин уже дважды говорил, что Харьков (который называл русским городом) мы брать не собираемся. А Медведев теперь говорит – до Харькова. Дмитрий Анатольевич с Владимиром Владимировичем советовался или нет? На нет и суда нет, а если да?



Медведев призвал извлечь урок из вылазки ВСУ на Курскую область



Философ Дугин замечает: "И Путину, и Медведеву что-то (или кто-то) в государственной системе упорно сопротивляется. То ли либеральная агентура, пока еще не выявленная, то ли животная одичалая коррупция, то ли неизлечимая тупость".



И он же пишет: "Кое-кто удивляется, почему так эмоционально и страстно мы реагируем на события в Курской области и на прорыв врага в Среднюю Россию. А как иначе? Мы проживаем историю, участвуем в ней, пропускаем ее через сердце, творим ее. Это не инфантилизм, а соучастие в смыслах времени. Когда нам нестерпимо больно, мы орем. Когда радостно, улыбаемся. Когда мы теряем близких, мы рыдаем и не прекращаем страдать до самой до смерти. Когда враг врывается в наш родной край и начинает уничтожать наших людей, и мы теряем наших героев, мы в ярости и в бешенстве. И конечно, у нас рождаются вопросы: Как так? Почему? Объясните! Накажите! А главное - спасите и давайте наконец двинемся по-настоящему к Победе".



И вот он - самый болезненный вопрос: а какими силами "можно и нужно" идти "до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше"? То есть действительно двигаться к реальной Победе. Да, конечно, есть десятки тысяч добровольцев. Добровольцы - это очень хорошо, но "до Одессы и до Киева" потребуются совсем другие цифры. А это – новая масштабная мобилизация. Готовы российские элиты к такому для себя риску? Или постов Медведева, как им кажется, достаточно?



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ