ЦентрАзия рассматривает предложение создать оборонный союз, - В.Панфилова

01:49 09.08.2024 08.08.2024



ЦентрАзия рассматривает предложение создать оборонный союз



Регион укрепляет свою безопасность

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Касым-Жомарт Токаев к приезду Шавката Мирзиеева высказал идею создания регионального оборонного альянса.

Международная активность основных мировых игроков вокруг Центральной Азии значительно возросла в последнее время. Страны региона пытаются найти свой путь в этой сложной ситуации, выстраивая отношения с ближними и дальними соседями. Понимание того, что полное отдаление от России чревато потерей основного рынка и обострением военно-политической обстановки, делает подобные шаги нереалистичными. В то же время предпринимаются шаги для постепенного ослабления роли Москвы в регионе. В частности, идет поиск альтернативных логистических путей для выхода стран региона на западные рынки через иранские южные порты, Закавказье и Ближний восток. В свете этих событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания оборонного союза стран Центральной Азии.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у государств Центральной Азии возникла необходимость объединения в сфере оборонной политики. "На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности. Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения", – говорится в статье Токаева "Ренессанс Центральной Азии", опубликованной в газете "Казахстанская правда" накануне визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Астану. А также проведения двух саммитов: Консультативной встречи глав Центральной Азии, которая состоится 9 августа, и встречи в рамках формата "5+1" – "Центральная Азия – Япония".



По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Man’o" Бахтиера Эргашева, предложение Токаева скорее всего является реакцией на обострение глобальной обстановки и усиление противостояния между мировыми державами. Центральная Азия стала одним из ключевых регионов, где интересы России, США, Китая, Евросоюза, Турции и других держав пересекаются.



Эксперт считает, что, несмотря на возрастающие угрозы для Центральной Азии, страны региона не готовы к созданию оборонного союза. В регионе до сих пор остаются нерешенными многие вопросы, в том числе пограничные и таможенные, а также существуют разногласия даже в отношении таких объединений, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕЭАС) и Организация тюркских государств (ОТГ). Не все страны региона разделяют позиции этих интеграционных объединений.



"Например, несмотря на периодически возникающие инициативы по формированию единых вооруженных сил в рамках ОТГ, пока эти проекты не получили успешного развития. В связи с этим у меня серьезные сомнения в том, что идея оборонного союза в Центральной Азии будет реализована в ближайшее время", – считает Эргашев.



Вначале странам региона необходимо сосредоточиться на повышении уровня экономического взаимодействия и партнерства. "Мы пока не достигли серьезных интеграционных форматов и сталкиваемся с множеством проблем и взаимных претензий, в том числе в экономической сфере, энергетике, водных ресурсах и транспорте. Без решения этих вопросов очень сложно говорить о создании каких-либо других форматов сотрудничества, в том числе и о создании оборонного союза", – полагает эксперт.



Идея оборонного союза в Центральной Азии сейчас нежизнеспособна, так как регион не готов к такой инициативе. Основная цель создания оборонного союза – противостояние внешним угрозам. Однако у стран Центральной Азии разные представления о том, кто может представлять для них угрозу. У каждой страны свой список потенциальных противников.



"Несмотря на отсутствие единого представления о "врагах", все страны региона наращивают военную мощь, оснащая свои армии новейшим оружием. Особенно активно идет процесс перевооружения в контексте СВО в Украине, которая показала, что современные конфликты требуют перехода на новый уровень ведения боевых действий.



В связи с этим страны Центральной Азии уделяют повышенное внимание укреплению систем ПВО, РЭБ, а также закупке дронов и беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Военные расходы у стран региона растут. Происходит перевооружение и модернизация вооруженных сил", – отметил Эргашев.



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Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев

открыли в Астане памятник поэту

Алишеру Навои. Фото с сайта www.akorda.kzПо мнению заместителя руководителя департамента политической экспертизы Института евразийской интеграции Адильхана Гадельшиева, президент Токаев предлагает создать единую систему безопасности в Центральной Азии, основанную на принципе "Мир превыше всего". Речь идет не о создании союза против кого-то, а о укреплении внутреннего мира и безопасности региона. Предложение включает в себя подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Основные направления – решение вопросов продовольственной, водной и энергетической безопасности, а также разработка Каталога рисков безопасности для региона и мер их предупреждения.

На Консультативной встрече глав государств ключевым вопросом все же будет экономическое сотрудничество. И Казахстан, и Узбекистан продвигают экономическую повестку. Достаточно посмотреть на итоги государственного визита президента Узбекистана и то, какие направления и какие моменты в ходе двусторонней встречи между президентами Токаевым и Мирзиеевым были озвучены. 95% всех документов посвящены развитию экономических связей и внутрирегиональной торговли. Так, Казахстан и Узбекистан договорились о реализации 34 инвестиционных проектов на сумму 4,4 млрд долл. и 7 торговых контрактов на 2,6 млрд долл. Обсуждалось и приграничное сотрудничество – развитие индустриальной зоны на границе двух стран. "Идея очень интересная и далее будет мультиплицирована на другие страны. В частности, создание аналогичной зоны обсуждают на границе между Узбекистаном и Киргизией. Возможно, такая же зона появится на границе с Таджикистаном", – подчеркнул эксперт.



Пока, по мнению Эргашева, региональную кооперацию необходимо рассматривать как постепенное развитие исключительно двусторонних отношений, а не как реализацию многостороннего проекта.



Как отметил Касым-Жомарт Токаев, визит президента Узбекистана имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами. "В прошлом году мы подписали исторический Договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем Программу стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, что эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами", – сказал Токаев, отметив, что для этого имеются все возможности: в короткие сроки довести взаимный товарооборот до 5 млрд долл. и в ближайшее время удвоить этот показатель.



Токаев также заявил о необходимости максимально эффективно использовать уникальные транзитно-транспортные преимущества. Эксперты считают, что это новая возможность межрегионального роста, который откроет для всех стран ЦА самые большие зарубежные рынки.



Немаловажной задачей Токаев назвал совместную выработку мер по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур и сокращению сроков доставки грузов. Углубление кооперационных связей на уровне экономик значительно усилит позиции ЦА на международной арене: "Очевидно, что общий рынок в 80 млн человек и 450 млрд совокупного ВВП способен заинтересовать даже самых осторожных инвесторов. В целом это можно интерпретировать как инициативу взаимного хеджирования, в рамках которого происходит всеобъемлющее страхование пяти наших наций от конкретных социально-экономических вызовов. Такая мера позволяет увеличить запас прочности всех участников экономического сотрудничества в периоды турбулентности и вырабатывать единые механизмы роста. Особенно вопросы потенциального роста актуальны на фоне того, что нации ЦА одни из самых молодых в мире и имеют значительные перспективы в новых креативных индустриях", – говорится в статье Токаева.



В ходе заседания Межгосударственного совета были рассмотрены вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек, укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723157340





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