Ирано-израильский конфликт стал испытанием для курдов, - И.Субботин

08:54 09.08.2024

Арабские племена проверяют на прочность сирийские протектораты США

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Демократические силы Сирии почувствовали растущее давление проасадовских и проиранских формирований.

Арабские племена северо-востока Сирии попытались инициировать наступление на позиции курдских отрядов, обладающих поддержкой США. Атака стала наиболее масштабной с сентября прошлого года, когда население американских протекторатов мобилизовало свои усилия, чтобы добиться этнической справедливости в локальных органах власти. Как утверждают курдские командиры, мятежные настроения открыто подогреваются центральным правительством в Дамаске и его ключевым союзником Ираном. Это выглядит как часть кампании по вытеснению контингента США на фоне ирано-израильских трений.

Столкновения произошли в сельской местности провинции Дейр эз-Зор, которая неподконтрольна центральным властям. Демократические силы Сирии (ДСС), близкий к США альянс, в котором преобладают курды, заявили, что арабские племенные группировки при поддержке Дамаска и Тегерана развернули наступательную операцию в нефтедобывающих районах. Акцию называют крупнейшей с прошлого года, когда арабские племена, возмущенные репрессивной политикой ДСС, решили объединить свои усилия в борьбе с курдской автономной администрацией. Ливанский телеканал "Аль-Маядин", близкий к проиранским силам, назвал нынешние столкновения "операцией по освобождению оккупированных США территорий". Ключевые нефтяные богатства Сирии, как известно, сконцентрированы в зонах влияния США и ДСС.



Отдельно "Аль-Маядин" выступил с утверждением, что американский контингент открыл огонь по бойцам племенных формирований и даже использовал боевую авиацию. Члены ополчения, по этим же данным, были вынуждены временно снизить интенсивность обстрелов – из-за существенного дисбаланса в военных возможностях. Локальные источники ливанского телеканала вместе с тем заявили, что восстание является "формой народного сопротивления присутствию США". Они дают понять, что столкновения в этих районах будут продолжаться – до тех пор, пока Пентагон не выведет свой контингент, а все этнические группы не получат равный доступ к механизму принятия решений внутри автономной администрации северо-востока Сирии.



Еще в начале этого года управление генерального инспектора при Пентагоне фиксировало, что восстание арабских племен в зоне американских протекторатов в Сирии за считаные месяцы смогло превратиться в "полноценное движение сопротивления". В докладе регулятора отмечалось, что группировки, сформированные из местных этнических групп, фактически достигли высокой степени самоорганизации. "Боевики племен превратились в полноценное движение сопротивления, которое получает очевидную поддержку сирийского режима и его иранских союзников на западном берегу реки Евфрат, где бойцы сопротивления пополняют запасы, перевооружаются и получают возможность совершать атаки", – делали уточнение авторы исследования.



"Боестолкновения ДСС с различными племенными группами – как находящимися под влиянием Ирана и разведки Сирийской арабской армии (регулярных войск Дамаска. – "НГ"), так и независимыми или входящими в параллельные образования – носят рядовой характер, – заявил "НГ" эксперт по Ближнему Востоку Антон Мардасов. – Периодически та или иная вспышка может носить конъюнктурный характер. Например, нередко обстрелы совершаются из-за событий в Ираке, где также продолжаются нападения на позиции американских войск со стороны шиитских парамилитарных групп и ответные атаки со стороны США. Или, например, из-за событий в Газе. Но в целом напряжение на востоке Сирии носит перманентный характер".



По словам собеседника "НГ", американским силам и переговорщикам удается так или иначе купировать инциденты в сфере безопасности. "Боевая мощь ДСС несопоставима с потенциалом тех, кто периодически бунтует, – рассуждает Мардасов. – Основная причина подобных эпизодов – не американское присутствие и соответственно неповиновение курдских и племенных сил. Главные проблемы – распределение доходов, коррупция и произвол подразделений в составе ДСС".



По словам эксперта, вполне естественно, если ополчения или те или иные ячейки используют ситуацию для поддержания напряженности на востоке. "Но проблема коррупции и произвол характерны и для проправительственных сил, – отмечает Мардасов. – То есть внутренняя и повседневная динамика здесь накладывается на стремление сирийской разведки и проиранских формирований усложнить жизнь оппонентам на востоке, включая США, а также эпизодически на события за пределами Сирии. Какой-то серьезной активности на территории Сирии в рамках "оси сопротивления" и событий в Газе и Иране сейчас не замечается: попытки набора отрядов предпринимались уже после введения войск Армии обороны Израиля в Газу". Но активность по рекрутингу фактически была пресечена за счет позиции Дамаска и давления разных игроков, резюмирует собеседник "НГ".



8.08.24