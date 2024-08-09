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А.Вайцкопф: Казахстан-Узбекистан: "табачок врозь" пока никто не отменял
08:59 09.08.2024

Казахстан-Узбекистан: "табачок врозь" пока никто не отменял
09 августа 2024
В последнее время между Казахстаном и Узбекистаном наблюдается явное улучшение отношений. В Астане и Ташкенте говорят даже о стратегическом партнерстве РК и РУ. В политическом плане все так и есть. Но отнюдь не на таком важнейшем направлении, как экономика, где соперничество пока не отменяется. Подробности - у Orda.kz.

"Мы чувствуем себя здесь как дома. Потому что мы - как одна семья. У нас столько общего - традиции, обычаи, культура, еда, имена, история, религия и гостеприимство", - заметила на торжественном открытии интеллектуальных игр "Заковат" в Астане старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева. Пропустим различные конспирологические теории, возникшие в связи с ее приемом на самом высоком уровне в "Ак-Орде", обратим внимание на то, что в целом ее слова достаточно правдивы. Действительно, с появлением во главе Узбекистана Шавката Мирзиеева, отношения между Ташкентом и Астаной стали стремительно улучшаться. И не только на государственном, но и на обывательском уровне.

Ныне жители Узбекистана уже не смотрят косо на граждан Казахстана, которые при любой возникшей возможности стараются посетить Ташкент, Самарканд, Бухару и Хиву, а на улицах казахстанских городов автомобили с узбекскими регистрационными номерами стали такой же обыденностью, как и машины с номерами из Кыргызстана. Практически не удивляют уже и случаи, когда на международных соревнованиях болельщики из Узбекистана, поддерживая казахстанских спортсменов, скандируют "Алға, Қазақстан!", им взаимностью отвечают казахстанцы - "Olg’a, O’zbekiston!" Во времена Ислама Каримова - Нурсултана Назарбаева увидеть и услышать такое, было просто нереально, так как оба лидера друг друга явно недолюбливали.

Не как Путин и Си
Нынешние президенты Казахстана и Узбекистана явно находятся в дружеских отношениях между собой. Мало кто заметил, но узбекский президент Шавкат Мирзиеев во время своего начавшегося 7 августа государственного визита передвигается по столице Казахстана в лимузине, который предоставил ему гараж канцелярии казахстанского президента. Такая же история наблюдалась и во время июльского саммита ШОС в Астане. Хотя по примеру Владимира Путина или Си Цзиньпина мог привезти свой бронированный автомобиль. Косвенно этот факт подтверждает, что Мирзиеев доверяет Токаеву, как доверяет и Токаев Мирзиееву, что было продемонстрировано во время рабочего визита президента Казахстана в Хиву в апреле текущего года.

По этой причине, заявления, которые сделали в ходе нынешнего государственного визита Шавката Мирзиеева в Казахстан оба президента, выглядят где-то вполне ожидаемо.

"Сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему расширению нашего практического сотрудничества, а также процветанию дружественных и братских народов",
заметил президент Мирзиеев по итогам состоявшегося первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
"Сегодняшние переговоры прошли в духе взаимного доверия и поддержки. Мы еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации двусторонних отношений. По итогам встречи была принята программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие десять лет", - в свою очередь заявил Касым-Жомарт Токаев.

Две версии соглашений
Казалось бы, все хорошо и даже замечательно. Вот только, когда начинаешь внимательно изучать опубликованный список подписанных обеими сторонами документов, который появился на официальных сайтах Узбекистана и Казахстана, обнаруживаешь некоторое разночтение. Хотя по идее его быть не должно.

Согласно казахстанской версии, по итогам переговоров подписано 12 совместных документов. По информации узбекской стороны - в общей сложности речь идет о 10 договоренностях. Наблюдается и пусть небольшое, но различие в очередности представляемых документов, что обычно определяет их приоритет. К примеру, если Узбекистан объединяет в один пункт протоколы о внесении изменений в соглашения о пунктах пропуска через государственную границу и о международном автомобильном сообщении, то Казахстан каждый протокол считает за отдельный документ.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с протоколами о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий и в области конкурентной политики. При этом в официальных публикациях видны и отличия в представлении подписанных документов.

Например, по версии Ташкента было просто подписано "Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства". А по версии официальной Астаны - "Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства".
Да, по сути, речь идет об одном и том же, а значит, и придавать этому значения не стоит. Вот только на дипломатическом уровне, где учитывается каждый знак препинания, подобная разница в подаче официальных документов считается несколько некорректной, поскольку размывает ответственность за их исполнение.

Что в итоге получилось
Впрочем, обращают на себя внимание и другие странности, которые были замечены в ходе государственного визита Шавката Мирзиеева в Казахстан. И касались они не столько в целом единых взглядов Ташкента и Астаны на международную повестку дня, сколько экономического сотрудничества между ведущими странами Центральной Азии. В частности обе стороны вновь заявили о своем желании довести ежегодный товарооборот между собой до $10 млрд. Почему вновь?

Дело в том, что в апреле 2021 года подобное заявление уже звучало на встрече глав правительств обеих стран - узбекского премьера Абдуллы Арипова и канувшего в лету Аскара Мамина. Предполагалось, что способствовать этому появление между пунктами пропуска "Жибек Жолы" (Казахстан) и "Гишт Куприк" (Узбекистан) аналога всем ныне известного "Хоргоса" - международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия", высокоскоростная железная дорога Туркестан-Шымкент-Ташкент, а также создание нескольких совместных предприятий по переработке сельхозпродукции.

Теперь же выясняется, что в 2021 году Арипов и Мамин зря торжественно закладывали капсулу близ пункта пропуска "Жибек Жолы", поскольку по информации узбекских СМИ на переговорах в Астане принято решение ускорить строительство уже "Международного центра промышленной кооперации"... в городе Сырдарья. Для понимания - город Сырдарья находится почти в 100 км от пункта пропуска "Жибек Жолы" и граничит с Махтааральским районом Казахстана, а не районом Сарыагаш.
Что касается высокоскоростной железнодорожной магистрали, то на начало ее возведения ни у кого из местных и зарубежных инвесторов элементарно не нашлось денег. Фактически провальными оказались и планы по созданию совместных предприятий агропромышленного комплекса. Из публикаций в СМИ известно о деятельности девяти совместных производств по переработке кожи, загруженность которых составляет 20-30%, да о компании UzKazTrade, экспортирующей сельхозпродукцию из Узбекистана в Казахстан.

Когда выключен диктофон
Почему так произошло - никто на официальном уровне не говорит. Ни в Казахстане, ни в Узбекистане. Напротив, сразу же переводят разговор на реализацию "успешных совместных проектов" в банковской сфере, торговле и автомобилестроении. Обращают внимание собеседники и на желание обеих стран снять до сих пор существующие торговые барьеры между Казахстаном и Узбекистаном, вплоть до введения межгосударственного режима свободной торговли, о чем, кстати, говорил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в канун визита Мирзиеева в Астану.

Но стоит выключить диктофон, картина резко меняется. Выясняется, несмотря на декларируемую дружбу и явное стремление к интеграции наших стран, уровень доверия между казахстанскими и узбекистанскими чиновниками друг к другу находится на достаточно низком уровне. И каждого своя истина! Казахстанские чиновники обращают внимание на все еще действующую в Узбекистане программу импортозамещения, которая фактически ставит барьеры на пути казахстанских товаров различных категорий - от продовольствия до продукции машиностроения. Узбекистанцы говорят о всевозможных гласных и негласных препонах, которые под предлогом защиты своих экономических интересов ставит Казахстан на пути узбекских ранних овощей и фруктов, консервов, соков, текстиля и даже автомобилей.

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Очередь из грузовиков на границе Казахстана и Узбекистана Фото: Олега Зиновьева
Обязательно в таких случаях звучит и обеспокоенность, что, дескать, дружественная страна то и дело пытается увести (из Казахстана/Узбекистана - нужное подставить) наметившиеся после проведенных напряженных переговоров иностранные инвестиции. Правда, особо в подробности никто не вдается. В Астане в лучшем случае вспомнят выбор Узбекистана компаниями Apple, Nike и Volkswagen Group. В свою очередь в Ташкенте не преминут указать, что большинство крупных логистических, телекоммуникационных и энергетических корпораций из Европы и США разместили свои региональные представительства в Алматы и Астане.

Там есть - здесь нет
Но вернемся к государственному визиту Шавката Мирзиеева в Казахстан. Есть вероятность, что подписанные в Астане соглашения все же дадут свои положительные результаты, и товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном с $4,4 миллиардов по итогам 2023 года в ближайшие пять лет действительно достигнет желаемых ежегодных $10 миллиардов. Хотя и здесь есть своя несколько смущающая закавыка. По официальным данным Узбекистана в ходе прошедших в Астане переговоров, бизнес-форума и деловых встреч удалось подписать контрактов и соглашений на общую сумму в $7 миллиардов.

В медиа-ресурсах Казахстана эта цифра вообще не упоминается. Но зато приводятся слова Касым-Жомарта Токаева, которых не видно в материалах СМИ Узбекистана. Согласно им, уже сегодня для достижения общих целей казахстанская сторона готова "увеличить экспорт товаров в Узбекистан на $550 миллионов, то есть расширить переработанную продукцию на 40 видов наименований". Кроме того, президент Казахстана упомянул о существовании 70 общих казахстанско-узбекистанских проектов общей стоимостью более $3 млрд.

Почему так получилось, сказать сложно. Возможно, произошла какая-то несогласованность. Так что пока лучше всего последовать совету дочери узбекского президента Саиды Мирзиеевой и, пользуясь возникшей ситуацией, приезжать друг к другу в гости, чувствуя себя в каждой из наших стран как дома.

Почему я сказала, что именно сегодня мы чувствуем себя как дома? А вы помните, как было раньше? Я помню. Прохладные отношения. Многочасовые очереди на границе между Узбекистаном и Казахстаном. Недоверие. Разве мы могли чувствовать себя как дома?
выступая в Астане, заметила Саида Мирзиеева.
И знаете, она права.

Анатолий Вайцкопф

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723183140


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