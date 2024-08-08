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Чисто английские погромы: "можно" еще пуще прежнего, - Илья Титов
09:40 09.08.2024

Чисто английские погромы:
"можно" еще пуще прежнего
Илья Титов

К погромам в Британии. Погромами их называют даже местные либералы - именно так, русским словом pogrom, которое как бы намекает, что исключительное и эксклюзивное право на изобретение этого явления находится в русских руках. Так вот, началось все 30 июля. То есть нет, 20 июля. Хотя тоже нет, началось все в середине прошлого месяца. А вообще, давайте-ка вспомним все по порядку. Когда после выборов 4 июля к власти пришли лейбористы, поздравлять их не очень-то хотелось. Не только потому, что эта шайка сторонников Тони Блэра является змеиным гнездом первостатейных подонков, но и из-за целой тонны проблем, оставшихся после консерваторов. Проблемы типично консервативные: миграционный кризис, переполненные тюрьмы, парализованное здравоохранение и дефицит бюджета со сложностями налоговой системы и огромным социальным бременем. Лейбористы, обнаружив весь ворох бед, решили: "Сгорел сарай - гори и хата!" Поэтому и пообещали снизить нагрузку на тюрьмы, освободив 40 тысяч человек; увеличить темпы приема нелегалов и раздавать всяким разным личностям побольше бесплатных денег. Эти предвыборные обещания исполнить было очень легко - уже 11 июля на свободу вышли 5 тысяч заключенных.

Не сказать, что до прихода лейбористов с преступностью на Альбионе все было в порядке, - в конце концов, постоянные поножовщины и мемы про "лицензию на нож для масла" взялись не на пустом месте. Но вот где-то в районе 10 июля стало понятно, что теперь "можно" еще пуще прежнего. Начались демонстрации и массовые выступления мигрантов.

В десятых числах июля по Лондону и ряду крупных британских городов прокатилась волна беспорядков бангладешской диаспоры. Причина - протесты в Бангладеш из-за тамошних экономических проблем. Из-за них там, кстати, разворачивается отдельная драма, а местная премьерша покинула пост и убежала из страны. Кстати, ни за что не угадаете, куда она убежала вместе со своей сестрой - подданной Британии. В Лондон! Несмотря на безупречную логику погромов в Лондоне из-за бед Бангладеш, под прикрытием выражения своего недовольства бенгальцы грабили магазины и устраивали разборки между своими бандами на британских улицах.

Потом, числа 17–18-го одновременно с Лондоном вспыхнул Лидс. Поводом для волнений в городе стало изъятие детей из семейств алкоголиков и домашних тиранов, оказавшихся мигрантами, - улицы запылали точно по такому же принципу: демонстранты с требованиями чего-то там жгли машины, грабили магазины и дома, резали друг друга и лупили случайных прохожих.

Тогда же шуму наделала новость о том, что нелегал из Иордании (читай - палестинец) избежал наказания за произошедшее в мае нападение на полицейскую - судья решил, что раз он не знает английского, то и взятки с него гладки. 26 июля из Манчестера разошлось видео, где в аэропорту полицейский жестко задерживает какого-то гостя с Востока - разумеется, началась раскрутка трагедии нового Джорджа Флойда, полицейского отстранили и уволили, а позже выяснилось, что на полной версии видео гость напал первым. Потом рядом с казармой в Кенте зарезали офицера, а 29 июля устроили поножовщину в Лондоне. Днем позже бездомный курд столкнул на рельсы метро поляка, возмутившись поведением какой-то женщины - в тот же день его признали невиновным в попытке убийства.

Наконец, 29 числа в Саутпорте, что рядом с Ливерпулем, началось то, о чем стоит рассказать подробнее. 17-летний руандиец (пресса, подобно Тимати, называет его "парнем" или даже "мальчиком") притащился на танцевальную вечеринку фанаток Тейлор Свифт, зарезал трех девочек и ранил еще восемь человек. В тот же день, понимая потенциал произошедшего, в Саутпорт приехали со скорбными рожами возлагать цветы и показательно скорбеть министр внутренних дел и премьер-министр - Кира Стармера, кстати, громко освистали. На следующий день на поминальные мероприятия со всей страны съехались не только сочувствующие, но и все та же публика, что громила Лондон и Лидс, - почувствовали наживу. В толпе собравшихся объявился мурзилка по имени Томми Робинсон - не тот болван с керамическими зубами и рассказами про успешный успех, а другой болван, превращающий одним своим присутствием любое вменяемое мероприятие в факельное шествие с метанием зиг под камеры либеральной прессы. Разумеется, с таким козлом-провокатором толпа собравшихся, ударную силу в рядах которой составляли футбольные фанаты, ехала драться - особенно если вспомнить, зачем туда приехала толпа мигрантов.

В итоге Саутпорт вспыхнул и превратился в поле столкновений между буйными понаехавшими и взбешенными футбольными фанатами. И вот теперь - спустя столько времени и после стольких примеров мигрантского безумия - правительство что-то заблеяло о призыве к спокойствию. "Насилие - это не выход", "давайте все обсудим", "не стоит поддаваться на провокации", и прочие шлягеры из репертуара тех, кого новые англичане привыкли резать в праздники.

На земле, впрочем, все было иначе: в Саутпорте фанатов разогнали довольно быстро, жиденькие антимигрантские выступления в крупных городах скрутили чуть ли не до начала, а в спорадических выражениях недовольства, вспыхивающих по Британии то там, то сям, мигранты сражаются бок о бок с полицией. Особенно это заметно в небольших городках, где в полицию на фоне нехватки людей набирают дорогих братьев новых англичан. Например, так случилось 2 августа в Болтоне. Довольно быстро пресса, еще недавно ратовавшая за снисхождение к погромщикам Лидса и Лондона, потребовала чуть ли не применить армию против погромщиков Саутпорта.

Внимания заслуживает ряд мелочей. Например, в Лондоне местный шеф полиции в истерике отобрал у репортера микрофон и убежал. В "Индепендент" написали, что суды, разбирающие "ультраправые протесты", будут работать круглосуточно - то есть понятно, для кого освобождали место в тюрьмах. Интересно и то, что в Ротерхэме толпа подожгла дорогой отель, где щедрые власти размещают мигрантов. Интересно это из-за того, что Ротерхэм - родина английского страха перед приезжими: именно там с 1997 по 2013 год (а кто-то говорит, что это продолжается и до сих пор) пакистанская мафия похитила и изнасиловала около полутора тысяч местных детей, причем оперативная и своевременная реакция силовиков, подоспевшая к декабрю 2015-го, обрушилась на головы пары десятков человек, среди которых были самые разные Тони, Карен и Дэвиды - ну вы знаете этих пакистанцев. Причем еще как минимум года с 2001-го все обо всем знали, но полиция, опасавшаяся судьбы бобби из манчестерского аэропорта, ничего не предпринимала. И вот сейчас, в 2024 году, английский бунт дошел до того, что на пике своего гнева поджег гостиницу.

Тут бы усмехнуться проблемам англичан, посмеяться над звучащей как пародия речью премьера Стармера, улыбнуться над нехитрым троллингом со стороны нашего МИДа, отзеркалившего британские заявления и потребовавшего у Лондона воздержаться от насилия, или в очередной раз закатить глаза, потому что в представлении половины английских газет сейчас происходит бунт фашистов, а в глазах другой половины - это все пропаганда и дезинформация (еще одно слово, перекочевавшее в английский) из России. Но происходящее с Англией в свете всех ее проблем с недоукомплектованностью полиции, демографической ямой и бесконтрольным ввозом чужаков должно служить не просто уроком или предупреждением, а ясным взглядом в недалекое и вполне вероятное будущее. Поэтому-то наши СМИ так блекло пересказывают содержание британских либеральных газет (а других там и нет): слишком ясны параллели и слишком неутешительны выводы. К чему приводят беспечная миграционная политика и система параллельных администраций и законов для приезжих, мы и видим сейчас в Британии.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723185600


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