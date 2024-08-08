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|Пора на нары?.. Дерипаска призвал немедленно завершить СВО
09:43 09.08.2024
Дерипаска призвал немедленно завершить вооруженный конфликт на Украине
Бизнесмен Олег Дерипаска выступил за немедленное прекращение огня на Украине
Дарья Родионова
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал немедленно завершить боевые действия на Украине. Предприниматель сделал соответствующее заявление в интервью японскому журналу Nikkei Asia.
По словам бизнесмена, остановить конфликт можно только через прекращение огня. В связи с этим он обратил внимание на необходимость "немедленно и безоговорочно" завершить сражения.
Дерипаска выразил уверенность, что российское руководство тратит слишком много средств на проведение специальной военной операции (СВО). В то же время он сообщил об отсутствии каких-либо изменений в его отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Они (Кремль. - "Газета.Ru") меня не трогают, мы не трогаем политику", - сказал миллиардер.
Также предприниматель высказался о поставках российского сырья в Индию и КНР. По его словам, на фоне западных санкций сотрудничество с Нью-Дели и Пекином стало для Москвы "спасательным кругом".
8 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в данный момент власти страны не видят смысла в прямых переговорах с РФ. Он добавил, что Киев не собирается идти на компромиссы с Москвой.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, сколько шансов на мир упустила Украина.