Рахмон решил окончательно запрессовать своих старых полит-оппонентов - Зарифи, Искандарова, Комилзода и Хакимова. Боится, однако...

10:22 09.08.2024

Генпрокурор Таджикистана подтвердил возбуждение дела против Зарифи, Искандарова, Комилзода и Хакимова



Юсуф Рахмон сообщил, что они "находились в тесном контакте" с Саидджафаром Усмонзода.



Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Хамрохона Зарифи, Акбаршоха Искандарова, Ахмадшоха Комилзода и Шокирджона Хакимова.



На пресс-конференции 9 августа в Душанбе Рахмон заявил, что эти лица "находились в тесном контакте" с Саидджафаром Усмонзода, бывшим председателем Демократической партии Таджикистана и депутатом парламента, который в июне был арестован по обвинению в попытке насильственного захвата власти.



По словам Рахмона, уголовное дело в отношении названых лиц возбуждено Генеральной прокуратурой и находится на стадии расследования. Однако он отказался предоставить более подробную информацию, ссылаясь на тайну следствия и секретность дела.



"Человек, который предает государство, нацию, президента, будет отвечать перед законом, независимо от того, на какой должности он работает, или какую должность ранее занимал", - подчеркнул Генпрокурор.

При этом он не уточнил, какие именно действия упомянутых лиц могут рассматриваться как измена.



Юсуф Рахмон также воздержался от ответа на многочисленные вопросы журналистов о том, были ли Зарифи, Искандаров, Комилзода и Хакимов официально арестованы и где они находятся в настоящее время.



30 июля источники Радио "Озоди" проинформировали об аресте банковских счетов и имущества экс-председателя Демпартии Саидджафара Усмонзода, бывшего главы Верховного Совета Таджикистана Акбаршо Искандарова, экс-министра иностранных дел Хамрохона Зарифи, первого зампредседателя Демпартии Ахмадшоха Комилзода и заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана Шокирджона Хакимова.



Родственники задержанных жаловались на давление со стороны властей, отсутствие доступа к арестованным и нехватку независимых адвокатов. Официальных заявлений по поводу задержания этих лиц, кроме Усмонзода, до этой пресс-конференции генеральной прокуратуры не было.