Прошляпили? ВСУ вторглись в Курскую область всерьез и планируют задержаться надолго

11:00 09.08.2024 Противнику в очередной раз удалось застать нас врасплох. Но как такое допустили российская разведка и Генштаб ВС РФ?



Сергей Ищенко



К началу третьих суток нашей оборонительной операции в Курской области, начавшейся и до сих пор, как представляется, продолжающейся через пень-колоду, складывается стойкая параллель с трагическими для России боевыми событиями в Харьковской области "образца" сентября 2022 года. По итогам которых нам пришлось оставить значительную часть отвоеванной было у врага в самом начале СВО обширной территории. Включая города Балаклею, Купянск, Лиман и Изюм.



Тогда, если помните, противник сумел скрытно сосредоточить для наступления весьма крупные резервы. Которые, по сведениям американского журнала Newsweek, по численности личного состава в восемь раз превосходили все, что мы смогли им тогда противопоставить на этом направлении. И которыми, между прочим, в этих краях тогда командовал нынешний главком ВСУ генерал Александр Сырский.



Он бросил их в наступление там, где наше командование этого, как оказалось, совершенно не ожидало. Как следствие - в обороне на этом операционном направлении у нас оказались весьма слабые силы. Значительная часть которых состояла из недавно мобилизованных и поэтому слабо обученных запасников-луганчан да бойцов БАРСов с примерно такими же боевыми качествами. А еще - из вообще мало приспособленных к ведению современного общевойскового боя подразделений Росгвардии и отрядов СОБР.



Результатом развернувшихся только в первые двое суток боев на харьковском направлении стало стремительное продвижение ударных соединений ВСУ примерно на десять километров. И потеря героически сопротивлявшимися российскими военными порядка 400 квадратных километров территории.



Тогда и у нас, и за рубежом очевидные фронтовые успехи ВСУ под Харьковом были справедливо объяснены тактической внезапностью удара. Оставив при этом в стороне множество вопросов: как накануне украинского наступления наша разведка, включая космическую, радиотехническую и прочие, могла проглядеть сосредоточение такой уймы вражеских войск с бронетехникой у самого переднего края? Почему "ловили ворон" российские штабы всех уровней? А если не "ловили" и своевременно докладывали на самый верх о тревожной обстановке - кто и почему в Москве и в руководстве СВО проигнорировал эти доклады и мер не принял?



Ничего этого мы не знаем до сих пор. И, скорее всего, не узнаем до окончания тяжелейшей битвы за Украину.



Впрочем, куда важнее: сделали ли те, кому положено, правильные выводы из той фактически катастрофы оперативного масштаба под Харьковом? То, что прямо сейчас происходит в Курской области, на мой взгляд, ставит положительный ответ на такой вопрос под большое сомнение.



Что мы наблюдаем сегодня под Курском? Снова на нас нежданно-негаданно и для Генштаба ВС РФ, и для командования СВО, поперли превосходящие силы противника. Снова на направлении, которое мы считали второстепенным и обеспечивали его по остаточному принципу.



Снова командованием ВСУ успешно достигнут эффект тактической, а (не исключено) и оперативной внезапности.



Снова не слишком организованное наше отступление с темпом примерно в 10−15 километров в первые сутки при почти полном отсутствии заранее подготовленных оборонительных позиций и минных полей.



Снова оставленные на произвол врага населенные пункты вместе с тысячами жителями.



Снова колонны паникующих беженцев на дорогах.



Давно понятно, что начатая Сырским операция хорошо продумана и тщательно организована. Самим ли Киевом или с живейшим участием его западных союзников и советников - не суть.



По первым впечатлениям она, по меньшей мере, дивизионного или даже корпусного масштаба. И ничего общего не имеет с теми диверсионно-разведывательными наскоками, что украинские военные в прежние месяцы (главным образом с пропагандистскими и политическими целями) не раз предпринимали на территориях наших Брянской, Белгородской и той же Курской областях.



Насколько можно судить, пока речь идет о согласованном ударе по нам щести-семи полнокровных бригад ВСУ и Нацгвардии и еще нескольких отдельных подразделений. Их активно поддерживают танки и другая бронетехника, артиллерия, ударные и разведывательные дроны.



Из района боев сообщают, что просто свирепствуют системы РЭБ противника, которым на первых порах удалось наглухо заглушить связь и управлении обороняющихся.



Понятно, что этому просто не могла не предшествовать большая и кропотливая работа по выявлению основных частот наших сетей радиосвязи в приграничье. Были подготовлены и подтянуты к самой госгранице мощные генераторы помех.



Особо следует отметить активное участие в операции украинского спецназа ГУР. В условиях возникшей среди местного населения паники вражеские разведчики и диверсанты смешиваются с толпами беженцев, которых никто не в силах контролировать. И таким образом проникают в наш тыл, стрельбой и нападениями на беззащитные объекты вроде заправочных станций усугубляя возникший в глубине обороны хаос.



Об этом сообщают безоружные жители области в местных пабликах. Призывая друг друга даже не пытаться сопротивляться голыми руками. А сначала укрыться в безопасном месте, и лишь затем отправлять экстренные сообщения в полицию.



Вот одна из подобных записей: "Местные жители сообщили, что видели вооруженных людей с украинским флагом в селе Малая Локня. Это на немалом расстоянии от места, где были зафиксированы бои с передовыми отрядами ВСУ, уже на север от Суджи. С большой вероятностью, это малая мобильная группа, которая пыталась пробиться как можно дальше в тыл, действуя в знакомом стиле - ворваться, поснимать визуальные подтверждения, воткнуть флаг. В Локне это сделали на крыше пустующей бывшей ИТК".



В то же время из отдельных информационных фрагментов складывается ощущение, что продуманному вражескому натиску на первых порах наши военные оказались не в силах оказывать организованное сопротивление. Можно хоть удивляться, хоть возмущаться, но в первые сутки-двое вся наша надежда была на фронтовую и армейскую авиацию, которая в ряде случаев в одиночку и спасала положение ракетно-бомбовыми ударами колоннам почти беспрепятственно рвавшегося в глубину нашей земли врага.



Вот, в частности, что в телеграмм-канале в среду написал бывший военный летчик, скрывающий свое имя под псевдонимом Fighterbomber: "Авиация сейчас работает на то, чтобы замедлить „контрнаступ" хохлов и дать возможность подойти нашим резервам. Хохлы были прекрасно осведомлены, что на данном направлении авиация - единственная сила которая может их остановить. Поэтому ПВО на этом относительно небольшом участке фронта просто немеряно. Всякого… Работы здесь предстоит много. Тяжелой работы".



Вопрос: почему на земле, буквально в шаге от зоны проведения кровопролитной СВО, на третьем ее году мы оказались столь беспомощны? Почему на направлениях удара противника не оказалось ни достаточного количества войск прикрытия госграницы, ни заранее залитых в бетон опорных пунктов для них? Где и почему оказались те самые резервы, о которых сообщает Fighterbomber и скорейшее прибытие которых самоотверженно обеспечивали наши летчики?



Полагаю, ответы сейчас самым активным образом ищем не только мы. Ищут и в Кремле, и в Минобороны. Как и фамилии ответственных за это очередное ЧП.



При этом допускаю, что мы наблюдаем только первый этап украинского наступления. Дальше из глубин украинской территории на новый участок украинско-российского фронта могут быть выдвинуты достаточно серьезные вражеские резервы.



Впрочем, похоже, это уже и происходит. Во всяком случае, по сведениям Юрия Бутусова, весьма информированного киевского военного эксперта, буквально только что в районе боев была отмечена и частично уничтожена натовская бронетехника элитной 47-й механизированной бригады, одной из самых боеспособных в ВСУ.



Из прежнего опыта: ее Сырский прежде использовал лишь на самых ответственных участках сражений за Украину. Как и свою 3-ю штурмовую бригаду. Что, несомненно, говорит о значении, которое Киев придает драматическим событиям на курском направлении.



Об истинных целях продолжающегося вторжения пока тоже можно только гадать. Ясно, что первые наши сообщения про то, что все это якобы носит исключительно медийный характер и скоро закончится очередным позором Зеленского - явное и опасное упрощение. И даже обычное, увы, в нашей военной истории шапкозакидательство. Которое потом часто оплачивается большой солдатской кровью.



На сей момент понятно, что враг не намерен так запросто возвращать отвоеванное. Свидетельством чему сведения про переброску в Курскую область украинских инженерных подразделений с землеройной техникой. Которым в таком случае поставлена задача как можно скорее оборудовать серьезные оборонительные рубежи на захваченном плацдарме. И, стало, быть, надолго на нем закрепиться.



Тогда в его руках на неопределенное время окажется уже перерезанная силами вторжения важнейшая для снабжения российской группировки "Север" рокадная дорога Рыльск - Коренево - Суджа. А также немало населенных пунктов сразу двух районов Курской области. Вместе с не успевшими эвакуироваться жителями. Что, без сомнения, сильно затруднит для нас массированное использование боевой авиации, ракетных войск и артиллерии для разгрома и вытеснения противника из российских пределов.



И это не будет украинский плацдарм в Крынках, который мы долбили многие месяцы, пока окончательно не сбросили в Днепр. За спиной у частей и соединений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, окажется вся Украина. По крайней мере - ее Сумская область с давно сосредоточенными в ней серьезными контингентами ВСУ. Поэтому, как написал уже упомянутый Fighterbomber, "работы здесь предстоит много. Тяжелой работы".



Естественно, нам не дано знать, как все происходящее в тех краях оценивает Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Официальный новостной телесюжет вечером в среду с докладом ему начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова об обстановке в кризисном районе лично у меня оставил тягостное впечатление.



Естественно, я вовсе никакой не физиономист. Но показалось, что выражение лица тяжело молчавшего Путина, а главное - выражение его глаз в те минуты, были как перед серьезной дракой. Или крупным скандалом.



Если так - можно лишь предполагать, что услыхал про себя и свою работу начальник Генштаба когда телекамеры выключили, а журналистов удалили из зала.



А в это время



В Сети появился предполагаемый состав вражеской группировки, с боями вошедшей на территорию Курской области:

- 22-я отдельная механизированная бригада;

- 32-я отдельная механизированная бригада;

- 88-я отдельная механизированная бригада;

- 54-й отдельный разведывательный батальон;

- сводные батальонные тактические группы 150-й механизированной и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригад;

- подразделения спецназа Сил специальных операций ВСУ;

- 103-я отдельная бригада территориальной обороны;

- 115-й батальон 110-й отдельной бригады территориальной обороны;

- 49-я отдельная артиллерийская бригада;

- 35-й отдельный полк Национальной гвардии Украины;

- группа БпЛА Project M2 управления "А" ЦСО СБУ. Источник - СвободнаяПресса

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