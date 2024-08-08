Узбекский боксер Хасанбой Дусматов - двукратный чемпион Олимпиады

11:15 09.08.2024

В финальном бою Олимпиады узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов одержал победу над соперником из Франции и завоевал золотую медаль. Он стал первым боксером в истории Узбекистана, который удостоился двух золотых медалей Олимпийских игр.



Боксер Узбекистана Хасанбой Дусматов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже-2024.



