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|Узбекский боксер Хасанбой Дусматов - двукратный чемпион Олимпиады
11:15 09.08.2024
В финальном бою Олимпиады узбекистанский боксер Хасанбой Дусматов одержал победу над соперником из Франции и завоевал золотую медаль. Он стал первым боксером в истории Узбекистана, который удостоился двух золотых медалей Олимпийских игр.
Боксер Узбекистана Хасанбой Дусматов стал чемпионом Олимпийских игр в Париже-2024.
Олимпийский чемпион 2016 года в весовой категории до 51 кг, известный по прозвищу "Профессор", в рамках финального поединка сразился с 26-летним Билалом Беннама из Франции, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Европейских игр, чемпионом Европы. Соперники встречались на чемпионате мира в Ташкенте в 2023 году, тогда Дусматов победил нокаутом.
Первый раунд получился близким, но с небольшим преимуществом узбекистанца - 3:2. Тренер Дусматова попросил его "не оставить шанса для публики". Он продолжил действовать первым номером, несмотря на разницу в росте с соперником, нанося серию ударов, и забрал и второй раунд - 4:1.
Последнюю трехминутку узбекистанец также начал агрессивно, доминируя над соперником. Дусматов переключал удары с головы в корпус и обратно. Последние минуты третьего раунда представитель Франции пытался перехватить инициативу, но уроженец Андижанской области давал отпор. Третий раунд остался за Дусматовым - 4:1. Общий счет - 5:0 в пользу представителя Узбекистана.
Бронзовые медали завоевали Давид де Пина из Кабо-Верде и Юниор Алькантара Рейес из Кубы.
После этих побед Узбекистан на момент публикации поднялся на 18-е место в медальном зачете с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями.
Таким образом, Хасанбой Дусматов стал первым боксером в истории Узбекистана, который удостоился двух золотых медалей Олимпийских игр. Он присоединился к тхэквондисту Улугбеку Рашитову с двумя золотыми медалями Олимпиады на данный момент. К этому списку может присоединиться и боксер Баходир Жалолов после финального боя в ночь на 11 августа в 01:51.
Напомним, еще четверо представителей мужской сборной Узбекистана по боксу проведут поединки за "золото" Олимпийских игр.
Хасанбой Маъруфжанович Дусматов родился 24 июня 1993 года в Андижанской области. С 2012 года является представителем сборной Узбекистана. Тренер - Зиятдин Тойганбоев. На Олимпиаде Рио-2016 Дусматов стал чемпионом в весовой категории до 49 кг, а также удостоился кубка "Вэла Баркера" который вручается боксеру с лучшей техникой.
Финалист чемпионата мира 2017 года в Гамбурге. Серебряный призер Азиатских игр 2018 года. Трехкратный чемпион Азии (2015, 2017 и 2022 годы). На чемпионате мира 2023 года в Ташкенте завоевал "золото" и был признан лучшим боксером соревнования. За свои заслуги награжден почетными званиями "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан" и "Узбекистон ифтихори". На летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 в весовой категории -51 кг удостоился золотой медали.