Безответно: США уверены в отказе Тегерана от атаки на Израиль

11:18 09.08.2024 Вашингтон считает, что убедил Тегеран не мстить за Исмаила Ханию



Ксения Логинова



США уверены, что им удалось разубедить Тегеран мстить Израилю за убийство в иранской столице главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании. Как сообщают американские СМИ, Вашингтон передавал послания через своих союзников на Ближнем Востоке. Изначально Тегеран планировал жесткий удар по Израилю. Однако потом Пентагон перебросил на Ближний Восток авианосную группу и более 20 истребителей. Действительно ли Иран изменил свою позицию, разбирались "Известия".



Передали через союзников



Вашингтон по дипломатическим каналам просил союзников на Ближнем Востоке побудить Тегеран пересмотреть решение об ударе по Израилю. Они предупредили Иран, что такой акт лишь усилит напряженность в регионе, а также может привести к прямой конфронтации между двумя государствами. К тому же США готовы защищать Израиль в случае необходимости. Теперь американские власти допускают, что Иран откажется от массированной атаки на Израиль в ответ на гибель главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.



The Washington Post (WP) также утверждает, что США убедили иранское руководство ограничить масштабы удара и, в частности, не бить по гражданской инфраструктуре. По сведениям издания, изначально Тегеран собирался нанести показательно жесткий удар по Израилю, но потом передумал.



Сработали два фактора



Этому, как пишут американские СМИ, способствовали два фактора. Первый - решение Вашингтона перебросить авианосную группу и более 20 истребителей на Ближний Восток. Второй - американские власти подчеркивают, что гибель Хании произошла в результате тайной операции, а не масштабной атаки, к тому же ни один иранский гражданин не погиб. Помимо этого, Хания был убит не израильской ракетой, как изначально утверждали иранские военные, а в результате взрыва заранее заложенной в его комнате бомбы.



Это хотя и болезненный удар по репутации иранских спецслужб, но все же не такой, как признание способности Израиля беспрепятственно наносить удары дроном или ракетой по Тегерану. Тель-Авив свою причастность к гибели главы политбюро палестинской группировки ХАМАС не подтвердил.



Чиновники в США, на которых ссылается издание, утверждают, что "Тегеран стал все больше склоняться к позиции Вашингтона", поэтому США больше не ожидают, что Иран обязательно ударит по Израилю.



При этом от Тегерана все же ждут определенной реакции на гибель Хании. Иранские власти не заявляли, что отказались от идеи масштабного возмездия. Ливанская проиранская группировка "Хезболла" о своих планах мести не распространяется, и теперь именно с ее стороны Израиль и США ждут серьезную атаку. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведанными, "Хезболла", вне зависимости от позиции Ирана, нанесет удар по Израилю. Атаку ожидают в ближайшие дни.



После гибели Исмаила Хании в Тегеране 31 июля Тегеран сообщил о намерении атаковать Израиль. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал дать Израилю "максимально жесткий ответ", на следующий день он отдал приказ нанести прямой удар по израильской территории. Ответить пообещали также "Хезболла", ХАМАС и йеменские хуситы.



Но уже 5 августа официальный представитель иранского МИДа Насер Канаани подчеркнул, что Тегеран не стремится к эскалации напряженности в регионе, а также что Ирану необходимо наказать Израиль для предотвращения дальнейшей нестабильности.



Тегеран попытался решить вопрос на дипломатическом уровне, созвав экстренное заседание глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Оно прошло в саудовской Джидде. Главной темой встречи стало убийство Хании, "нарушившее суверенитет и национальную безопасность Ирана".



Иран решил подождать



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с "Известиями" отметил, что сейчас нельзя однозначно говорить о перемене планов у Ирана.



- Скорее всего, Тегеран сделал "ход конем" по-восточному, уклонившись от исполнения ожиданий - в первую очередь, США. Если посмотреть американские СМИ, то они каждый день предсказывают нападение Ирана на Израиль. Зачем Ирану действовать на основе чьей-то чужой логики? - задается вопросом политолог.



Эксперт полагает, что Тегеран решил выждать, "пока эта истерика спадет".



- Американцы же не могут вечно размещать там войска, когда-то они должны их вывести, потому что их надо будет использовать где-то еще. Да и просто размещение авианосца с несколькими десятками истребителей - это накладно, а у них там выборы, сейчас республиканцы начнут жаловаться на неадекватные траты демократов, - считает специалист.



По мнению аналитика, Ирану выгоднее затянуть, подождать. При этом он подчеркивает, что в результате затяжного ожидания американцы могут "накачать" Израиль оружием.



- Или же Израиль устанет ждать и нанесет удар первым, причем ударит настолько сильно, что потом будет тяжело продемонстрировать ответную реакцию. Но все же Ирану выгоднее подождать, довести ситуацию до кипения уже со стороны Израиля. Дальше посмотреть на их ответный шаг и, возможно, ответить. Или же подождать: Израиль не ответит, американцы устанут от этой ситуации, и в этот момент ударить, - пояснил Крылов.



Востоковед подчеркнул, что иранцы не обещали обязательно нанести удар по Израилю в течение 72 часов.



- А месть - это блюдо, которое следует подавать холодным. "Хезболла" и другие проиранские шиитские ополчения, скорее всего, сейчас будут мобилизовываться, накапливать ресурс - людской, оружейный, информационный, материальный, агитировать молодежь. У них нет необходимости делать какие-либо заявления. Они сами, скорее всего, будут делать то, что им скажут советники из КСИР, - считает политолог.



По его словам, это напоминает военную операцию против Ливана, объявленную Израилем. Крылов подчеркнул, что все ее ждали, а она так и не началась.



- В данном случае не считаю, что нужно ожидать какой-то реакции от "Хезболлы", каких-то официальных заявлений от Ирана. Даже если американцы о чем-то договорились с иранцами, грош цена всем американским заявлениям и обещаниям, потому что гарантий они дать не могут. Они по менее значимым вопросам не могли дать гарантий, которые бы согласились сами соблюдать. К тому же традицией в США стало, что если к власти приходит другая партия, они просто отменяют все договоренности, которые им невыгодны, - отметил эксперт.



Специалист подчеркнул, что "договоры должны исполняться, но американцы стоят выше и договоров, и международного права, их эта норма не касается".



- И Иран это прекрасно осознает. Не думаю, что стороны договорились. На днях Сергей Шойгу прибыл в Тегеран, и они договаривались о формировании системы противовоздушной, противоракетной обороны Ирана, обкатку которой, вероятно, будут координировать советники из РФ, - уверен Крылов.



Востоковед добавил, что с американской стороны будет невозможно провести "маленькую победоносную войну".



- А затяжной конфликт им не нужен - у них в ноябре выборы, - резюмировал эксперт.



Тегерану важно сохранить лицо



Востоковед, публицист, автор телеграм-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в разговоре с "Известиями" отметил, что формулировка "Иран передумал" не вполне подходит.



- Передумал - это все же если Тегеран планировал ответный удар, а потом от этой идеи отказался. Этого не произошло и не произойдет, потому что Ирану нужно сохранить лицо и как-то отреагировать на убийство Исмаила Хании, совершенное Израилем. Что касается более масштабной реакции, Ирану не нужна война в регионе, - уверен политолог.



По его мнению, Тегерану не нужно доводить ситуацию до того, чтобы против него начинали воевать, чтобы он сам вовлекался в этот конфликт.



- Иран устраивает нынешний статус-кво, когда на Израиль оказывается выверенное давление проиранскими силами - "Хезболлой", ХАМАС, хуситами в Йемене и иракскими группировками. Такое дозированное давление ведет к тому, что во время игры вдолгую Израиль все больше будет сталкиваться с внутриполитическими, экономическими, социальными вызовами, - считает специалист.



Эксперт полагает, что Ирану не надо кардинально менять нынешнее положение дел на Ближнем Востоке и скатываться в войну.



- Но при этом, столкнувшись с таким вызовом, с такой откровенной провокацией на его территории, да еще и в день инаугурации нового президента, Тегеран не может смолчать. Если он промолчит и никак не отреагирует, Израиль будет только повышать ставки, убьет уже не Исмаила Ханию, а кого-нибудь высокопоставленного иранского чиновника в Тегеране. И так до бесконечности, - прогнозирует аналитик.



По мнению Онтикова, перед Ираном сейчас стоит достаточно сложная задача.



- С одной стороны, нужно сохранить лицо, свой удар сделать медийно-насыщенным, чтобы все поняли, что месть наступила. С другой - Ирану нужно сделать это так, чтобы не скатиться в войну. Измышления американской прессы тут вообще ни о чем, - подытожил востоковед. Источник - Известия

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