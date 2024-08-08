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|Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов - двукратный чемпион Олимпиады
11:22 09.08.2024
Тхэквондист Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже. Он стал первым в истории Узбекистана тхэквондистом, который получил два "золота" Олимпиады.
Тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов стал победителем Олимпийских игр в Париже.
22-летний олимпийский чемпион Токио-2020 в весовой категории до 68 кг в финале в ночь на 9 августа сразился с Заидом Абдул Каримом из Иордании, вице-чемпионом Азии и Азиатских игр. Соперники встречались в финале Азиатских игр в сентябре 2023 года, тогда побеждал узбекистанец, но в поединке 2022 года победу одержал иорданец.
В начале поединка счет открыл Заид Карим (2:0), но Рашитов смог за счет точного удара в голову перехватить лидерство (5:2). Первый раунд завершился со счетом 5:4 в пользу узбекистанца. Второй раунд представитель Узбекистана действовал от обороны и смог победить со счетом 3:1. Итоговый счет - 2:0.
Бронзовых медалей были удостоены Эдивал Маркес Кирино Понтес из Бразилии и Лян Юшуай из Китая.
Улугбек Рашитов - первый спортсмен Узбекистана, на данный момент считающийся двукратным олимпийским чемпионом. Борец Артур Таймазов брал за Узбекистан три "золота" Олимпиады, но после допинг-тестов его лишили двух золотых наград за Игры в Пекине-2008 и Лондоне-2012.
В ночь на 9 августа также выступил боксер Хасанбой Дусматов, который также стал двукратным олимпийским чемпионом (первую награду завоевал в Рио-2016).
В субботу вечером действующий олимпийский чемпион Баходир Жалолов также может покорить это достижение.
Улугбек Рашитов родился 23 марта 2002 года в Ташкенте. С 2016 года выступал в составе сборной кадетов Узбекистана, далее в юниорской и молодежной командах, а затем перебрался в национальную сборную. Тренер - Павел Хан (его интервью "Газете.uz" можете прочитать здесь). На чемпионате мира среди молодежи 2018 года в Тунисе завоевал бронзовую медаль. В том же году на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе удостоился серебряной медали. В 2019 году в первенстве мира среди военных в городе Ухань поднялся на высшую ступень пьедестала.
На Олимпиаде Токио-2020 Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль и тем самым открыл новую главу в истории узбекского спорта. Именно он стал первым узбекским тхэквондистом, которому удалось присвоить себе титул олимпийского чемпиона, и самым молодым олимпийским чемпионом в истории Узбекистана в возрасте 19 лет. На Играх Исламской солидарности Конья-2021 и летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 также удостоился золотых наград. На чемпионате мира 2023 года в Баку (Азербайджан) завоевал бронзовую медаль. За свои заслуги награжден почетным званием "Узбекистон ифтихори".