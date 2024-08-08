Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов - двукратный чемпион Олимпиады

11:22 09.08.2024

Тхэквондист Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже. Он стал первым в истории Узбекистана тхэквондистом, который получил два "золота" Олимпиады.



Тхэквондист из Узбекистана Улугбек Рашитов стал победителем Олимпийских игр в Париже.



