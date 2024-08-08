 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Если будет война, на сторону Ирана встанут пять стран. Кто конкретно?
11:25 09.08.2024

После убийства в Тегеране главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал отомстить Израилю за его смерть. Pravda.Ru предлагает анализ ситуации и прогнозы от политолога, эксперта по Ближнему Востоку Маиса Курбанова.

- Убийство Хании, который приехал в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, стало символичным. Почему Израиль пошел на обострение ситуации, ведь нового главу исламской республики многие эксперты считали политиком чуть ли не прозападных взглядов?

- То, что произошло в Иране, убийство руководителя одного государства на территории другого, - беспрецедентный случай. Этот удар свидетельствует о том, любой лидер может быть ликвидирован. Получается, что в государство, которое на сегодняшний день не имеет противовоздушной обороны, не стоит ехать с деловым визитом. Терроризм существует везде, против него надо бороться общими усилиями, иначе могут быть ликвидированы лидеры по всему миру.

- Масуд Пезешкиан - либерал. Но сейчас в Иране существует тенденция объединения либералов и консерваторов. У них очень много общего, потому что за 45 лет Иран смог воспитать религиозных, духовных людей, которые по-другому смотрят на демократию и воспринимают мир. Они любят Иран и готовы отдать жизнь ради его сохранения.

Иран - древнее государство, которое впитало множество культур, в котором религиозная духовность на высшем уровне и которое в данный момент является одним из ведущих государств в мире, особенно на Ближнем Востоке. Страной правит аятолла Хаменеи, верховный лидер Ирана, и высшая духовная элита. Президенты их слушаются, и они вместе сплоченно борются против общих врагов. Между ними не было и быть не может никаких разногласий, потому что верховный духовный лидер имеет большую власть в Иране.

В каждом доме существуют разногласия, но здесь это скорее путь к развитию, к пониманию, какие недостатки есть в самих этих организациях. Масуд Пезешкиан верен духовному лидеру, потому что Конституция Исламской Республики Иран обязывает каждого президента прислушиваться к его мнению.

- Духовный лидер Ирана Хаменеи сделал очень важное заявление: пообещал отомстить Израилю за смерть Хании. На ваш взгляд, какой будет военный ответ Тегерана с учетом того, что Израиль и США регулярно уничтожают иранских боевых командиров?

- Военные корабли Америки приближаются к Ближнему Востоку. Америка, Великобритания и НАТО не скрывают, что готовы поддержать Израиль. Иран со своими союзниками будет поддерживать ситуацию, которая на сегодняшний день существует в Палестине - поддерживать ХАМАС и атаковать Израиль. Это приведет к третьей мировой войне.

Но это не означает, как гласит старинная мудрость, что если собака тебя укусила, тебе обязательно надо ее укусить в ответ. Иран - древнее, мудрое государство, оно постарается каким-то образом решить эту проблему.

Иран когда что-то говорит, то потом выполняет: мы видели, как они бомбили американские базы в Ираке, бомбили и сам Израиль. Но Иран избегает войны, не хочет оказаться агрессором, хотя Израиль и провоцирует его. Шансов у Израиля очень мало, инициативу перехватывают соседние арабские государства. Они видят: ага, можно бороться, Израиль не непобедимый.

- Кто мог бы стать союзником Ирана, если все-таки начнутся боевые действия?

- Россия, Китай и Северная Корея следят за событиями. Они знают: если Иран будет проигрывать, подойдет их очередь. Естественно, они не будут сидеть сложа руки, они будут действовать. Я знаю, что если будут нападать на Иран, Россия, Китай, Северная Корея напрямую будут защищать его. А для чего тогда БРИКС и ШОС? Чтобы в трудную минуту быть вместе.

Я думаю, к Ирану присоединятся Куба и Венесуэла, потому что нужно действовать одновременно. Мы уже видели силы натовцев в Афганистане. Ни на что они не годятся. Мы видим, как они поддерживают режим на Украине, нападают на Россию. И ничего они не выигрывают, только проигрывают. Если подключатся все государства, можно очень легко победить англосаксов, американцев.

- Я бы добавил йеменских хуситов, "Хезболлу", ливанские группировки. Израиль устроил провокацию, чтобы оправдать свое вторжение в Ливан…

- Весь мир видит, что провокация идет на высшем уровне. Израиль хочет выставить Ливан, Иран, хуситов агрессорами, хотя эти государства защищаются. Ни на кого еще они не нападали. Они буквально полвека тому назад освободились от европейской оккупации. И они хотели только создать свои государства. Если война начнется, они легко могут победить Израиль. Но мы должны не забывать, что американцы, Великобритания, Европа открыто объявляют, что будут всячески поддерживать сионистский режим.

- Может ли, на ваш взгляд, Анкара вступить в военный союз с Ираном?

- Турция и Иран давно уже не союзники, они соперники. Но когда внимательно смотришь и наблюдаешь, в конце концов видишь, что они союзники.

- Чего нам ждать - большой войны или показательных ударов и очередного затишья?

- Иран и союзники не хотят войны. Главный враг для Ирана - это не Израиль, а Америка, которую Иран считает сатаной. Но для того, чтобы бороться с Америкой или победить ее, Ирану нужно время, арсенал, хорошее ПВО, хорошая авиация.

Ирану нужно выиграть время и не поддаваться на провокации. В истории человечества было очень много мучеников. Исмаил Хания - это великий человек, герой нашей эпохи.

Источник - eadaily.com
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