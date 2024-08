Байден "не уверен", что после выборов будет мирная передача власти

11:29 09.08.2024

New York Post

США



Байден "не уверен", что после выборов будет мирная передача власти: первое интервью президента после выхода из гонки



Джо Байден, ловко вырвав слова Дональда Трампа из контекста, обвинил своего бывшего оппонента по президентской гонке в подготовке бунта, пишет New York Post. По словам Байдена, республиканец откажется признавать результаты выборов в случае своего проигрыша. Читатели издания, впрочем, придерживаются другого мнения.



В своем первом после отказа от участия в гонке интервью президент Байден усомнился в том, что передача власти пройдет мирно, если бывший президент Дональд Трамп проиграет на выборах.



"Если Трамп победит, нет, я совсем не уверен", - заявил в среду 81-летний президент в интервью программе CBS News Sunday Morning, после чего осекся.



"Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен", - пояснил Байден, давая интервью в Белом доме. Полностью его покажут в воскресенье.



"Он говорит вполне серьезно. А мы его всерьез не воспринимаем, -сказал президент о кандидате от республиканцев. - Все эти разговоры о том, что будет в случае нашего поражения, что будет кровавая бойня, что выборы украдут - посмотрите, что они пытаются сделать сейчас на местах в избирательных округах, где люди считают голоса. Они ставят своих людей в штатах, и эти люди будут подсчитывать голоса".



"Нельзя любить свою страну, только когда побеждаешь", - заявил Байден.



Выступая в марте на предвыборном митинге в Огайо, 78-летний Трамп предсказал "кровавую баню" в автомобилестроении, если он проиграет на выборах в ноябре.



Своим высказыванием он спровоцировал появление резких сообщений в СМИ, авторы которых назвали прогноз Трампа предупреждением о реальном кровопролитии, которое неизбежно в случае его поражения.



"Вот кто такой Дональд Трамп: неудачник, которого обошли с перевесом в семь миллионов голосов. Вместо того, чтобы апеллировать к широкой аудитории, он начинает упорствовать и угрожать политическим насилием", - подчеркнул тогда в своем заявлении пресс-секретарь штаба Байдена - Харрис Джеймс Сингер (James Singer).



"Ему нужно еще одно 6 января, но в ноябре американский народ нанесет ему очередное поражение на выборах, потому что американцы отвергают его экстремизм, его любовь к насилию, его жажду мести".



На июньских дебатах с Байденом Трампа напрямую спросили, признает ли он результаты ноябрьских выборов. Он ответил, что признает, "если это будут честные, законные и хорошие выборы".



"Вот что я вам скажу. Я сомневаюсь, что вы их признаете, потому что вы такой нытик, - парировал Байден. - Мысль о том, что если вы снова проиграете, то признаете что угодно ... но поражение для вас невыносимо, в вас что-то лопнуло, когда вы проиграли в прошлый раз".



Байден отказался от участия в гонке спустя месяц с небольшим после катастрофических дебатов с Трампом, которые состоялись 20 июня.



Президент сразу поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая на этой неделе была кандидатом от демократов и выбрала себе в напарники по гонке губернатора Миннесоты Тима Уолца.



Сменив Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, 59-летняя Харрис ни разу не давала интервью и не проводила пресс-конференции.



Комментарии читателей New York Post:



Don Mills

А если он действительно так думает? Объявит чрезвычайное положение, арестует заговорщиков, перенесет/отменит выборы и будет руководить страной с помощью своих указов? Камала? Камала подождет.



RedPaw

Именно так хотят поступить демократы в случае победы Трампа.



АК

А может, он имеет в виду передачу своих властных полномочий? От них он точно мирно не откажется...



ChaCha

Скорее, Джилл не захочет уезжать из Белого дома. Как и Хантер. Кто будет защищать этого любителя крэка?



Dysgusted

Думаю, Байден и демократы сделают все возможное, чтобы в случае их поражения не было мирной передачи власти. Своими инсинуациями о передаче власти они просто хотят ослабить позиции Трампа и его сторонников перед выборами!



Trulylatino

Да он уже бывший президент. Худший президент в США. Наши границы не защитил. Экономика в состоянии разрухи из-за него. Я никогда столько не платил за бензин и за продукты для своей семьи. Преступность процветает из-за политики демократов. А для меня главной задачей стала защита моей семьи. Все это он сделал, Байден!