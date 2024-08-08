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Доллару конец: Китай тайно скупает золото тоннами
11:32 09.08.2024

Центральный банк Китая тайно скупает золото, несмотря на заверения в обратном. Это вызвано опасениями обесценивания доллара, пишет Pravda.Ru.

По словам аналитика Gainesville Coins Яна Ньювенхейса, закупка золота идет в Лондоне у западных банков, которые сами доставляют его в Китай. Ньювенхейс обнаружил, что предложение золота на китайском рынке золота превышает спрос, и "косвенные доказательства" привели его к выводу, что "излишки составляют не менее 400 тонн". Эти излишки на китайском рынке золота не были куплены НБК через Шанхайскую биржу, а "были импортированы в слитках по 400 унций из Соединенного Королевства и тайно закуплены Народным банком Китая".

Свои выводы эксперт сделал на основании анализа таможенных данных Великобритании. Они показывают, что в мае НБК "продолжал закупать золото в объеме 53 тонны".

Все дело в том, что в таможенных данных, которые проходят по статистике внешней торговли товарами (IMTS), все золото, о котором сообщается, является "немонетарным", то есть оно не принадлежит валютным органам, таким как центральные банки. В своде правил IMTS ООН говорится, что монетарное золото в таможенных органах рассматривается как финансовый актив, а не как товар, поэтому операции, связанные с ним, должны быть исключены из IMTS.

В тот момент, когда банки отправляют золото из Великобритании, оно становится "неденежными слитками", но когда оно прибывает в Китай, оно монетизируется (меняет владельца) и помещается в хранилища НБК, предположительно в Пекине. Эта стратегия позволяет НБК занижать данные о покупках золота, чтобы охладить рынки и продолжать добавлять золото в свои резервы по более низким ценам, пишет автор.

Ньювенхейс считает, что с начала СВО, когда в начале 2022 года Запад заморозил валютные резервы ЦБ РФ на сумму $ 300 млрд, Великобритания начала экспортировать в Китай слитки весом 400 унций в огромных объемах и это не совпадение.

"С тех пор Китай перенял контроль над ценами на золото у Запада и сломал корреляцию цен на золото с „реальными ставками" (десятилетняя доходность облигаций)", - пишет автор.

По словам аналитика, у Китая нет причин прекращать покупать золото из-за необходимости диверсифицировать свои валютные резервы.

Народный банк Китая также покупает золото в Швейцарии и других странах - это потоки, которые могут быть включены или исключены из таможенных отчетов, но у Ньювенхейса нет подходов к этим данным.

В марте он сообщил о секретном запасе золота, который будет хранить НБК, заявив, что он может накопить более 5300 тонн, чтобы подготовиться к предстоящему обесцениванию доллара США.

Источник - eadaily.com
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