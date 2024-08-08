Мигрантам в России больше не дадут поблажек. В Кремле утвердили новые правила

11:35 09.08.2024

Президент России Владимир Путин, как стало известно в четверг, 8 августа, подписал закон, согласно которому иностранцы с приобретенным гражданством нашей страны могут его лишиться. Причем всего за один отказ - отказ вставать на воинский учет. Кроме того, в Кремле утвердили и другие правила для иностранцев в России.



Отказ - это уже сигнал



В России утвердили новые правила для иностранцев, получивших гражданство России. В частности, глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому приобретенного гражданства мигрант может лишиться, отказавшись встать на воинский учет.



В документе, размещенном на официальном сайте правовой информации, говорится, что для лиц, приобретших гражданство России, устанавливается обязанность по первоначальной постановке на воинский учет.



Отмечается, что этим законом синхронизируются процессы постановки граждан на воинский учет и получения ими гражданства страны. Для этого МВД будет предоставлять сведения о новых гражданах в электронной форме перед принесением ими присяги гражданина России.



Закон вступил в силу со дня официального опубликования.



Высылка по-новому



Также в четверг глава государства утвердил федеральный закон, согласно которому вводится новый правовой режим высылки нелегалов.



Не имеющие законных оснований на пребывание в России мигранты должны будут отныне подчиняться особому регламенту.



Так, граждане, находящиеся в режиме высылки, не смогут менять место жительства без уведомления ОМВД, не смогут управлять транспортом, приобретать имущество, заключать браки и открывать банковский вклад. Впрочем, осуществлять необходимые платежи данной категории мигрантов будет разрешено, но под надзором.



Так, нелегалу будут разрешены осуществление перевода денег на счет контролируемого лица и снятие наличных в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.



При этом в России планируется создать реестр мигрантов, находящихся в режиме высылки. Его оператором станет МВД.



Те нелегальные мигранты, в отношении которых было вынесено решение о выдворении, будут отправлены в "специально отведенные помещения органов безопасности либо в специальные учреждения и содержатся в них до исполнения решения об административном выдворении за пределы России".



В случае, если речь будет идти о высылке несовершеннолетнего, то соответствующее решение будет принято в отношении его законного представителя.



Русский уже сдают не так



На фоне этих новых правил появилась не менее интересная информация о том, как резко снизилось число иностранцев, решивших сдать экзамен на знание русского языка.



Напомним, что уже с весны началась активная работа по ликвидации лазеек в организации сдачи экзамена на знание русского. Так, за последние месяцы было возбуждено несколько уголовных дел в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске в отношении тех, кто помогал иностранцам проходить нужное тестирование.



Как выяснилось в ходе громких разбирательств, фирмы, принимавшие экзамены у мигрантов, допускали нарушения. Дельцы раздавали ответы, писали их на доске или даже подменяли мигрантов похожими людьми. Как пишет РБК, после отстранения "частников" от экзаменов число несдавших экзамен по языку в тестировании на получение патента выросло с 1 до 30%.



Напомним, что сейчас принимать экзамен на знание русского языка как иностранного могут только 12 специально аккредитованных для этого вузов, а также одна государственная организация.



Примечательно, что наблюдается на 10-12% число тех, кто сдает экзамен на знание русского языка для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.



Сами мигранты подтверждают информацию, о которой говорят в вузах. Так, Карим, приехавший из Узбекистана, говорит, что раньше все можно было сдавать за деньги, но сейчас это уже невозможно.



В любом случае, как отмечала ранее обозреватель Царьграда Юлия Банишевская, в истории со сдачей экзаменов мигрантами вопрос в основном упирается в кадры.



Все упирается опять-таки в порядочность самих экзаменаторов. В их принципиальность и волю. Если экзамены будут принимать коррупционеры прожженные, они точно так же будут выписывать эти справки за деньги. Если эти места займут принципиальные, честные люди, то можно будет не сомневаться, что мигрантов, не владеющих русским языком, они сюда не пропустят. Вопрос упирается в людей, в кадры. Нам нужны честные, принципиальные люди, - подчеркивала она.