В Астане завершились командные ЧМ по ускоренным видам шахмат. В турнире по рапиду победил Al-Ain ACMG UAE, а в блице – WR Chess Team

11:37 09.08.2024 В турнире по рапиду победил Al-Ain ACMG UAE, а в блице – WR Chess Team



Марина и Сергей Макарычевы – шахматные обозреватели.



В столице Казахстана под эгидой ФИДЕ завершились командные чемпионаты мира по рапиду и блицу. Оба они, проходя встык один за другим, являлись не соревнованиями национальных сборных, а сражениями команд с разными принципами комплектования – от чисто спонсорского до (в случае сборной Китая) вполне традиционного. Итоги этих турниров можно охарактеризовать как умеренно неожиданные. Так, рейтинг-фаворит WR Chess Team хотя и выиграл блиц, но в быстрых шахматах выглядел не слишком убедительно. При этом лауреатами обоих форумов стали команды из числа номинально сильнейших.



Начнем с турнира по рапиду, проходившему в Астане первым. Это соревнование продолжалось три дня, в каждый из которых было сыграно по четыре тура. Хорошо известно, что на старте соревнований по швейцарской системе ее правила разводят сильнейшие команды, уберегая их от матчей между собой. А стыковые поединки между реальными претендентами на победу обычно начинаются в швейцарках (в зависимости от числа команд и структуры состава) не ранее третьего, но и не позднее пятого тура. На этот раз судьбоносные встречи состоялись в конце первого игрового дня, то есть в четвертом туре, в котором правила пэрринга свели между собой WR Chess Team с Chessу и Al-Ain ACMG UAE с Decade China Team.



Чтобы пояснить значимость этих сражений, напомним, что WR Chess Team во главе с Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим выступал в качестве действующего чемпиона мира, Decade China Team представлял собой приехавшую в сильнейшем составе сборную Китая, а две другие из названных нами команд были сформированы по критериям, ориентированным прежде всего на достижение спортивного результата. Но если в поединке китайцев с дружиной, собранной спонсорами из ОАЭ и состоявшей преимущественно из гроссмейстеров, выступавших под флагом ФИДЕ, был после упорной борьбы зафиксирован ничейный счет 3:3, то за соседними столиками фаворит потерпел сенсационное поражение.



Лишь Ян Непомнящий и Ян-Кшиштоф Дуда смогли в этом матче убежать на ничью, тогда как Магнус Карлсен проиграл белыми Рихарду Раппорту, сильнейшая (согласно рейтингу) шахматистка планеты Хоу Ифань была разгромлена Хумпи Конеру, Рамешбабу Прагнанандха не устоял в поединке с Алексеем Сараной, а спонсор команды Вадим Розенштейн уступил на любительской доске Мухтару Айнакулу. В итоге – 1:5!



Хотя сам по себе такой разгром не мог не вызвать шока, но в чисто спортивном плане был не более чем поражением в отдельно взятом матче – ведь ответив на него серией побед, WR Chess Team сохранял неплохие шансы на золото чемпионата. Более неприятным для фаворита было иное. Становилось ясно, что прекратившая регулярные выступления Хоу Ифань явлется для команды не ударной доской, а ахиллесовой пятой коллектива, в связи с чем после третьего поражения китайской шахматистки подряд за него на женской доске стала выступать преимущественно Александра Костенюк.



Кроме того, совсем иной, чем в прошлом году, оказалась значимость на турнире "любителей" – игроков с рейтингом не выше 2000, которые в каждом матче обязаны выступать в составе каждой команды. Неожиданно выяснилось, что ряд коллективов подошли к использованию возможностей, связанных с этим пунктом регламента, очень хитро. Так, китаец Панг Бо, обладавший стартовым рейтингом крайне слабого, по сути дела начинающего шахматиста (всего лишь 1400!), выиграл все свои 11 партий, тогда как спонсор команды WR Chess Team Вадим Розенштейн набрал в 12 партиях только одно очко, добытое к тому же в первом матче швейцарки (счет 6:0) против откровенно слабой команды. Совокупность двух указанных обстоятельств почти сразу же вывела прошлогодних чемпионов из числа реальных претендентов на победу, а борьба за золото чемпионата развернулась между китайскими гроссмейстерами и шахматистами Al-Ain ACMG UAE. Напомним, что в составе этого "арабского" коллектива значилось целых пять россиян, как минимум четверо из которых – Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Дмитрий Андрейкин и Катерина Лагно – являются признанными мастерами быстрой игры. Помимо них в команде имелся еще один суперрапидист – иранец Пархам Максудлу, а также юный Володар Мурзин и китаянка Чжу Цзиньер.



Неудивительно, что именно эти команды возглавили после двух игровых дней (то есть за четыре тура до финиша) турнирную гонку. Шахматисты Al-Ain опережали конкурента на одно командное очко, но имели заметно худшие дополнительные показатели, следовательно, при равенстве очков на финише почти наверняка уступили бы золото чемпионата. Казалось очевидным, что китайские гроссмейстеры почти наверняка выиграют все оставшиеся матчи, поскольку поединки с самыми опасными соперниками (в силу особенностей швейцарской системы) были ими уже сыграны. Тогда как лидерам предстояло сыграть в 9-м туре очень непростой для себя матч с "индийской" командой Team MGD1.



Скажем сразу: этот матч закончился со счетом 3:3, однако и китайцы не смогли в параллельном поединке обыграть хозяев поля из команды Kazchess. Казахских гроссмейстеров выручила знаменитая Бибисара Ассаубаева, обыгравшая черными фигурами чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь. Можно, конечно, сказать, что "чемпионка забила гол в собственные ворота", но нельзя не отдать должного настойчивости и оптимизму Бибисары, ставившей перед грозной соперницей все новые и новые проблемы.



В результате минимальный разрыв между лидерами сохранился, и стало казаться, что шахматисты Al-Ain уверенно выиграют золото чемпионата. Однако в последнем туре – после неожиданного проигрыша Пархама Максудлу Ринату Ямубаеву – они едва не сыграли вничью с относительно слабой "сингапурской" командой Theme International Trading. Однако Даниил Дубов смог в объективно ничейной позиции переиграть Тин Цзинъяо и принести своей команде победу в чемпионате. Третьими, выиграв на финише четыре матча подряд, финишировали "немецкие" гроссмейстеры во главе с Магнусом Карлсеном.



На следующий день начался командный чемпионат мира по блицу, решающие сражения которого проходили не по швейцарской (как в рапиде), а по нокаут-системе. На этом турнире титульным фаворитам удалось отыграться за относительную неудачу в быстрых шахматах. Судя по техническим результатам, "дюссельдорфцы" сделали правильные выводы из случившегося в рапиде и, в частности, предпочитали выпускать на женскую доску Александру Костенюк, а не Хоу Ифань.



Глядя на турнирную сетку, можно сказать, что WR Chess Team повезло. Ведь с по-настоящему опасным соперником – "индийской" командой Team MGD1 – они впервые встретились лишь в финале чемпионата, в котором одержали победу, выиграв первый матч с минимальным счетом 3½:2½ и сведя второй вничью. Любопытно, что в этом втором поединке не было зафиксировано ни одной ничьей на отдельных досках! А самой важной, как нам кажется, стала победа, одержанная Александрой Костенюк над Дронавалли Харикой.



Кстати, регламент соревнования отнюдь не обязывал представительниц слабого пола непременно играть между собой. Команды были обязаны лишь выставлять на каждый матч не менее одной женщины, соблюдая при этом первоначально заявленный порядок досок, но не более того. Такая формулировка побудила Decade China Team пойти на маленькую "китайскую хитрость". Они заявили Цзюй Вэньцзюнь выше великолепного блицора Бу Сянжи, позволив ему уверенно расправляться со всеми соперницами, зато чемпионке мира пришлось на 4-й доске защищаться в поединках с гроссмейстерами-мужчинами. Цзюй набрала в пяти партиях полтора очка, а на тай-брейке четвертьфинала даже одержала ничью с Пархамом Максудлу, но все же решающий матч – после побед Даниила Дубова над Дином Лижэнем и Владислава Артемьева над Вэй И – китайцы проиграли, выбыв из спора за чемпионской титул.



В итоге чемпионом мира по блицу стала команда WR Chess Team, серебро досталось Team MGD1, а бронза – Al-Ain ACMG UAE. Источник - НГ

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