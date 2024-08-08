 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мир надо спасти, хочет он этого или нет.., - Иван Охлобыстин
12:28 09.08.2024

Мы с вами не за деньги, мы за идею
Иван Охлобыстин

8.08.24

Недавно меня спросили, какой вектор для России нужно выбрать - кто-то вспоминает царя-батюшку, вторые - Советский Союз, третьи - еще что-то. По мне так, не надо чем-то ограничиваться: время идет, все меняется, реалии меняются, и нужно под них подстраиваться.

Я жил в СССР. Нечего там идеализировать. Мне там было прекрасно. Но ощущения эти были связаны с тем, что я был маленьким и в силу возраста сладко-безответственным.

Ощущение абсолютной защищенности, конечно, ласкает сердце. Но в качестве модели будущего это никуда не годится: нельзя все построить на экономической целесообразности. Все же зависит от того, дорогие мои, верующий человек или неверующий.

Нам нужно все свое историческое наследие ценить и сохранять. Но нельзя руководствоваться только этим. Должно быть что-то на основании предшествующих идей, но оно должно быть иным. Новое время - новые идеи.

Я бы выбрал теорию катехона - на Россию возложена миссия сдерживания мира от окончательного падения. Своего рода миссия цивилизационного страхования. Мы препятствуем окончательному торжеству зла на Земле, отдаляя конец света. Идея эта, к слову, распространенная и весьма популярная, потому что большей частью все, что предлагается сейчас, - это либо бред сумасшедшего, либо заявления популистов.

Основная-то идея простая - мир надо спасти, хочет он этого или нет. Конечно, надо много работать внутри страны. Если вы выйдите на улицу и попробуете с людьми поговорить о том, во что они веруют и что они понимают о происходящем, то будете очень разочарованы. Нас тридцать лет отучали самостоятельно размышлять. Тридцать лет мы стремились за эфемерным призраком благосостояния как единственной формой успеха.

Капитализм, конкуренция, - все это не для нас, дорогие. Этого для нас мало: мы с вами не за деньги. Мы за идею.

Мы, предположим, не умеем жить для себя, как бы мы не декларировали обратное. В основном, все баснословно богатые люди сейчас - это бывшие комсомольские работники и выходцы из партийных семей. Ничего не изменилось, мир не меняется, как бы это не называлось, коммунистическая, капиталистическая - все это одно и то же. Это кастовая система, не как в Индии, конечно, но тем не менее. Чтобы стать чиновником, ты должен родиться в семье чиновника. Чтобы вести бизнес, один из миллиона это может сделать сам по себе, а у остальных уже есть какая-то взлетная площадка. И это естественно.

Мне возражают: к власти в соседней стране пришел не политик - актер. И что хорошего получила Украина? Ничего не получила. Зеленский стал заложником ситуации. Скажу, может быть, крамольное, но в данной ситуации он повел себя достойно, не убежал, остался в Киеве. Сам ли он остался или кураторы велели?

Об этом напишу в другом посте…

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723195680


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