В Таджикистане 52 чиновника обвиняются в хищении миллионов из казны Минобороны

14:01 09.08.2024

В Таджикистане на данный момент против 52 сотрудников министерства обороны и других госструктур возбуждены 9 уголовных дел за хищение денежных средств из бюджета ведомства. Об этом 9 августа журналистам сообщили в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией страны.



Уголовные дела в отношении этих лиц переданы в Верховный суд для дальнейшего рассмотрения. При этом их имена и должности в ведомстве не раскрыли.



Финансовый ущерб, нанесенный обвиняемыми, составляет более 123,1 млн сомони, из которых на данный момент возвращены 93 млн сомони.



По данным антикоррупционного агентства, сфера обороны находится на пятом месте среди восьми наиболее коррумпированных секторов.



В целом за первое полугодие текущего года в стране было выявлено 1267 коррупционных и экономических преступлений, уголовные дела заведены в отношении 694 человек.