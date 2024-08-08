Пепел Газы. Антиколониальное восстание палестинцев, - Исраэль Шамир

14:30 09.08.2024 Пепел Газы. Антиколониальное восстание палестинцев, -

Исраэль Шамир



Убийство Исмаила Хании в Тегеране - это поворотный момент. Но не поворот к лучшему или к миру - это шаг еще ближе к большой войне. Сейчас, несмотря на десятки тысяч жертв, война все еще не дошла до Израиля. Хотя симпатии народов Ближнего Востока, Европы и Америки с Палестиной, власти в большинстве стран стараются не сердить Израиль.



Россия вступилась за Палестину. В Москве принимали делегацию ХАМАС. Задолго до недавней встречи в Пекине представителей 14 палестинских фракций, все палестинские группы встретились в Москве. Президент Путин одним из первых осудил проводимый евреями геноцид в Газе. Россия встала вместе с Южной Африкой, отделавшейся от апартеида, вместе с Ирландией, многовековой колонией англичан, с Китаем и Бразилией, партнерами России по БРИКС.



Судьба Палестины - горчайшая, в нарушение всех порядков. Правит ею Израиль, жителям ее не дает ни въезжать, ни выезжать, ни аэропортом пользоваться, и морской порт ее разрушен. И убивают палестинцев почем зря - всегда найдется оправдание и объяснение убийству. Палестина - это аномалия, единственная колония в наши дни, где местные жители находятся под полным колониальным гнетом. Попытки деколонизировать Палестину не удались, и стремящиеся к справедливости люди мира не могут мириться с этим положением.



Особый аспект тема Палестины приобретает в странах с непропорциональным еврейским влиянием. К их числу относятся, в частности, США и Великобритания. Вспомним, как в 2020 году в Англии был смещен со своего поста друг Палестины, лидер лейбористов Джереми Корбин по ложному обвинению в антисемитизме, а его кресло занял человек, который первым делом заявил, что он поддерживает Израиль всегда и во всем. Это, как известно, Кир Стармер, лидер Лейбористской партии Соединенного Королевства, недавно избранный премьер-министром Великобритании. И это лишь один из примеров, насколько влиятельным может быть израильское лобби и как оно способно воздействовать на западные элиты. Президент Байден называет себя сионистом, он послал тысячи морпехов на защиту Израиля, отстегнул миллиарды долларов Тель-Авиву, направил авианосцы в регион. Но и потенциальные противники Байдена тоже клянутся в своей верности Израилю.



Во главе Франции стоит Макрон, бывший служащий Ротшильда. В Германии страх евреев велик, как нигде. А сейчас еще появился новый поклонник Израиля - сумасшедший президент Аргентины Милей.



Но Газа все еще защищается и стоит. Газа - самая несчастная часть Палестины. Городу, который расположен на берегу Средиземного моря, запрещено иметь свой порт, хотя этот самый порт существовал здесь еще за 1000 лет до Рождества Христова. О нем писали Птолемей и Страбон. Это был один из основных портов Восточного Средиземноморья, известный всему античному миру. Сюда везли благовония с юга Аравийского полуострова: популярные в древности ладан и смирну, а также другие ароматические масла и специи. Так что когда-то тут кипела жизнь, процветала торговля. Кстати, именно поэтому, когда Ясир Арафат договорился с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином о "мирном сосуществовании" двух народов (так называемые соглашения в Осло, подписанные в 1993 году), израильтяне уверяли, что Газе предстоит стать главным метрополисом Палестины…



Договариваться с израильтянами вообще очень сложно. Если договор их не устраивает, то это "неправильная договоренность" и соблюдать ее необязательно. Это касается не только политики, но и бизнеса, да и вообще чего угодно. А соглашения в Осло они просто выбросили в окошко. Что до жертв, то потери сторон там всегда были вопиюще непропорциональны. Скажем, когда израильская армия вошла в Газу на Рождество 2008 года, в результате конфликта погибло около 1400 палестинцев и 13 солдат ЦАХАЛ. Это соотношение символично: жизнь одного гражданина Израиля стоит жизни сотни и даже тысячи палестинцев. Недаром ведь взятого хамасовцами в плен израильского капрала Гилада Шалита Тель-Авив в свое время обменял на 1027 палестинских заключенных. Можно себе представить, какой ценой обернется гибель 1200 израильтян в октябре 2023 года! Не исключено, что это превзойдет даже злодеяния немецкого вермахта, приказывавшего за жизнь одного немецкого солдата "в качестве искупления" казнить по 50–100 советских граждан.



А еще был ракетный удар по баптистской (а значит, христианской) больнице в Газе, нанесенный 17 октября. Правда, Израиль отрицал, что это его рук дело. Хотя сомнений не было. Израиль проводил ковровые бомбардировки густо населенной Газы, ровняя ее с землей. Обычно, если израильская бомба или ракета попадает в гражданский объект, Израиль никогда в этом не сознается. К примеру, ударят по школе с беженцами прямой наводкой, а потом только отмахнутся: это, дескать, ракета ХАМАС сама упала. Так и сейчас: во всем у них виноват ХАМАС или же запрещенная в РФ террористическая организация "Исламский джихад Палестины", как в данном случае. Но если бы ХАМАС и "Джихад" имели такие бомбы, они бы, наверное, могли их сбросить и на израильские города, а мы видим, что их маломощные бомбы и кустарные ракеты совсем другого класса.



А бомба, сброшенная на больницу Аль-Ахли, была управляемой, с хорошим GSM приемником, который исключает случайное попадание в цель. Из этого можно заключить, что удар был целенаправленным и осознанным, чтобы добиться как можно большего количества жертв.



Многие годы Газа в блокаде. Нельзя ни привозить, ни вывозить продукты. Голод. Нельзя голосовать за свою власть - надо навеки смириться с еврейской властью. В лучшем случае марионетки Израиля занимают место прокладки поверх еврейских штыков. И этот талантливый народ обречен навеки страдать - хотя уже деколонизировали почти все колонии в мире, а эту - нет. Но народ не смиряется.



Как на Украине, Израиль принял новый закон о языке - арабский перестал быть официальным. Израильтянам хочется ликвидировать палестинский народ, потомков первых апостолов, опору святой церкви Иерусалимской. Стереть память о них. Истребить. К этой цели ведет и израильская школа. "Я терпеть не могу арабов. Дайте мне шанс их убить - я не задумаюсь дважды. Я бы их своими руками убила", - говорит десятиклассница израильской школы. Об этом рассказывают израильские социологи Идан Ярон и Йорам Харпаз в своей книге "Сцены из школьной жизни".



Откуда взялась Газа? В 1948 году евреи нарушили условия ООН и согнали большинство палестинцев с их земли. Тех, кто жил на юге, загнали в сектор Газа, чтобы очистить территорию для евреев. Большинство населения Газы - это беженцы и дети беженцев. В 1967 году евреи завоевали Газу и потом согласились отдать ее палестинцам. Но и это они нарушили. В 2006-м палестинцы Газы проголосовали за ХАМАС, исламскую партию, и против соглашателей из ФАТХ. Израильтяне ответили блокадой сектора, превратив его в большой концлагерь, отрезанный от всего мира. Они разбомбили аэропорт и порт, окружили сектор колючей проволокой.



После этого трудно было поверить, что можно достичь мира между палестинцами и евреями. Израильтяне показали себя недоговороспособной стороной. Они постоянно нарушают соглашения. По соглашениям в Осло они уже 15 лет назад должны были покинуть палестинские территории. По соглашению с ХАМАС они обязались выпустить заключенных на волю в обмен на пленного израильского солдата. Наплевали на оба соглашения, а заключенных сначала выпустили, потом снова вернули в тюрьму. Как бессовестно они лгут! Убивают младенцев и говорят, что они служили живым щитом террористам. И называют учиненную ими бойню так же, как в Донбассе, - "антитеррористическая операция".



Наверное, самым циничным был призыв израильской армии к жителям Газы оставить свои дома и спасаться. Куда им бежать? Газа оцеплена колючей проволокой и танками. Впрочем, дома они покинули, лишившись жилищ в результате бомбежек.



Каждые несколько лет Палестину сотрясали восстания. Когда в 2014 году в Газе было большое восстание, израильтяне убили две тысячи палестинцев и поломали все, что можно. И взяли Газу в кольцо блокады - еще жестче.



Я тогда писал: "О Газе писать больно. На наших глазах, в прямом эфире каждый день Израиль казнит по сотне человек, и никто ему не смеет слова поперек сказать. Я приехал сюда в юности, вот уже поседели мои волосы, но никогда раньше я не видел, чтобы мир так мало реагировал на смерть и кровь на Святой земле. Народы, может, и протестуют, но правители молчат. Боятся, как звери - Тараканища. Сказать слово против еврейского государства - это кому же шкура не дорога? Ближний Восток покорился. В Египте - Сиси, которого долгами и займами привели к покорности. Сирия - оплот сопротивления - пылает. Ирак уничтожен. Иран измучен санкциями. Саудиты заигрывают с сионистами. Турки боятся. России не до Газы, идет война в Донбассе.



Во Франции, Англии, других европейских странах во главе правительств, во главе основных оппозиционных партий, во главе редакций газет и телевидения стоят пламенные сионисты и друзья Израиля. Впервые за всю историю Европы - полное единство. Мы это знаем по санкциям против России, но и по Газе - полное единство. Даже в далеком Уругвае, где художник-коммунист нарисовал на стене граффити и потребовал прекратить геноцид в Газе, к местным коммунистам пришла еврейская делегация, поговорила - и граффити исчезло".



В 2014 году, убив две тысячи палестинцев, Израиль предложил перемирие. Правительство Газы требовало снять блокаду, но, пока суд да дело, согласились на трехдневное перемирие - предать земле убитых. Народ вышел на улицы отдышаться после двух недель сплошных бомбежек. И тут израильские самолеты совершили налет на жилище главкома Газы Мухаммада Дейфа - погибли его 27-летняя жена и их семимесячный сын.



Израильтяне предполагали, что по случаю перемирия главком придет в свой дом к жене и детям, а им давно хотелось убить его. Его называют организатором возмездия 7.10.23. В юности Дейф был актером и режиссером, поставил пьесу в лагере беженцев, где вырос, - его родное село было захвачено Израилем в 1948 году. Благодаря театральному опыту уходил от преследователей, легко меняя обличие. Израильтяне несколько раз покушались на него - он был не единожды ранен, но, живучий, как кот, возвращался в бой.



Тогда израильское правительство утверждало, что ХАМАС нарушил перемирие, выпустив три ракеты в сторону Беэр-Шевы, а они, мол, разбомбили дом главкома Дейфа лишь после этого. Однако никто тех ракет не видел. ХАМАС, который всегда с гордостью сообщает о пусках ракет, ничего подобного не заявлял. "Утку" о нарушении перемирия со стороны Палестины разоблачил старый судья Верховного суда Израиля, генеральный прокурор в отставке Михаэль бен Меир. По его словам, "Израиль сфальсифицировал нарушение перемирия, чтобы разделаться с Мухаммедом Дейфом", сообщила израильская газета "Маарив".



Крылатые палачи (не хочется называть их летчиками) совершили двойную подлость: нарушили перемирие и убили жену вражеского командира с младенцем. За такие вещи Чингисхан казнил своих офицеров. Даже в страшной Второй мировой нацисты не посылали убийц к дочери Сталина или детям Рузвельта, не убивали юных жен советских полководцев.



И после этого Израиль продолжал время от времени бомбить Газу. В 2018-м, 2019-м, 2020-м, 2021- м, 2022-м… Причем Израиль расстреливал из пулеметов и танков безоружных демонстрантов, которые подходили к колючей проволоке. Так погибли сотни мирных палестинцев. В Газе Кровавое воскресенье проводится каждый год, а то и два раза в год.



Крис Хеджес, бывший корреспондент "Нью-Йорк таймс" на Ближнем Востоке, видел, как в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа, "израильские солдаты подманивают и убивают палестинских детей. Они ездили на своем бронированном джипе и матерились по-арабски в громкоговоритель. Десятилетние дети, рассерженные бранью, выбегали с камнями в руках, и тут солдаты открывали огонь и убивали их. Потом армия сообщала, что дети были убиты в перестрелке. Я видел, когда израильский F-16 сбросил полутонные осколочные бомбы на трущобы Газы, я видел тела жертв, многих детей - а израильская армия сообщала о "хирургически точном ударе по фабрике, производившей бомбы".



Рассказ Криса стоил ему работы. Его уволили, и с тех пор он едва сводит концы с концами, несмотря на десяток книг и Пулитцеровскую премию. Впрочем, журналистам в Газе трудно - их убивают на месте. Израиль не хочет, чтобы правда просочилась во внешний мир. В 2022 году была убита пулей еврейского снайпера Ширин Абу Акле, известная журналистка. Израильтяне напали на похоронную процессию и похитили ее тело. А в идущую сейчас войну уже убито более ста журналистов.



Спланированная Трампом и Биби "большая сделка" складывалась - между Саудовской Аравией, ОАЭ и Израилем - над головой палестинцев. Если бы эта сделка была завершена - погибло бы палестинское дело.



Когда колонизатор уже расслабился для вечного правления над Палестиной, когда ему помогают США, да и Саудовская Аравия, в этот миг, через долгие 16 лет блокады, боевые отряды Газы дали по морде самодовольным евреям.



Они перелетели на своих крылатых дельтапланах через забор с колючей проволокой и напали на своих мучителей. Они разбили базы израильской армии вокруг Газы и увели с собой сотни пленных, чтобы выменять их на своих пленников. И тут израильтяне приступили к массовому убийству: десятки тысяч палестинцев были убиты, тысячи детей и младенцев, тысячи женщин… Нет подлого приема, которым они бы пренебрегли, - они требовали от палестинцев бежать на юг по определенной дороге и бомбили их при отступлении. Задействован и голод: в Газе, этой бывшей житнице Палестины, дети умирают от голода. Еды нет - все разбомблено. На Газу сброшено больше бомб, чем было сброшено на Дрезден и Гамбург. Они превратили Газу из концлагеря в лагерь уничтожения.



Саудовская Аравия опасается не слушаться Америку, а значит, и Израиль. Египет, самая многолюдная и сильная арабская страна, получает каждый год миллиарды долларов в виде взятки за свои услуги Израилю. Так и получилось, что единственная арабская страна, которая не боится Израиля, - это бедный Йемен.



Стиль Израиля - один и тот же, и не меняется. Сначала они выдумывают какую-то безумную садистскую фантазию: сорок отрубленных голов, младенец, запеченный в печи, массовые изнасилования и убийства. Хотя быстро выясняется, что все это ложь. Даже израильская армия признает, что этого не было. Не находят ни одной женщины, которая бы пожаловалась на изнасилования. Ни одной! И младенцев - не то что сорок, даже одного замученного не находится.



Вымысел скоро рушится, но они продолжают свою пропаганду, а затем якобы отвечают на все выдуманные ими ужасы. И еще остаются с прибылью. Это не ново: в моем детстве родители любили рассказывать, что немцы варили из евреев мыло и обдирали кожу на абажуры. Потом эти легенды развеялись, но остался мрачный миф.



Русских обвиняли в погромах евреев, с безумно раздутыми цифрами и зверствами. Хотя погромы, волнения происходили только на Украине и в Молдавии, но обвиняли евреи именно русских. И так до нашего времени, когда даже из своего Музея холокоста в Иерусалиме евреи убрали все материалы, говорившие о бандеровцах и их роли в преследовании евреев во Второй мировой войне.



Скажем просто: сторонники Израиля - это пятая колонна Америки. Это враги России. Да и сам Израиль - хотя зачастую представляет себя как дружественную страну - всегда обманет. Вот, например, Биби обещал Путину отдать России Александровское подворье. Обманул. Ничего не отдал. Обманул и Сирию, на пару с США облапошил ее. Каждый день, каждый месяц и не первый год они крадут сирийскую нефть. Это вражеская сила, и надо к ней относиться очень осторожно. А лучше - никак, не поддерживать отношений. Никакой пользы нет, а вред непременно будет.



В утешение скажу, что и США никакой пользы от них не получают. Израиль использует Америку вовсю, все высшие позиции в правительстве в Вашингтоне заняты друзьями Израиля, в основном еврейскими националистами: министр иностранных дел (госсекретарь) Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, генеральный прокурор Меррик Гарланд, министр внутренних дел Деб Холанн, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, глава разведки Эврил Хейнс, глава Совета экономических советников Джаред Бернштейн, администратор малого бизнеса Изабель Гусман, глава аппарата Белого дома Джефф Зиенц. Если учесть вице-президента, которая замужем за евреем, 80% правительства США - это евреи. Кто хочет карьеры, работы - обязан учитывать их интересы. Все массмедиа в их руках, и университеты Йельский, Стэнфорд и другие, входящие в Лигу плюща.



Почему война полыхнула именно сейчас? В самом Израиле страсти кипели год до войны. Огромные демонстрации, протесты: израильский deep state выступал против премьера Биньямина Нетаньяху. Он, конечно, отменный негодяй, но они вообще властных мужчин не очень любят - особенно на вершине государственной власти. На посту израильского премьер-министра их гораздо больше устроила бы женщина или какой-нибудь феминизированный кастрат, или же гомосексуалист. Но зато им нужна война с Газой, а вот Нетаньяху этот конфликт был невыгоден. Обычно осторожного правителя, его втянули в самую ожесточенную войну за все годы существования Израиля.



Палестинцам было нужно сорвать сделку США с Саудовской Аравией. Ведь американцы хотели, чтобы саудиты нормализовали отношения с Израилем через голову палестинцев, а тогда те остались бы в своем колониальном подчинении. Однако после израильской бомбежки Газы Эр-Рияд официально приостановил переговоры по этому вопросу. Конечно, вероятность того, что руководство Саудовской Аравии может пойти на такую сделку, еще не полностью утрачена, но народ королевства вряд ли с этим согласится. Все-таки на территории этого государства находятся две важнейшие мусульманские святыни, Мекка и Медина, а значит, ему не к лицу сближаться с Израилем, убивающим мусульман в "промышленных масштабах". И король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд это прекрасно понимает, поэтому он и отступил, не дожидаясь народного гнева. Второе, чего добились палестинцы: они еще раз показали арабскому миру, что Америка - их враг. Третье: они продемонстрировали слабость хваленого ЦАХАЛ и его уязвимость перед несколькими сотнями бойцов Сопротивления. Так что "не пропадет их скорбный труд", как бы ни развивались дальше события вокруг Газы. Сделанного уже не отменить. Убийство Хании - это горькая веха, но борьба за освобождение Палестины продолжится. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1723203000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию

- Центральная Азия сближается

- Кадровые перестановки

- Проблемные вопросы бизнеса обсудили в Правительстве

- Колониальная карма

- Мифы и реальность атомной энергетики: семейчане выслушали экспертов по вопросу строительства АЭС и озвучили свое мнение

- В Париже умер руководитель управления спорта Алматы

- О задержании религиозных радикалов

- Суд вынес приговор Т. за превышение власти

